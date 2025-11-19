Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi, quê ở Bến Tre cũ), tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM và từng làm tiếp viên hàng không. Anh cao 1,86m, nặng 78kg, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên tự do.

Hồi tháng 6, anh đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2025 - một trong 3 cuộc thi nhan sắc lớn nhất dành cho nam giới. Kết quả, anh giành giải á vương 4, nam vương thuộc về người mẫu đến từ Pháp Adonis Renaud.

Tại buổi công bố cuộc thi Manhunt Vietnam 2025, Vũ Linh gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh lịch lãm.

Nguyễn Vũ Linh thay đổi cuộc sống đáng kể sau danh hiệu á vương quốc tế.

Chia sẻ với VietNamNet , Vũ Linh nói trong hơn 4 tháng qua, cuộc sống anh thay đổi đáng kể.

Danh hiệu quốc tế giúp nam người mẫu có thêm nhiều cơ hội công việc, cát-sê tăng đáng kể. Anh hoạt động năng nổ cả trong lĩnh vực người mẫu, đại diện thương hiệu và các dự án cộng đồng.

“Tôi nhận được nhiều lời mời làm giám khảo tại các cuộc thi người mẫu, sắc đẹp trong và ngoài nước", Vũ Linh chia sẻ.

Vũ Linh không chỉ xem đây là một dấu mốc mà còn là trách nhiệm để luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn sắp tới.

Tại cuộc thi năm nay, Vũ Linh nhắn nhủ các thí sinh phải thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc. Phần mình, anh mong có thể truyền đạt kinh nghiệm, giúp họ chinh phục vị trí cao nhất.

Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Các thí sinh trong buổi sự kiện công bố cuộc thi.

Các thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 16/12 tại Đồng Nai. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam tổ chức cuộc thi. Lần đầu tiên là năm 2006 với người chiến thắng là Ngô Tiến Đoàn. Từ đó đến nay, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi phần lớn chọn ứng viên phù hợp cử đi thi quốc tế.



