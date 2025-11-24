3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

Trên sóng VTV, nếu Hoàng Linh cá tính, năng lượng và không ngại chia sẻ đời sống cá nhân, Phí Linh sắc sảo, hiện đại và là một trong những MC đắt sô nhất hiện nay thì Thuỳ Linh lại gây ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng và có phong cách sang trọng.

MC Hoàng Linh.

Nhắc đến Hoàng Linh, khán giả lập tức nhớ tới hình ảnh một nữ MC VTV đầy năng lượng, giọng nói sắc, nhanh và tràn đầy cảm xúc. Cô nổi tiếng từ chương trình Chúng tôi là chiến sĩ , sau đó góp mặt ở hàng loạt format giải trí và thời sự - xã hội.

Mỗi lần xuất hiện, MC Hoàng Linh luôn tạo được sự gần gũi, vui vẻ, đúng "chất lính" mà chương trình cô gắn bó nhiều năm mang lại. Khán giả trẻ đặc biệt yêu thích sự hài hước đôi khi "lầy lội" của nữ MC.

Không chỉ sự nghiệp ấn tượng, đời sống cá nhân của Hoàng Linh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sau những biến cố hôn nhân, Hoàng Linh tìm được bến đỗ mới. Hôn nhân viên mãn giúp Hoàng Linh trở nên rạng rỡ. Cô không ngần ngại bày tỏ quan điểm sống mạnh mẽ, luôn đặt sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân ngang bằng.

MC Phí Linh.

Nếu Hoàng Linh có phong cách dẫn nhanh, dứt khoát thì MC Phí Linh đại diện cho hình mẫu MC hiện đại, sắc sảo, dẫn dắt thông minh. Cô nổi bật từ khi dẫn The Voice, The Voice Kids, Vietnam Idol, Cầu vồng … và trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất của làng MC Việt.

Phí Linh sở hữu giọng nói tròn vành, rõ chữ, xử lý tình huống nhanh, khả năng trao đổi với khách mời linh hoạt. Vì vậy, cô có khả năng bao trọn nhiều loại hình chương trình: từ talkshow chuyên sâu, sự kiện âm nhạc lớn, lễ hội, đến các chương trình truyền hình trực tiếp quy mô.

Đó là lý do giới tổ chức sự kiện nhận định, MC Phí Linh là một trong những MC đắt sô bậc nhất hiện nay, thậm chí có thời điểm lịch làm việc của cô kín từ đầu năm đến cuối năm.

Ở đời sống cá nhân, Phí Linh kín đáo hơn so với Hoàng Linh. Cô kết hôn với BTV Lê Hoàng Linh và chọn cách giữ lại một phần cuộc sống cho riêng mình, hạn chế chia sẻ đời tư và tập trung thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc.

MC Thùy Linh.

Trái với hai đồng nghiệp mang phong cách mạnh mẽ và hiện đại, MC Thùy Linh được yêu mến bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm trên sóng truyền hình.

Cô quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng ... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.

Thùy Linh không quá ồn ào trên mạng xã hội. Cô kết hôn với diễn viên Phùng Đức Hiếu, kém 5 tuổi, vào năm 2020 và cả hai có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, sắp đón con đầu lòng. Cuộc sống của vợ chồng MC Thùy Linh giản dị, không màu mè. Từ lúc yêu nhau, cả đã thay đổi khá nhiều để có thể cùng nhau ở nhà nấu ăn, dọn dẹp, chia sẻ việc nhà.

Nữ MC thừa nhận, hạnh phúc không phải có thật nhiều tiền, nhà thật to, xe thật đẹp mà là mỗi ngày khỏe mạnh cùng nhau đi làm, cùng trò chuyện, chăm sóc gia đình…