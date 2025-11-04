Mất ham muốn do vợ quá khỏe

Người đàn ông cho biết, anh đã ly dị vợ và đang quen với một bạn gái mới. Tuy nhiên, bệnh nhân không hề có ham muốn tình dục mặc dù đối tác đã “bật đèn xanh”. Khi khai thác kỹ hơn về bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy, trước đây, vợ cũ của bệnh nhân có nhu cầu quan hệ tình dục rất cao, “đòi hỏi” từ 2-3 lần/ngày.

Bệnh nhân chỉ cố gắng được 1-2 ngày. Đến ngày thứ 3, “cậu nhỏ” tuy vẫn lên nhưng không đủ độ cứng và không thể xuất tinh được. Do không đáp ứng được nhu cầu của vợ, người đàn ông trở nên lo lắng, căng thẳng thường xuyên.

Anh viện cớ đi làm xa, 1 tuần mới về nhà 1 lần. Ham muốn tình dục của bệnh nhân từ đó cũng giảm dần. Một thời gian sau, vợ bệnh nhân có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác và hai người quyết định chia tay.

Hiện tại, dù bạn gái mới đôi khi gợi ý đến “chuyện ấy”, nhưng bệnh nhân chia sẻ vẫn luôn muốn lảng tránh.

Quan hệ điều độ – bí quyết giữ sức khỏe và hạnh phúc vợ chồng

Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tình dục đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết cảm xúc, duy trì tình yêu và củng cố hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, quan hệ tình dục quá nhiều không đồng nghĩa với việc tình cảm bền chặt hay sức khỏe được cải thiện, ngược lại, nó có thể khiến cơ thể nam giới kiệt sức, rối loạn hormone và ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài.

Ảnh minh họa

Bác sĩ chuyên khoa nam học cho biết, trong độ tuổi trung niên – đặc biệt là sau 35 tuổi – nội tiết tố nam testosterone bắt đầu suy giảm. Việc duy trì tần suất quan hệ hợp lý có thể giúp kích thích cơ thể sản xuất testosterone tự nhiên, từ đó ngăn ngừa lão hóa, cải thiện tinh thần, tăng cường miễn dịch và ổn định tim mạch.

Tuy nhiên, nếu “chuyện ấy” diễn ra với tần suất quá cao hoặc trong trạng thái cơ thể mệt mỏi, nam giới dễ rơi vào tình trạng rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn và suy nhược sinh lý. Các bác sĩ khuyến cáo, tần suất quan hệ phù hợp cho nam giới ngoài 35 tuổi là khoảng 2–3 lần mỗi tuần, tùy thể trạng, sức khỏe và mức độ hứng khởi của cả hai.

“Cảm xúc và sức khỏe cần được đặt song song. Khi bạn ép cơ thể hoạt động quá sức chỉ để chiều đối phương, lâu dần cả thể chất và tâm lý đều chịu ảnh hưởng. Điều này vô tình tạo ra áp lực, khiến quan hệ vợ chồng mất đi sự tự nhiên và hứng thú”, một chuyên gia chia sẻ.

Bí quyết duy trì sự hòa hợp

Trong thực tế, không ít cặp đôi gặp khó khăn khi nhu cầu tình dục giữa hai người không tương đồng. Người có ham muốn cao dễ cảm thấy bị từ chối, còn người kia lại rơi vào áp lực “phải đáp ứng”. Để giải quyết, điều quan trọng là cả hai cần chia sẻ thẳng thắn, tìm ra cách dung hòa phù hợp với sức khỏe và cảm xúc.

Ngoài việc quan hệ trực tiếp, các chuyên gia gợi ý nam giới có thể dành sự quan tâm, vuốt ve, hoặc sử dụng tay, miệng và các công cụ hỗ trợ an toàn để mang lại cảm giác thỏa mãn cho bạn tình. Đây không chỉ là hành động yêu thương mà còn giúp mối quan hệ trở nên tinh tế, đa dạng và đầy thấu hiểu hơn.