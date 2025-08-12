Mới nhất
Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Thứ ba, 20:24 12/08/2025 | Chăm sóc da
GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 2.

Hiền Thục đã bước sang tuổi 44 nhưng nhan sắc lẫn làn da của cô luôn được nhiều chị em ngưỡng mộ. Để được làn da khỏe khoắn, 'hack tuổi' như vậy, Hiền Thục đã có bí quyết mà không phải ai cũng biết.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 3.

Chia sẻ về bí quyết của mình, Hiền Thục nói bản thân không quá phức tạp mà bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Theo đó, ban ngày cô thường bôi nhiều kem dưỡng (nhiều nhất là 3 lớp) vì tin rằng thời điểm này da có thể hấp thụ nhiều dưỡng chất.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 4.

Còn cuối ngày, sau khi rửa mặt sạch, thoa nước cân bằng da, cô sẽ chỉ dưỡng ẩm cơ bản với một lớp thật mỏng.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 5.

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 chia sẻ thói quen chăm sóc da của mình: "Hãy để nó nghỉ ngơi, phơi bày thoải mái, vậy ngày mai nó sẽ có sức khỏe để tỏa sáng".

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 6.

Bên cạnh việc bổ sung độ ẩm cho da từ bên ngoài, Hiền Thục cũng giải thích về việc uống nước để cấp ẩm cho da và cơ thể từ bên trong.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 7.

Hiền Thục cho biết: "Đừng nghĩ rằng uống càng nhiều nước càng tốt. Quan niệm đó vô cùng sai trái. Tổng lượng nước của bạn sẽ bằng 0,04 x trọng lượng cơ thể. Ví dụ, Thục nặng 43 kg, vậy Thục sẽ uống 0,04 x 43 = 1,72 lít nước/ngày. Đừng uống như một con thuồng luồng xong hành hạ da và thận cũng như bàng quang của mình".

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 8.

Với Hiền Thục, cô khẳng định cô chỉ xem tuổi tác là những con số, không cảm thấy áp lực về tuổi tác. Điều này giúp nữ ca sĩ duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ, nhờ đó cơ thể, làn da cũng nhận được nhiều lợi ích.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 9.

Hiền Thục từng nói với báo chí: "Não bộ sẽ hoạt động theo cơ chế sau: Nếu bạn đóng nó ở tuổi nào thì nó sẽ quyết định tinh thần và chế độ làm việc của cơ thể như thế. Ví dụ, Thục luôn nghĩ mình chỉ 23 tuổi, vậy thì cơ thể và tinh thần chỉ ở tuổi 23".

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục- Ảnh 10.

Ngoài chăm sóc da dẻ, Hiền Thục còn tiết lộ mỗi ngày bản thân sẽ mất khoảng 4 tiếng để chăm sóc làn da, mái tóc. Nhiều năm nay nữ ca sĩ hạn chế nhuộm màu, tạo kiểu tóc cầu kỳ, ưu tiên các loại dầu gội thảo dược không chứa silicon, không paraben, ít thành phần tạo bọt... để mái tóc bớt phải tiếp xúc với hóa chất. Thường ngày cô chỉ sấy tóc khô khoảng 70% sau đó thoa thêm dầu hạnh nhân ở ngọn tóc để cung cấp dưỡng chất giúp tóc bóng mượt, hạn chế chẻ ngọn, xơ rối.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Đỗ Quyên
