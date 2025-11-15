Mới nhất
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thứ bảy, 23:48 15/11/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi

Tối 15/11, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện ở trang cá nhân thành ảnh đen trắng hoa sen. Trước đó vài tiếng, Tuấn Hưng đăng 1 bức ảnh nắm tay mẹ khi còn nhỏ, kèm dòng trạng thái: "Nắm lấy tay con mẹ ơi, con yêu mẹ".

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Hưng cập nhật ảnh đại diện vào tối 15/11.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh 2.

Tuấn Hưng đăng bức ảnh xúc động với dòng chữ: Nắm lấy tay con mẹ ơi!

Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi. Sự ra đi của mẹ Tuấn Hưng để lại niềm đau, mất mát lớn đối với gia đình. 

Rất nhiều fan và sao Việt vào chia buồn cùng nam ca sĩ như: Diễn viên Tự Long, MC Mỹ Vân, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Mỹ Lệ, diễn viên Minh Tiệp, diễn viên Tiến Luật...

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh 3.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng trong thời gian chống chọi bệnh tật.

Trước đó, Tuấn Hưng nhiều lần chia sẻ tình yêu tới mẹ và lo lắng cho bệnh tật của mẹ trên Facebook. Nhiều lần anh thể hiện sự bất lực trước tình trạng bệnh không tiến triển của bà. Nam ca sĩ còn cạo đầu để cầu nguyện may mắn tới mẹ.

Gần đây nhất, Tuấn Hưng đã hủy show ở nước ngoài để về với mẹ khi nghe tin bà chuyển biến xấu.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối gian, Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ...

Ngoài ca hát, anh tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ... Gần nhất, anh đóng vai phụ phim Đào, phở và piano. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuấn Hưng kết hôn với hot girl Hương Baby (Trần Thu Hương) năm 2014 và có 3 con. Anh được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn và hình ảnh người đàn ông của gia đình. 

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh 4.Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về thông tin đang ốm nặng, mất giọng

Tuấn Hưng buồn vì bịa đặt thông tin anh cũng đang ốm nặng rồi mất giọng trong khi nam ca sĩ đã mệt mỏi vì mẹ đang chiến đấu với bạo bệnh.

M.H (th)
