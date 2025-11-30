Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

Chủ nhật, 09:26 30/11/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.

Tối 29/11, đêm thứ hai của MAMA đã diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), đánh dấu sự trở lại của sự kiện âm nhạc này sau 7 năm vắng bóng. MAMA 2025 không chỉ tôn vinh những thành tựu nổi bật của Kpop mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến việc đồng hành và sẻ chia cùng người dân Hồng Kông (Trung Quốc) sau thảm họa cháy vừa qua.

G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng, trong đó có Daesang - Nghệ sĩ của năm. Ngoài danh hiệu này, thủ lĩnh BIGBANG còn giành các giải Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất, Nghệ sĩ nam solo có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất và Top 10 nghệ sĩ nam được yêu thích nhất. Với chiến thắng này, G-Dragon lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ solo duy nhất ba lần giành Daesang trong lịch sử giải MAMA.

MAMA 2025: G-Dragon đại thắng, âm nhạc lan tỏa thông điệp chữa lành- Ảnh 2.

G-Dragon là cái tên được xướng lên nhiều nhất tại MAMA 2025 với 4 giải thưởng quan trọng.

Tại buổi lễ, G-Dragon đã mang đến màn trình diễn hoành tráng với loạt ca khúc quen thuộc như: Heartbreaker, UntitledDrama. Trong năm qua, anh liên tiếp tạo dấu ấn với các bản hit Power, Home Sweet HomeToo Bad, nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. World tour Übermensch của anh cũng thành công vang dội với hơn 700.000 khán giả, phá kỷ lục cá nhân từng thiết lập vào năm 2017, trở thành tour diễn của một nghệ sĩ solo có lượng khán giả cao nhất lịch sử Kpop.

MAMA 2025: G-Dragon đại thắng, âm nhạc lan tỏa thông điệp chữa lành- Ảnh 4.

Châu Nhuận Phát trao giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất cho G-Dragon.

Bên cạnh âm nhạc, G-Dragon còn được ghi nhận với nhiều đóng góp xã hội như vai trò đại sứ APEC, đồng thời sáng lập quỹ từ thiện JusPeace với nhiều hoạt động quyên góp trong và ngoài nước... Chiến thắng của anh tại MAMA 2025 được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là hoàn toàn xứng đáng.

Aespa chiến thắng ở 3 hạng mục: Biên đạo xuất sắc nhất, Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất và Nhóm nữ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Album của năm, Stray Kids giành chiến thắng với album phòng thu thứ tư KARMA. Trên sân khấu, các thành viên xúc động chia sẻ về hành trình nhiều thử thách và bày tỏ mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng, sức mạnh tích cực đến người hâm mộ toàn cầu.

MAMA 2025: G-Dragon đại thắng, âm nhạc lan tỏa thông điệp chữa lành- Ảnh 5.

Stray Kids nhận giải Album của năm.

"Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" được chiếu miễn phí tại Lào'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em 1 milimet' là ai?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em 1 milimet' là ai?

Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận'

Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận'

Cùng chuyên mục

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Trước khi bước chân vào nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ Việt như: Hồ Quỳnh Hương, MC Thanh Mai, Lê Âu Ngân Anh... đã gắn bó với bục giảng, với phấn trắng bảng đen.

Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sức

Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sức

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Tú Dưa (Mars Anh Tú) luôn muốn xuất hiện thật chỉn chu và phong độ vì thế bận mấy thì mỗi ngày anh đều phải dành ra 1-2 giờ chơi thể thao, ngồi vào đàn.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Nguyễn Vũ Linh đạt ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Sau cuộc thi, cuộc sống anh nhiều thay đổi, đắt show và giá cát-sê tăng cao.

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Theo chia sẻ của người mẫu Hương Liên, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã.

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi

Lan Phương khiến khán giả sợ hãi

Lan Phương khiến khán giả sợ hãi

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Với vai tiểu tam xảo quyệt, hống hách trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương thành công khiến cả cộng đồng mạng căm ghét mình.

Xem nhiều

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Thế giới showbiz

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thế giới showbiz
Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top