Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chia sẻ về bí quyết của mình, Hiền Thục nói bản thân không quá phức tạp mà bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Theo đó, ban ngày cô thường bôi nhiều kem dưỡng (nhiều nhất là 3 lớp) vì tin rằng thời điểm này da có thể hấp thụ nhiều dưỡng chất.