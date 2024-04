Ẩu đả khi ăn nhậu, nam nhân viên IT đâm chết bạn học

1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội đang tìm 28 bị hại trong các vụ đối tượng xấu giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất lên tới 10 tỷ đồng là cặp vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành công an.