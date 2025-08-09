Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Nữ nghệ sĩ cũng hạn chế ăn những thực phẩm có nhiều đường và tinh bột, thay vào đó là các nguồn protein từ cá, gà và đậu. Nữ diễn viên còn có thói quen chia nhỏ các bữa ăn trong ngày thành 4 - 5 bữa thay vì chỉ ăn 3 bữa chính. Cách làm này giúp duy trì mức đường huyết ổn định, tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi và giữ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.