Bí quyết chăm sóc da và tóc bằng gừng: Tác dụng kinh ngạc và cách dùng chuẩn

Làm mờ sẹo

Chứa hơn 400 thành phần khác nhau như vitamin B1, B1, B6, tinh bột, chất béo, các khoáng chất, K, sắt, canxi… cùng 12 hoạt chất chống ôxy hóa. Gừng không chỉ có tác dụng trong việc chữa bệnh hoặc dùng làm gia vị nấu nướng, mà gừng còn là một nguyên liệu rất tốt trong việc điều trị sẹo thâm trên mặt.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, chỉ cần thoa một lát gừng tươi vào vùng da bị sẹo sau đó để khô, làm điều này 2-3 lần/ngày và bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy sự cải thiện trong vài tuần. Trong vòng vài tháng, vết sẹo của bạn sẽ gần như không thể phát hiện.

Giúp tóc mọc nhanh

Vốn được biết tới với khả năng đẩy mạnh lượng máu lưu thông và chứa nhiều axit béo, gừng sẽ giúp các cô nàng cải thiện vấn đề tóc mỏng.

Gừng có tính kháng nấm mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm men gây gàu. Ngoài ra, gừng còn làm dịu vùng da đầu bị ngứa, bong tróc.

Cách làm: Để thực hiện, hãy hòa trộn nước ép gừng với dầu jojoba, lấy hỗn hợp này rồi massage da đầu nhẹ nhàng. Để nguyên hỗn hợp này trên tóc trong khoảng 30 phút rồi gội sạch. Đều đặn 3 lần/tuần trong liên tục 1 tháng, bạn sẽ thấy tóc dày lên và bóng, khỏe hơn.

Chống lão hóa, cải thiện sắc tố da và tẩy tế bào chết

Thông tin trên VTV, gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là gingerol, giúp trung hòa các gốc tự do và làm giảm thiểu sự tổn thương của da do lão hóa. Sử dụng gừng trong chăm sóc da thường xuyên có thể giúp làm mờ nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa, mang lại làn da tươi trẻ và săn chắc.

Gừng còn có tác dụng làm đều màu da, giúp giảm sự xuất hiện của các vết thâm, tàn nhang và nám da. Sử dụng mặt nạ từ gừng hoặc dầu gừng có thể cải thiện sắc tố da, mang lại làn da sáng khỏe và rạng rỡ hơn.

Gừng có khả năng loại bỏ tế bào chết, làm sạch sâu và giúp da trở nên mịn màng hơn. Khi kết hợp gừng bào nhuyễn với các nguyên liệu như đường hoặc muối, bạn có thể tạo ra một hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên giúp làm sạch và mềm mại làn da.

Giảm gàu và ngứa da đầu

Gừng có tính kháng nấm mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm men gây gàu. Ngoài ra, gừng còn làm dịu vùng da đầu bị ngứa, bong tróc. Cách sử dụng đơn giản là trộn gừng nạo với dầu dừa ấm, sau đó mát-xa lên da đầu và để trong 20 phút rồi gội sạch.

Trước khi áp dụng gừng lên da, hãy thử một lượng nhỏ trên vùng da nhỏ để kiểm tra phản ứng dị ứng. Nếu không có hiện tượng kích ứng, bạn có thể yên tâm sử dụng gừng trong các liệu pháp làm đẹp thường xuyên.

Phương pháp này không chỉ giảm gàu mà còn giúp làm sạch sâu da đầu, hạn chế tích tụ dầu thừa và bã nhờn. Kiên trì sử dụng 1-2 lần/tuần, bạn sẽ thấy da đầu sạch khỏe hơn rõ rệt.

Giảm quầng thâm và bọng mắt

Khả năng kích thích tuần hoàn máu của gừng còn giúp giảm quầng thâm và bọng mắt. Việc thoa nước gừng pha loãng lên vùng da quanh mắt có thể làm giảm sưng và mang lại đôi mắt sáng, tươi tắn.

Cách chăm sóc da bằng gừng và lưu ý

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, để ứng dụng, bạn có thể thử một liệu pháp xông hơi mặt bằng nước gừng nóng. Hơi nước ấm mang theo tinh chất gừng sẽ giúp làm sạch sâu lỗ chân lông và giảm sưng viêm. Ngoài ra, công thức mặt nạ làm dịu và sáng da từ gừng cũng rất đáng thử.

Bạn chỉ cần trộn một thìa cà phê bột gừng (hoặc nước cốt gừng tươi) với một thìa mật ong nguyên chất và một thìa sữa chua không đường. Đắp hỗn hợp này lên da sạch trong 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Kiên trì áp dụng hai phương pháp này sẽ giúp bạn duy trì một làn da sạch sâu, sáng mịn và rạng rỡ hơn một cách tự nhiên.

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, trước khi áp dụng gừng lên da, hãy thử một lượng nhỏ trên vùng da nhỏ để kiểm tra phản ứng dị ứng. Nếu không có hiện tượng kích ứng, bạn có thể yên tâm sử dụng gừng trong các liệu pháp làm đẹp thường xuyên.

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