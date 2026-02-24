Sững sờ khi biết bạn trai từng sống như vợ chồng với người yêu cũ suốt 5 năm
Tôi tình cờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời.
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn thân. Ở tuổi 28, sau vài mối tình dang dở, tôi đã nghĩ mình đủ chín chắn để nhận ra đâu là người đàn ông của đời mình.
Anh điềm đạm, ấm áp và luôn cho tôi cảm giác an toàn. Suốt hơn một năm gắn bó, chúng tôi đã tính đến chuyện trăm năm, thậm chí cả hai gia đình cũng đã đi lại, bàn chuyện trầu cau.
Thế nhưng, một sự thật tình cờ hé lộ đã khiến tất cả những tin yêu trong tôi phút chốc đổ sụp.
Trong một lần họp mặt bạn bè cũ của anh, qua những câu chuyện đùa tếu táo của mấy người bạn say khướt, tôi sững sờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ.
Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. 5 năm – đó không đơn thuần là thời gian yêu đương, mà là cả một quãng đời sống thử với đầy đủ những thói quen sinh hoạt, những va chạm cơm áo gạo tiền và cả những nghĩa tình nặng sâu với gia đình hai bên.
Cảm giác lúc đó của tôi không chỉ là ghen tuông, mà là một sự hụt hẫng đến tê tái. Tôi thấy mình như kẻ khờ khạo đứng bên lề cuộc đời anh.
Tôi cứ ngỡ mình là người hiểu anh nhất, nhưng hóa ra, những thói quen, những sở thích, thậm chí cả cách anh chăm sóc tôi bây giờ, có lẽ đều là "di sản" từ 5 năm chung sống với người phụ nữ ấy.
Khi tôi đối chất, anh không phủ nhận. Anh nắm lấy tay tôi, khẩn khoản: "Đó là quá khứ đã khép lại, anh và cô ấy không có nợ duyên nên mới dừng lại.
Giờ đây người anh muốn cưới là em". Anh nói nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một mối tình ngắn ngủi. Nhưng anh đâu biết rằng, với phụ nữ chúng tôi, việc biết người đàn ông mình định gửi gắm cả đời từng có một "vợ hờ" trong nửa thập kỷ là một nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Tôi tự hỏi, trong 5 năm ấy, họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm? Liệu hình bóng của người cũ có thực sự xóa nhòa hay chỉ đang tạm ẩn khuất đâu đó? Tôi sợ rằng mình chỉ là người đến để lấp đầy khoảng trống, là người thừa hưởng những gì còn sót lại sau một cuộc hôn nhân không giá thú.
Nhìn vào mắt anh, tôi vẫn thấy tình cảm anh dành cho tôi là thật. Nhưng nhìn vào tương lai, tôi lại thấy một bóng đen quá khứ quá lớn đang bao trùm. Liệu tôi có thể bao dung để bước tiếp, hay sẽ mãi sống trong sự dằn vặt và so sánh với người đàn bà đã từng là "tất cả" của anh suốt 5 năm ròng rã?
Khi các con đã yên bề gia thất, tôi gặp người đàn ông cùng cảnh góa bụa, muốn nương tựa nhau lúc xế chiều thì chính những đứa con tôi lại kịch liệt ngăn cản, vì sợ tài sản bị chia sẻ.
GĐXH - Tôi từng tin rằng nghỉ hưu sớm là phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm làm việc vất vả. Nhưng chỉ sau hai năm rời bỏ công việc, tôi lâm vào khủng hoảng.
Khi hai bác vừa qua đời chưa qua giỗ đầu, anh em ruột thịt của bác đã đòi họp họ đòi chia căn nhà tổ tiên, với lý do con bác không phải con đẻ.
Tôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại cảm giác an toàn và chủ động nhất không phải là thu nhập cao hay địa vị xã hội, mà là một khoản tiền tiết kiệm đủ vững vàng.
Tôi nhìn anh, thấy gương mặt quen thuộc ấy, vừa gần vừa xa.
Khi tìm được người đàn ông cũng từng đổ vỡ nuôi 2 đứa con, tôi nghĩ mình đã tìm được một bến đỗ mới. Nhưng không phải như vậy, khi tôi có thai anh đã đưa con quay về với người vợ cũ...
Sau 7-8 năm hôn nhân không con cái, niềm vui khi nhận nuôi một bé sơ sinh bị bỏ rơi đã hóa thành cú sốc lớn nhất đời tôi bởi kết quả ADN cho thấy đứa trẻ chính là con ruột của chồng.
Ở tuổi 32, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn tốt nhất với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, tôi lại đứng trước lựa chọn bỏ việc để ra Hà Nội lấy chồng vì nhà bạn trai nhất quyết không cho con trai theo vợ hay tiếp tục ở lại…
Tôi yêu anh từ những câu chuyện anh kể về cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình. Anh nói đang đứng trước ngưỡng cửa ly hôn, nhưng đang đắn đo vì 2 con nhỏ.
Ở tuổi 30, khá xinh xắn, hiền lành và làm cho gia đình tôi hơn 5 năm nhưng cô giúp việc không có ý định lấy chồng mà chỉ mong làm lụng kiếm tiền để chăm sóc cha mẹ già…