G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

Tối 29/11, đêm thứ hai của MAMA đã diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), đánh dấu sự trở lại của sự kiện âm nhạc này sau 7 năm vắng bóng. MAMA 2025 không chỉ tôn vinh những thành tựu nổi bật của Kpop mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến việc đồng hành và sẻ chia cùng người dân Hồng Kông (Trung Quốc) sau thảm họa cháy vừa qua.

G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng, trong đó có Daesang - Nghệ sĩ của năm. Ngoài danh hiệu này, thủ lĩnh BIGBANG còn giành các giải Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất, Nghệ sĩ nam solo có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất và Top 10 nghệ sĩ nam được yêu thích nhất. Với chiến thắng này, G-Dragon lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ solo duy nhất ba lần giành Daesang trong lịch sử giải MAMA.

G-Dragon là cái tên được xướng lên nhiều nhất tại MAMA 2025 với 4 giải thưởng quan trọng.

Tại buổi lễ, G-Dragon đã mang đến màn trình diễn hoành tráng với loạt ca khúc quen thuộc như: Heartbreaker, Untitled và Drama. Trong năm qua, anh liên tiếp tạo dấu ấn với các bản hit Power, Home Sweet Home và Too Bad, nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. World tour Übermensch của anh cũng thành công vang dội với hơn 700.000 khán giả, phá kỷ lục cá nhân từng thiết lập vào năm 2017, trở thành tour diễn của một nghệ sĩ solo có lượng khán giả cao nhất lịch sử Kpop.

Châu Nhuận Phát trao giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất cho G-Dragon.

Bên cạnh âm nhạc, G-Dragon còn được ghi nhận với nhiều đóng góp xã hội như vai trò đại sứ APEC, đồng thời sáng lập quỹ từ thiện JusPeace với nhiều hoạt động quyên góp trong và ngoài nước... Chiến thắng của anh tại MAMA 2025 được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là hoàn toàn xứng đáng.

Aespa chiến thắng ở 3 hạng mục: Biên đạo xuất sắc nhất, Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất và Nhóm nữ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Album của năm, Stray Kids giành chiến thắng với album phòng thu thứ tư KARMA. Trên sân khấu, các thành viên xúc động chia sẻ về hành trình nhiều thử thách và bày tỏ mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng, sức mạnh tích cực đến người hâm mộ toàn cầu.

Stray Kids nhận giải Album của năm.

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao? GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.



