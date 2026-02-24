Mới nhất
Sững sờ khi biết bạn trai từng sống như vợ chồng với người yêu cũ suốt 5 năm

Thứ ba, 07:03 24/02/2026 | Tâm sự

Tôi tình cờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời.

Tôi và anh quen nhau qua một người bạn thân. Ở tuổi 28, sau vài mối tình dang dở, tôi đã nghĩ mình đủ chín chắn để nhận ra đâu là người đàn ông của đời mình. 

Anh điềm đạm, ấm áp và luôn cho tôi cảm giác an toàn. Suốt hơn một năm gắn bó, chúng tôi đã tính đến chuyện trăm năm, thậm chí cả hai gia đình cũng đã đi lại, bàn chuyện trầu cau. 

Thế nhưng, một sự thật tình cờ hé lộ đã khiến tất cả những tin yêu trong tôi phút chốc đổ sụp.

Trong một lần họp mặt bạn bè cũ của anh, qua những câu chuyện đùa tếu táo của mấy người bạn say khướt, tôi sững sờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. 

Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. 5 năm – đó không đơn thuần là thời gian yêu đương, mà là cả một quãng đời sống thử với đầy đủ những thói quen sinh hoạt, những va chạm cơm áo gạo tiền và cả những nghĩa tình nặng sâu với gia đình hai bên.

Cảm giác lúc đó của tôi không chỉ là ghen tuông, mà là một sự hụt hẫng đến tê tái. Tôi thấy mình như kẻ khờ khạo đứng bên lề cuộc đời anh. 

Tôi cứ ngỡ mình là người hiểu anh nhất, nhưng hóa ra, những thói quen, những sở thích, thậm chí cả cách anh chăm sóc tôi bây giờ, có lẽ đều là "di sản" từ 5 năm chung sống với người phụ nữ ấy.

Khi tôi đối chất, anh không phủ nhận. Anh nắm lấy tay tôi, khẩn khoản: "Đó là quá khứ đã khép lại, anh và cô ấy không có nợ duyên nên mới dừng lại. 

Giờ đây người anh muốn cưới là em". Anh nói nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một mối tình ngắn ngủi. Nhưng anh đâu biết rằng, với phụ nữ chúng tôi, việc biết người đàn ông mình định gửi gắm cả đời từng có một "vợ hờ" trong nửa thập kỷ là một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Tôi tự hỏi, trong 5 năm ấy, họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm? Liệu hình bóng của người cũ có thực sự xóa nhòa hay chỉ đang tạm ẩn khuất đâu đó? Tôi sợ rằng mình chỉ là người đến để lấp đầy khoảng trống, là người thừa hưởng những gì còn sót lại sau một cuộc hôn nhân không giá thú.

Nhìn vào mắt anh, tôi vẫn thấy tình cảm anh dành cho tôi là thật. Nhưng nhìn vào tương lai, tôi lại thấy một bóng đen quá khứ quá lớn đang bao trùm. Liệu tôi có thể bao dung để bước tiếp, hay sẽ mãi sống trong sự dằn vặt và so sánh với người đàn bà đã từng là "tất cả" của anh suốt 5 năm ròng rã?

Vợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cướiVợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cưới

GĐXH - Một lần làm xét nghiệm ADN vì nghi ngờ con không giống mình, anh Lý đã phát hiện sự thật liên quan đến người yêu cũ của vợ bị che giấu suốt 12 năm.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
