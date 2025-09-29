Manh mối mới về sự sống ngoài Trái Đất

Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi GS Natalie Batalha và GS Jonathan Fortney từ Đại học California ở Santa Cruz (UC Santa Cruz - Mỹ) cho biết việc kính viễn vọng không gian James Webb tìm thấy hơi nước ở các tiểu Hải Vương Tinh đã đem đến manh mối gián tiếp để truy tìm sự sống.

Tiểu Hải Vương Tinh là dạng hành tinh giống như Sao Hải Vương của hệ Mặt Trời, nhưng nhỏ hơn.

Đó là loại hành tinh phổ biến nhất trong hàng ngàn ngoại hành tinh hoặc ứng cử viên ngoài hành tinh mà các kính viễn vọng đã tìm thấy, nhưng lại không tồn tại trong hệ Mặt Trời.



Tiểu Hải Vương Tinh đem đến manh mối gián tiếp để các nhà thiên văn tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất - Ảnh đồ họa: SCITECH DAILY

Gần đây, James Webb - kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới hiện nay - đã xác nhận sự tồn tại của hơi nước trên một số hành tinh dạng này.

Viết trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, các tác giả cho biết trước đây, các mô hình dùng để nghiên cứu loại hành tinh này là các mô hình ban đầu được phát triển để nghiên cứu các mặt trăng băng giá như Europa của Sao Mộc hay Enceladus của Sao Thổ.

Tuy nhiên, các phát hiện mới cho thấy tiểu Hải Vương Tinh và mặt trăng băng giá là 2 dạng thế giới rất khác nhau.

Tiểu Hải Vương Tinh không có lớp vỏ băng và đại dương nước lỏng như Europa hay Enceladus.

Thay vào đó, chúng phát triển bầu khí quyển hơi nước dày đặc và các lớp "nước siêu tới hạn", là trạng thái mang các đặc tính trung gian giữa lỏng và khí.

Thậm chí, điều kiện cực đoan bên trong loại hành tinh này có thể chuyển đổi nước thành "băng siêu ion", một trạng thái trong đó các phân tử nước tái tổ chức để các ion hydro di chuyển tự do qua mạng lưới oxy.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu UC Santa Cruz đã phát triển một phương pháp chính xác hơn để mô hình hóa các hành tinh hơi nước này, giúp hiểu rõ hơn về thành phần của chúng, và cuối cùng là cách chúng hình thành ngay từ đầu.

Dựa trên các dữ liệu mới, mô hình của nhóm này tính đến dữ liệu thực nghiệm về vật lý của nước trong điều kiện khắc nghiệt và thúc đẩy mô hình lý thuyết cần thiết.

Bằng cách mô hình hóa chính xác sự phân bố nước trên loại hành tinh phổ biến này, các nhà khoa học có thể theo dõi cách nước di chuyển trong quá trình hình thành các hệ hành tinh.

Điều này cũng giống như lần theo manh mối của sự sống, vì nước và cách nó tồn tại chính là một trong các yếu tố chính quyết định khả năng sinh sống của một hành tinh.

"Khi chúng ta hiểu được cách các hành tinh được quan sát phổ biến nhất trong vũ trụ hình thành, chúng ta có thể chuyển trọng tâm sang các ngoại hành tinh ít phổ biến hơn nhưng thực sự có khả năng có sự sống" - đồng tác giả Artem Aguichine nói với SciTech Daily.