Mất ham muốn do vợ quá khỏe
GĐXH - Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều.
Người đàn ông cho biết, anh đã ly dị vợ và đang quen với một bạn gái mới. Tuy nhiên, bệnh nhân không hề có ham muốn tình dục mặc dù đối tác đã “bật đèn xanh”. Khi khai thác kỹ hơn về bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy, trước đây, vợ cũ của bệnh nhân có nhu cầu quan hệ tình dục rất cao, “đòi hỏi” từ 2-3 lần/ngày.
Bệnh nhân chỉ cố gắng được 1-2 ngày. Đến ngày thứ 3, “cậu nhỏ” tuy vẫn lên nhưng không đủ độ cứng và không thể xuất tinh được. Do không đáp ứng được nhu cầu của vợ, người đàn ông trở nên lo lắng, căng thẳng thường xuyên.
Anh viện cớ đi làm xa, 1 tuần mới về nhà 1 lần. Ham muốn tình dục của bệnh nhân từ đó cũng giảm dần. Một thời gian sau, vợ bệnh nhân có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác và hai người quyết định chia tay.
Hiện tại, dù bạn gái mới đôi khi gợi ý đến “chuyện ấy”, nhưng bệnh nhân chia sẻ vẫn luôn muốn lảng tránh.
Quan hệ điều độ – bí quyết giữ sức khỏe và hạnh phúc vợ chồng
Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tình dục đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết cảm xúc, duy trì tình yêu và củng cố hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, quan hệ tình dục quá nhiều không đồng nghĩa với việc tình cảm bền chặt hay sức khỏe được cải thiện, ngược lại, nó có thể khiến cơ thể nam giới kiệt sức, rối loạn hormone và ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài.
Bác sĩ chuyên khoa nam học cho biết, trong độ tuổi trung niên – đặc biệt là sau 35 tuổi – nội tiết tố nam testosterone bắt đầu suy giảm. Việc duy trì tần suất quan hệ hợp lý có thể giúp kích thích cơ thể sản xuất testosterone tự nhiên, từ đó ngăn ngừa lão hóa, cải thiện tinh thần, tăng cường miễn dịch và ổn định tim mạch.
Tuy nhiên, nếu “chuyện ấy” diễn ra với tần suất quá cao hoặc trong trạng thái cơ thể mệt mỏi, nam giới dễ rơi vào tình trạng rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn và suy nhược sinh lý. Các bác sĩ khuyến cáo, tần suất quan hệ phù hợp cho nam giới ngoài 35 tuổi là khoảng 2–3 lần mỗi tuần, tùy thể trạng, sức khỏe và mức độ hứng khởi của cả hai.
“Cảm xúc và sức khỏe cần được đặt song song. Khi bạn ép cơ thể hoạt động quá sức chỉ để chiều đối phương, lâu dần cả thể chất và tâm lý đều chịu ảnh hưởng. Điều này vô tình tạo ra áp lực, khiến quan hệ vợ chồng mất đi sự tự nhiên và hứng thú”, một chuyên gia chia sẻ.
Bí quyết duy trì sự hòa hợp
Trong thực tế, không ít cặp đôi gặp khó khăn khi nhu cầu tình dục giữa hai người không tương đồng. Người có ham muốn cao dễ cảm thấy bị từ chối, còn người kia lại rơi vào áp lực “phải đáp ứng”. Để giải quyết, điều quan trọng là cả hai cần chia sẻ thẳng thắn, tìm ra cách dung hòa phù hợp với sức khỏe và cảm xúc.
Ngoài việc quan hệ trực tiếp, các chuyên gia gợi ý nam giới có thể dành sự quan tâm, vuốt ve, hoặc sử dụng tay, miệng và các công cụ hỗ trợ an toàn để mang lại cảm giác thỏa mãn cho bạn tình. Đây không chỉ là hành động yêu thương mà còn giúp mối quan hệ trở nên tinh tế, đa dạng và đầy thấu hiểu hơn.
Cách xử lý khi gặp phải tình huống nguy hiểm này trong lúc 'yêu'Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, chuyện “chăn gối” là một phần không thể thiếu, là sợi dây gắn kết tình cảm và duy trì hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, đã có không ít trường hợp nam giới rơi vào tình trạng đột quỵ trong lúc quan hệ tình dục, đặc biệt ở những người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi hoặc có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp.
Phải làm gì nếu gặp phải trạng thái này khi quan hệ?Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy, 30% phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục qua âm đạo, và phần lớn trong số họ gặp phải sự khó chịu này bên trong hoặc xung quanh lối vào âm đạo.
Triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi quan hệ và cách phòng ngừaPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ thường dễ bị viêm đường tiết niệu sau khi quan hệ hơn nam giới, bởi những lý do như vệ sinh cá nhân không đúng cách trước và sau khi quan hệ. Ban đầu, người phụ nữ sẽ không cảm thấy tình trạng này gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng ít lâu sau sẽ cảm nhận được cơn đau rát và không thoải mái.
Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung sau khi làm “chuyện ấy”.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.
Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại "thuốc kích thích tình dục" để cải thiện khả năng tình dục của họ.
Hiện tượng 'xuất tinh ở nữ giới' có bình thường?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nghiên cứu cho thấy, xuất tinh ở nữ giới là một lượng nhỏ chất lỏng màu trắng tiết ra ngay trước khi “lên đỉnh” và nó có tất cả các đặc điểm của huyết tương tuyến tiền liệt (tức là nó không phải là nước tiểu).
Cử chỉ của đôi môi tiết lộ nhiều về nàngPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Cử chỉ môi có thể tiết lộ nàng thích bạn qua những biểu hiện như mím môi, đưa môi về phía bạn, hoặc khi môi bạn tiếp xúc gần.
2 điều nên làm sau yêu khiến các cặp đôi hạnh phúc hơnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít người tưởng rằng “chuyện ấy” chỉ là việc của cơ thể, nhưng theo nhiều chuyên gia tình dục học, để có một cuộc ân ái thành công thì ngôn ngữ được coi là xúc tác quan trọng giúp cả hai thêm thăng hoa và hạnh phúc.
3 cách nuôi dưỡng cảm xúc an toàn trong hôn nhânPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ rằng đam mê là thứ giữ lửa cho tình yêu. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chính cảm xúc an toàn mới là nền móng để đam mê có thể nảy nở, phát triển và tồn tại lâu dài. Bởi chỉ khi cả hai cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng và tin tưởng, cơ thể mới có thể mở lòng đón nhận sự thân mật và tận hưởng khoái cảm trọn vẹn.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.