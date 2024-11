Mang dao vào trường học để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 21/11, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 học sinh sử dụng hung khí đánh nhau trong trường học.

Tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ việc (ảnh: CAQB).

Khoảng 7h30 ngày 4/11, T.A.D. (SN 2007, trú tại xã Quảng Kim) và T.V.C (SN 2007, trú tại xã Quảng Đông) hẹn gặp P.N.D. và N.D.L. (cùng SN 2007, trú tại xã Quảng Hợp), là học sinh của Trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch) tại nhà vệ sinh nam của trường để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình nói chuyện, những học sinh này xảy ra ẩu đả, P.N.D. dùng con dao chuẩn bị sẵn đâm vào vùng mạn sườn của T.V.C. Công an huyện Quảng Trạch vào cuộc điều tra, khởi tố bị can đối với P.N.D. về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Cùng với đó khởi tố bị can đối với T.A.D. và N.D.L. về tội gây rối trật tự công cộng.

