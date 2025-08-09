Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Thứ bảy, 10:30 09/08/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú OanhMặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hồng Đào là gương mặt nổi tiếng trong làng sân khấu kịch, điện ảnh ở thị trường trong nước và hải ngoại. Có thể nói càng nhiều tuổi, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ ngày càng thăng hoa hơn. Tháng 4/2023, Hồng Đào xuất hiện lần đầu tại Hollywood trong bộ phim Beef (Bất Hoà) cho Netflix. Đây được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của chị.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 3.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà nhan sắc ở tuổi 63 của Hồng Đào cũng khiến khán giả bất ngờ. Vẻ ngoài trẻ đẹp của nữ nghệ sĩ được minh chứng bằng gương mặt mộc hoàn toàn của chị.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 4.

Khi đi tập gym, nghệ sĩ Hồng Đào tự tin khoe mặt mộc không son phấn. Bí quyết để có được làn da mộc mạc nhưng khỏe khoắn như vậy là việc chị cân đối ăn uống và tập thể dục.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 5.

Hồng Đào chia sẻ, mỗi ngày, chị luôn cố gắng bổ sung vào khẩu phần ăn nhiều loại rau xanh và trái cây tươi, bởi chúng chứa các loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp làn da khỏe mạnh, tươi sáng.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ cũng hạn chế ăn những thực phẩm có nhiều đường và tinh bột, thay vào đó là các nguồn protein từ cá, gà và đậu. Nữ diễn viên còn có thói quen chia nhỏ các bữa ăn trong ngày thành 4 - 5 bữa thay vì chỉ ăn 3 bữa chính. Cách làm này giúp duy trì mức đường huyết ổn định, tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi và giữ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 7.

Bên cạnh dinh dưỡng, Hồng Đào còn dành nhiều thời gian cho việc tập luyện gym, yoga, pickleball... nhằm duy trì vóc dáng thon gọn và giữ tinh thần thoải mái, cân bằng. Nữ nghệ sĩ thường tập luyện 3 - 4 lần mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 60 phút.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 8.

Các bộ môn yêu thích này giúp chị tăng cường sự dẻo dai, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đồng thời, chị còn được tăng sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể; giảm căng thẳng, tăng cường năng lượng tích cực cho ngày mới để luôn hết mình với lịch diễn dày đặc.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 9.

Bên cạnh những việc đó, nghệ sĩ Hồng Đào còn cho bản thân sự cân bằng trong tinh thần. Trải qua biến cố hôn nhân, nữ nghệ sĩ chọn buông bỏ để bản thân tự do, tự tại.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh 10.

Nhờ những bí quyết đó nên ở tuổi 63, nghệ sĩ Hồng Đào tự tin khoe mặt mộc, không son phấn nhưng vẫn rạng rỡ, trẻ trung.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc HuyềnMặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

Đẹp - 2 giờ trước

GĐXH - Xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên đang là mốt khi người tiêu dùng ngày càng phát hiện ra những nguyên liệu nguy hiểm trong mỹ phẩm kém chất lượng. Mặt nạ thiên nhiên là món mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả nhất.

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Chăm sóc da - 2 ngày trước

GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.

Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhất

Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhất

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Toner cho da dầu là bước chăm sóc không thể thiếu giúp cân bằng độ pH và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích thành phần cần thiết trong toner và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng mức độ mụn.

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Tóc trở nên khỏe mạnh khi các mạch máu mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng gốc tóc. Việc chải tóc và massage da đầu sẽ kích thích máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Từ đấy giúp đẩy mạnh việc mọc tóc.

Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Bản đồ làm đẹp luôn ưu ái những thành phần thiên nhiên. Nếu thời xa xưa, thứ quả làm đẹp được ưa chuộng nhất là olive thì những năm gần đây là dưa hấu, xương rồng. Riêng đối với phụ nữ Pháp, trái nho vẫn là “nữ hoàng” đem đến vẻ đẹp hoàn hảo.

Dưỡng trắng hay trị mụn: Da nhạy cảm đừng thử kết hợp các chất này với nhau

Dưỡng trắng hay trị mụn: Da nhạy cảm đừng thử kết hợp các chất này với nhau

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Dù bạn đang muốn dưỡng trắng hay giảm mụn trứng cá, việc kết hợp các thành phần chăm sóc da phù hợp là rất quan trọng. Nó có thể mang lại kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng là ý tưởng hay, đặc biệt là với làn da nhạy cảm.

Ủ tóc bằng quả bơ giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng, căng bóng mềm mượt

Ủ tóc bằng quả bơ giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng, căng bóng mềm mượt

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Bơ không chỉ là thực phẩm vô cùng có lợi cho sức khỏe mà còn tốt cho da và tóc. Một trong những mẹo để giữ cho tóc luôn chắc khỏe, mềm mượt mà không phải ai cũng biết là cách ủ tóc bằng bơ.

Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Chăm sóc da - 4 ngày trước

GĐXH - NSND Thanh Lam ở tuổi trung niên nhưng sắc vóc và làn da của chị vẫn tươi trẻ. Bí quyết nào để chị được như vậy?

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Chăm sóc da

GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Chăm sóc da
Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Chăm sóc da
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Chăm sóc da
Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top