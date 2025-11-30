G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025
GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.
Tối 29/11, đêm thứ hai của MAMA đã diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), đánh dấu sự trở lại của sự kiện âm nhạc này sau 7 năm vắng bóng. MAMA 2025 không chỉ tôn vinh những thành tựu nổi bật của Kpop mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến việc đồng hành và sẻ chia cùng người dân Hồng Kông (Trung Quốc) sau thảm họa cháy vừa qua.
G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng, trong đó có Daesang - Nghệ sĩ của năm. Ngoài danh hiệu này, thủ lĩnh BIGBANG còn giành các giải Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất, Nghệ sĩ nam solo có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất và Top 10 nghệ sĩ nam được yêu thích nhất. Với chiến thắng này, G-Dragon lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ solo duy nhất ba lần giành Daesang trong lịch sử giải MAMA.
Tại buổi lễ, G-Dragon đã mang đến màn trình diễn hoành tráng với loạt ca khúc quen thuộc như: Heartbreaker, Untitled và Drama. Trong năm qua, anh liên tiếp tạo dấu ấn với các bản hit Power, Home Sweet Home và Too Bad, nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. World tour Übermensch của anh cũng thành công vang dội với hơn 700.000 khán giả, phá kỷ lục cá nhân từng thiết lập vào năm 2017, trở thành tour diễn của một nghệ sĩ solo có lượng khán giả cao nhất lịch sử Kpop.
Bên cạnh âm nhạc, G-Dragon còn được ghi nhận với nhiều đóng góp xã hội như vai trò đại sứ APEC, đồng thời sáng lập quỹ từ thiện JusPeace với nhiều hoạt động quyên góp trong và ngoài nước... Chiến thắng của anh tại MAMA 2025 được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là hoàn toàn xứng đáng.
Aespa chiến thắng ở 3 hạng mục: Biên đạo xuất sắc nhất, Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất và Nhóm nữ xuất sắc nhất.
Ở hạng mục Album của năm, Stray Kids giành chiến thắng với album phòng thu thứ tư KARMA. Trên sân khấu, các thành viên xúc động chia sẻ về hành trình nhiều thử thách và bày tỏ mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng, sức mạnh tích cực đến người hâm mộ toàn cầu.
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật BảnThế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.
3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhấtThế giới showbiz - 6 ngày trước
Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.
Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáoThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Trước khi bước chân vào nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ Việt như: Hồ Quỳnh Hương, MC Thanh Mai, Lê Âu Ngân Anh... đã gắn bó với bục giảng, với phấn trắng bảng đen.
Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sứcThế giới showbiz - 1 tuần trước
Tú Dưa (Mars Anh Tú) luôn muốn xuất hiện thật chỉn chu và phong độ vì thế bận mấy thì mỗi ngày anh đều phải dành ra 1-2 giờ chơi thể thao, ngồi vào đàn.
Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Nguyễn Vũ Linh đạt ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Sau cuộc thi, cuộc sống anh nhiều thay đổi, đắt show và giá cát-sê tăng cao.
Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn QuốcThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Theo chia sẻ của người mẫu Hương Liên, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã.
Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.
Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯTThế giới showbiz - 2 tuần trước
Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tậtThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi
Lan Phương khiến khán giả sợ hãiThế giới showbiz - 2 tuần trước
Với vai tiểu tam xảo quyệt, hống hách trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương thành công khiến cả cộng đồng mạng căm ghét mình.
Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The BeatlesThế giới showbiz
GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.