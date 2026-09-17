Nguyên liệu làm đẹp tự nhiên chứa nhiều khoáng chất có lợi giúp sạch da, giảm dầu thừa có sẵn trong bếp

Công dụng của muối trong làm đẹp da

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, muối có khả năng bài trừ bụi bẩn, bã nhờn hiệu quả do đó nếu kiên trì sử dụng muối để rửa mặt có thể giúp da sạch và se nhỏ lỗ chân lông. Bạn có thể lấy một chút muối tinh hoà với vài giọt nước rồi xoa đều lên mặt. Dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo vòng tròn từ dưới lên trên trong khoảng 10 phút, cuối cùng là rửa lại với nước sạch. Nếu làm đều đặn hàng ngày trước khi đi ngủ có thể giúp da mặt sáng dần, giảm độ bóng nhờn đáng kể và săn chắc hơn.

Ngoài ra, công dụng của nước muối sinh lý với da mặt còn là khả năng trị mụn đầu đen. Chỉ cần dùng tinh thể muối hoà tan thoa lên mặt đã được rửa sạch, đợi từ 5-10 phút tuỳ vào tình trạng mụn sau đó massage nhẹ nhàng để các tinh thể muối rớt dần xuống. Cuối cùng rửa lại bằng nước sạch, những tinh thể muối sẽ lấy đi chất bẩn và những cồi mụn.

Trị mụn và ngăn ngừa mụn mới: Trị mụn không thể ngày một ngày hai là hết mà bạn phải kiên trì để làm sạch da, kháng khuẩn, tiêu diệt mụn cũ và ngăn ngừa mụn mới. Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, người ta tìm thấy công thức chăm sóc da bằng muối và sữa chua có tác dụng kháng khuẩn cho làn da, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm sưng tấy, vì thế sẽ hạn chế đến mức tối đa nguy cơ hình thành mụn trứng cá.

Nếu làm đều đặn hàng ngày trước khi đi ngủ có thể giúp da mặt sáng dần, giảm độ bóng nhờn đáng kể và săn chắc hơn.

Với cách trị mụn trứng cá bằng muối, bạn có thể làm theo phương pháp sau. Lấy 1/4 thìa muối tinh và 1 thìa sữa chua nguyên chất. Sau đó bạn hãy trộn lẫn sữa chua và muối trong một chiếc bát nhỏ, cho đến khi muối đã được hòa tan. Thoa dung dịch này lên da mặt trong 2-3 phút. Cuối cùng rửa mặt thật sạch. Duy trì cách làm này trong vòng 2 tuần bạn sẽ thấy da mịn và sạch mụn.

Ngoài ra, muối còn hỗ trợ săn da và giải độc tố cho sản phụ. Chỉ cần rang muối hạt, cho vào túi vải chườm lên mặt hoặc vùng bụng của phụ nữ mới sinh để giải bớt độc tố cho cơ thể, làm da săn chắc, bụng gọn gàng hơn.

Tẩy tế bào chết: Muối biển giúp loại bỏ lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt, từ đó mang lại cảm giác làn da mịn màng và tươi tắn hơn. Bên cạnh đó, VOV cho hay, các khoáng chất tự nhiên có trong muối biển còn hỗ trợ quá trình chăm sóc da, giúp da trông khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

Các khoáng chất có trong muối biển góp phần duy trì hàng rào bảo vệ da và hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên của làn da. Khi được sử dụng đúng cách trong chu trình chăm sóc da, muối biển có thể giúp bề mặt da mịn màng, tươi trẻ và hạn chế sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm.

Nhờ đặc tính làm sạch và khả năng tạo cảm giác dễ chịu cho làn da, các liệu pháp ngâm mình với nước muối biển thường được nhiều người sử dụng để thư giãn và làm mềm da. Đối với các tình trạng da như viêm da, vảy nến, chàm hay nổi mề đay, người gặp vấn đề nên tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu để có phương pháp chăm sóc phù hợp.

Cách làm trắng da với muối tại nhà

Làm trắng da với muối, chanh và mật ong

Muối với chanh là thành phần đóng vai trò chính trong việc làm trắng da nhờ khả năng tẩy tế bào chết. Trong chanh chứa nhiều axit citric và vitamin C, giúp làm sáng da và giảm thâm sạm tự nhiên. Trong khi đó, mật ong đóng vai trò là thành phần cấp ẩm giúp làn da trở nên căng bóng và mịn màng hơn.

Các khoáng chất có trong muối biển góp phần duy trì hàng rào bảo vệ da và hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên của làn da.

Nguyên liệu:1 thìa muối biển (hạt mịn). 1 thìa nước cốt chanh.1 thìa mật ong nguyên chất.

Cách làm: Trộn thật đều 3 nguyên liệu muối biển, nước chanh và mật ong thành hỗn hợp sệt mịn. Làm sạch vùng da cần dưỡng trắng sau đó lau khô và thoa đều hỗn hợp muối, chanh và mật ong lên da. Ủ hỗn hợp trên da thêm khoảng 10 – 15 phút, sau đó làm sạch lại da bằng nước mát.

Cách làm trắng da với muối, mật ong và trà xanh

Cách làm trắng da bằng muối và mật ong, trà xanh là lựa chọn lý tưởng cho da dầu và da mụn. Bởi ngoài khả năng dưỡng trắng nổi bật từ muối, mật ong và trà xanh còn giúp kháng viêm và bảo vệ da hiệu quả nhờ giàu chất chống oxy hóa.

Nguyên liệu: 1 thìa muối biển. 1 thìa bột trà xanh. 1 thìa mật ong nguyên chất và 1 ít nước lọc.

Cách làm: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước đến khi tạo thành hỗn hợp sệt mịn. Vệ sinh sạch vùng da cần làm trắng, sau đó thoa đều hỗn hợp muối biển, trà xanh và mật ong lên da. Massage nhẹ nhàng theo hình vòng tròn trên da. Để hỗn hợp trên da trong khoảng 15 phút đến khi khô, sau đó dùng nước ấm để vệ sinh sạch lại làn da.