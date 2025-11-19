Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Thứ tư, 06:43 19/11/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nguyễn Vũ Linh đạt ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Sau cuộc thi, cuộc sống anh nhiều thay đổi, đắt show và giá cát-sê tăng cao.

Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi, quê ở Bến Tre cũ), tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM và từng làm tiếp viên hàng không. Anh cao 1,86m, nặng 78kg, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên tự do.

Hồi tháng 6, anh đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2025 - một trong 3 cuộc thi nhan sắc lớn nhất dành cho nam giới. Kết quả, anh giành giải á vương 4, nam vương thuộc về người mẫu đến từ Pháp Adonis Renaud.

Tại buổi công bố cuộc thi Manhunt Vietnam 2025, Vũ Linh gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh lịch lãm.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế? - Ảnh 1.

Nguyễn Vũ Linh thay đổi cuộc sống đáng kể sau danh hiệu á vương quốc tế.

Chia sẻ với VietNamNet , Vũ Linh nói trong hơn 4 tháng qua, cuộc sống anh thay đổi đáng kể.

Danh hiệu quốc tế giúp nam người mẫu có thêm nhiều cơ hội công việc, cát-sê tăng đáng kể. Anh hoạt động năng nổ cả trong lĩnh vực người mẫu, đại diện thương hiệu và các dự án cộng đồng.

“Tôi nhận được nhiều lời mời làm giám khảo tại các cuộc thi người mẫu, sắc đẹp trong và ngoài nước", Vũ Linh chia sẻ.

Vũ Linh không chỉ xem đây là một dấu mốc mà còn là trách nhiệm để luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn sắp tới.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế? - Ảnh 2.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế? - Ảnh 3.

Tại cuộc thi năm nay, Vũ Linh nhắn nhủ các thí sinh phải thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc. Phần mình, anh mong có thể truyền đạt kinh nghiệm, giúp họ chinh phục vị trí cao nhất.

Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế? - Ảnh 4.

Các thí sinh trong buổi sự kiện công bố cuộc thi.

Các thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 16/12 tại Đồng Nai. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam tổ chức cuộc thi. Lần đầu tiên là năm 2006 với người chiến thắng là Ngô Tiến Đoàn. Từ đó đến nay, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi phần lớn chọn ứng viên phù hợp cử đi thi quốc tế.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Đăng (Doãn Quốc Đam) thú nhận lý do ly hôn với con trai

Đăng (Doãn Quốc Đam) thú nhận lý do ly hôn với con trai

Phó viện trưởng Hằng Thu phát hiện chồng đang nguy kịch

Phó viện trưởng Hằng Thu phát hiện chồng đang nguy kịch

'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

Cùng chuyên mục

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chia sẻ của người mẫu Hương Liên, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã.

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi

Lan Phương khiến khán giả sợ hãi

Lan Phương khiến khán giả sợ hãi

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

Với vai tiểu tam xảo quyệt, hống hách trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương thành công khiến cả cộng đồng mạng căm ghét mình.

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sau thành công của concert G-Dragon, fan Việt sắp sửa chào đón BIGBANG?

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn trái phép, trong khi đó Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp".

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Trước khi thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo diễn ra, nhiều nghệ sĩ đã tung tạo hình khiến cộng đồng mạng phát sốt trước vẻ ma mị, đầy mới lạ của từng bộ cánh.

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Thế giới showbiz
Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Thế giới showbiz
Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Thế giới showbiz
Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top