Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Tôi và bạn trai quen nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, bạn trai sang nước ngoài học tiếp, còn tôi ở lại trong nước đi làm.

Hai năm yêu xa không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc, động viên nhau vượt qua khoảng cách và dự tính khi anh học xong, chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Cách đây hơn hai tháng, bạn trai báo tin chuẩn bị về nước, cả hai đều rất háo hức. Chúng tôi bắt đầu bàn đến việc ra mắt gia đình hai bên, chọn ngày cưới và bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng trước khi anh về nước vài tuần, công ty tôi tổ chức tiệc tổng kết cuối năm. Đó là buổi liên hoan đông đủ mọi người nhất trong năm nên mọi người chúc tụng nhau liên tục, tôi cũng nâng ly nhiều hơn thường lệ nên khá say khi tiệc tàn.

Một đồng nghiệp nam khá thân trong công ty thấy tôi không còn tỉnh táo nên đề nghị đưa tôi về. Trong trạng thái không kiểm soát được bản thân, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vô cùng hoảng loạn vì chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi đã tự nhủ coi đó là sai lầm nhất thời và chôn vùi vào quá khứ.

Sau đó bạn trai tôi trở về nước và chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới hỏi. Mới đây tôi phát hiện mình mang thai và đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ siêu âm và thông báo thai đã 11 tuần tuổi. Bạn trai và gia đình anh ấy mừng lắm, vì họ đang mong có cháu.

Nhưng tôi cảm thấy bất an và tính lại mốc thời gian. Bạn trai tôi mới về nước được 8 tuần mà thai đã được 11 tuần.

Tôi hỏi bác sĩ nhiều lần, hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó nhưng bác sĩ cho biết với khoảng thời gian này, khả năng đứa trẻ là con của bạn trai tôi là rất thấp.

Bạn trai tôi đang háo hức chuẩn bị cho đám cưới và liên tục nói về kế hoạch về một mái ấm, còn tôi thì càng ngày càng cảm thấy sợ hãi.

Nhiều lần tôi nghĩ đến việc nói ra sự thật nhưng lại sợ sẽ mất anh mãi mãi. Nhưng nếu không nói ra, cả đời này tôi sẽ sống trong sự dằn vặt đã lừa dối anh.