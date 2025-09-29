Manh mối mới về sự sống ngoài Trái Đất
Một loại hành tinh kỳ lạ gọi là "tiểu Hải Vương Tinh" có thể cung cấp con đường gián tiếp để các nhà khoa học tìm ra các thế giới có sự sống.
Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi GS Natalie Batalha và GS Jonathan Fortney từ Đại học California ở Santa Cruz (UC Santa Cruz - Mỹ) cho biết việc kính viễn vọng không gian James Webb tìm thấy hơi nước ở các tiểu Hải Vương Tinh đã đem đến manh mối gián tiếp để truy tìm sự sống.
Tiểu Hải Vương Tinh là dạng hành tinh giống như Sao Hải Vương của hệ Mặt Trời, nhưng nhỏ hơn.
Đó là loại hành tinh phổ biến nhất trong hàng ngàn ngoại hành tinh hoặc ứng cử viên ngoài hành tinh mà các kính viễn vọng đã tìm thấy, nhưng lại không tồn tại trong hệ Mặt Trời.
Gần đây, James Webb - kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới hiện nay - đã xác nhận sự tồn tại của hơi nước trên một số hành tinh dạng này.
Viết trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, các tác giả cho biết trước đây, các mô hình dùng để nghiên cứu loại hành tinh này là các mô hình ban đầu được phát triển để nghiên cứu các mặt trăng băng giá như Europa của Sao Mộc hay Enceladus của Sao Thổ.
Tuy nhiên, các phát hiện mới cho thấy tiểu Hải Vương Tinh và mặt trăng băng giá là 2 dạng thế giới rất khác nhau.
Tiểu Hải Vương Tinh không có lớp vỏ băng và đại dương nước lỏng như Europa hay Enceladus.
Thay vào đó, chúng phát triển bầu khí quyển hơi nước dày đặc và các lớp "nước siêu tới hạn", là trạng thái mang các đặc tính trung gian giữa lỏng và khí.
Thậm chí, điều kiện cực đoan bên trong loại hành tinh này có thể chuyển đổi nước thành "băng siêu ion", một trạng thái trong đó các phân tử nước tái tổ chức để các ion hydro di chuyển tự do qua mạng lưới oxy.
Vì vậy, nhóm nghiên cứu UC Santa Cruz đã phát triển một phương pháp chính xác hơn để mô hình hóa các hành tinh hơi nước này, giúp hiểu rõ hơn về thành phần của chúng, và cuối cùng là cách chúng hình thành ngay từ đầu.
Dựa trên các dữ liệu mới, mô hình của nhóm này tính đến dữ liệu thực nghiệm về vật lý của nước trong điều kiện khắc nghiệt và thúc đẩy mô hình lý thuyết cần thiết.
Bằng cách mô hình hóa chính xác sự phân bố nước trên loại hành tinh phổ biến này, các nhà khoa học có thể theo dõi cách nước di chuyển trong quá trình hình thành các hệ hành tinh.
Điều này cũng giống như lần theo manh mối của sự sống, vì nước và cách nó tồn tại chính là một trong các yếu tố chính quyết định khả năng sinh sống của một hành tinh.
"Khi chúng ta hiểu được cách các hành tinh được quan sát phổ biến nhất trong vũ trụ hình thành, chúng ta có thể chuyển trọng tâm sang các ngoại hành tinh ít phổ biến hơn nhưng thực sự có khả năng có sự sống" - đồng tác giả Artem Aguichine nói với SciTech Daily.
"Rồng xanh" chết chóc xuất hiện, 3 bãi biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha bị cấm tắmTiêu điểm - 2 ngày trước
Khách du lịch tại Tây Ban Nha đã bị cấm xuống nước ở ba bãi biển nổi tiếng sau khi loài sên biển độc, được mệnh danh là "sát thủ đẹp nhất đại dương", tiếp tục xuất hiện.
Số phận nghiệt ngã của thần đồng từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm tuyệt đối: Bằng cấp có quyết định tương lai?Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Lý do đằng sau việc người đàn ông từng được kỳ vọng nhiều, nhưng lại chọn công việc chẳng ai ngờ tới khiến nhiều người bất ngờ.
Số phận ngôi nhà xây trái phép vẫn đòi 721 tỷ đồng đền bù khiến dự án 140.000 tỷ đồng bị trì hoãn suốt 2 nămTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Dù xây dựng không có phép nhưng ngôi nhà tại Trung Quốc từng khiến dự án đường sắt cao tốc nghìn tỷ trì trệ suốt 2 năm vì chủ nhân của nó kiên quyết từ chối di dời.
Bất ngờ ý nghĩa tên của cơn bão Bualoi, RagasaTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Bão Bualoi là tên món chè Thái Lan, hiện đang tiến vào biển Đông, còn bão Ragasa do Philippines đề cử, là một trong số ít tên bão không gắn với địa danh, động vật hay thực vật.
Nguy cơ châu Âu và Mỹ đối mặt mùa đông dài bất tậnTiêu điểm - 5 ngày trước
Một dòng hải lưu quan trọng giữ ấm Tây Bắc châu Âu và Đông Bắc Mỹ có thể biến mất sau năm 2100, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại sao bộ não ong nhỏ bé có thể nắm giữ chìa khóa cho AI thế hệ tiếp theo?Tiêu điểm - 6 ngày trước
Một khám phá từ bộ não nhỏ bé của loài ong đang hé lộ cách tạo ra trí tuệ nhân tạo thông minh hơn, gọn nhẹ hơn.
Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt TrờiTiêu điểm - 1 tuần trước
Một trong những vật thể có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất vừa hé lộ bí mật mới, thông qua mẫu vật tàu NASA thả xuống năm 2023.
Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Philippines và Hong Kong (Trung Quốc) đang tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào đầu tuần này.
Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 nămTiêu điểm - 1 tuần trước
Một người đàn ông qua đời cách đây 12.000 năm có một xương sườn "bổ sung" - và nó đã bị gãy khi ông bị bắn bởi một mũi tên kỳ lạ.
Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơiTiêu điểm - 1 tuần trước
Nước Anh đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch chuột trên diện rộng khi những “con chuột to bằng mèo con” dài tới hơn 50 cm xuất hiện khắp nơi.
Bất ngờ ý nghĩa tên của cơn bão Bualoi, RagasaTiêu điểm
GĐXH - Bão Bualoi là tên món chè Thái Lan, hiện đang tiến vào biển Đông, còn bão Ragasa do Philippines đề cử, là một trong số ít tên bão không gắn với địa danh, động vật hay thực vật.