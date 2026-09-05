Loại nước không chỉ 'tốt da, đẹp dáng' mà còn có vai trò tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thận

Da bị lão hoá như thế nào?

Theo cổng thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, lão hóa da là quá trình thay đổi cấu trúc và chức năng của các tế bào da theo tuổi. Quá trình này xảy ra đồng thời với các quá trình lão hoá bộ phận khác trong cơ thể, làm giảm đi sự đàn hồi và tăng sắc tố da. Da sẽ giảm độ ẩm, khô ráp, nhiều mụn hơn, hình thành nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe miệng; giảm độ săn chắc, dễ xỉn màu, thiếu sức sống. Và do đó, nhìn bạn sẽ già đi. Mỗi người lại có tốc độ lão hoá da khác nhau, do chế độ dinh dưỡng, chăm sóc da từ bên ngoài và môi trường làm việc khác nhau.

Để giữ được vẻ tươi trẻ, làm chậm quá trình lão hóa da, bạn cần phải thay đổi từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày, lối sống và kết hợp các biện pháp bảo vệ da từ bên ngoài.

Lợi ích khi thanh lọc cơ thể bằng nước lọc

Không chỉ là thành phần không thể thiếu trong cơ thể, nước lọc có công dụng ngăn ngừa nếp nhăn, thải độc, giúp gan khỏe mạnh và vô cùng quan trọng làm đẹp da. Uống đủ 1,5 đến 2 lít nước/ngày là biện pháp hiệu quả để tăng cường sức khỏe và chống lão hóa da.

Không chỉ là thành phần không thể thiếu trong cơ thể, nước lọc có công dụng ngăn ngừa nếp nhăn, thải độc, giúp gan khỏe mạnh và vô cùng quan trọng làm đẹp da.

Loại bỏ các chất độc tố là lợi ích khi thanh lọc cơ thể bằng nước lọc. Xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe từ không khí, đồ ăn, thức uống... Việc uống nước lọc sẽ giúp máu tuần hoàn tốt, hỗ trợ tốt chức năng gan giúp lọc máu hiệu quả và đào thải các chất độc hại ra ngoài.

Thanh lọc cơ thể bằng nước lọc còn có tác dụng lớn trong việc giảm cân. Bởi vì uống nhiều nước sẽ hạn chế cảm giác đói giúp bạn tiêu thụ thức ăn ít hơn. Đặc biệt, nước lọc giúp tăng tốc độ đốt cháy chất béo, loại bỏ mỡ thừa và giúp vóc dáng thon gọn, thanh thoát hơn.

Công dụng tuyệt vời của việc thanh lọc cơ thể bằng nước lọc chính là nuôi dưỡng làn da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa. Da sẽ dễ bị khô và nhiều nếp nhăn nếu bị thiếu độ ẩm cần thiết. Chính vì thế, uống nhiều nước lọc sẽ bổ sung độ ẩm cho da, giúp da tươi sáng, căng khỏe, hạn chế tàn nhang, mụn nhọt hay tình trạng lão hóa da.

Uống nước lọc là một thói quen tốt giúp thải độc hiệu quả, hỗ trợ các cơ quan trong cơ thể hoạt động ổn định và tăng khả năng chống lại các căn bệnh khác nhau như: Bệnh tim mạch, bệnh về đường tiêu hóa, đái tháo đường, bệnh phổi... Đặc biệt, uống nước lọc giúp giảm stress, tăng cường chất lượng giấc ngủ...

Thanh lọc cơ thể bằng nước lọc còn có tác dụng lớn trong việc giảm cân. Bởi vì uống nhiều nước sẽ hạn chế cảm giác đói giúp bạn tiêu thụ thức ăn ít hơn. Đặc biệt, nước lọc giúp tăng tốc độ đốt cháy chất béo, loại bỏ mỡ thừa và giúp vóc dáng thon gọn, thanh thoát hơn.

Nước lọc - sự lựa chọn tốt nhất cho thận

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, nước lọc có vai trò quan trọng đối với sức khỏe thận và toàn bộ cơ thể. Mỗi ngày, cơ thể người cần phải bổ sung một lượng nước nhất định để thực hiện các quá trình chuyển hoá, đào thải độc và đảm bảo thận hoạt động bình thường. Những vai trò quan trọng của nước lọc đối với chức năng thận: Làm sạch thận, giúp thận loại bỏ chất thải và độc tố khỏi máu thông qua quá trình tạo nước tiểu.

Duy trì cân bằng nước và điện giải. Hạn chế tình trạng lắng đọng các khoáng chất hay cặn bã trong nước tiểu, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và hệ tiết niệu.

Duy trì áp lực máu, ổn định huyết áp. Nước giúp bảo vệ màng lọc thận khỏi các tác động tiêu cực, bảo vệ khỏi các chất cặn bã hoặc chất gây hại khác. Uống đủ nước giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm đường tiểu và các vấn đề liên quan đến đường tiểu.

Bí quyết chăm sóc da và tóc bằng gừng: Tác dụng kinh ngạc và cách dùng chuẩn GĐXH - Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, gừng còn sở hữu vô vàn đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm cho làn da cùng mái tóc.

Bí quyết trị mụn nang và giữ dáng thon gọn nhờ giấm táo GĐXH - Không chỉ là một gia vị quen thuộc trong căn bếp, giấm táo từ lâu đã được xem là "bí thuật" chăm sóc nhan sắc toàn diện của nhiều chị em.



