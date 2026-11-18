Mật ong kết tinh là gì?

Khi mật ong chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn, chúng ta thường gọi đây là hiện tượng đóng đường (kết tinh). Quá trình này bắt đầu bằng những hạt mịn nhỏ li ti và tiếp tục chuyển dần sang hạt lớn hơn. Kết tinh có thể xảy ra ở nhiều vị trí khác nhau trên chai mật ong, bao gồm đáy chai, miệng chai hoặc cả hai vị trí này. Ngoài ra, các loại mật ong từ các loài hoa khác nhau cũng có xu hướng kết tinh khác nhau. Thông tin từ Nhà thuốc Long Châu cho hay.

Mật ong kết tinh (đóng đường) do điều kiện bảo quản

Vì sao mật ong lại kết tinh khi trời lạnh?

Mật ong chứa chủ yếu glucose và fructose. Trong đó, glucose có độ tan trong nước thấp hơn fructose, vì vậy khi điều kiện thay đổi, glucose có thể tách khỏi dung dịch và hình thành các tinh thể.

Nhiệt độ thấp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Ngoài ra, tỷ lệ glucose/fructose của từng loại mật ong, hàm lượng nước, sự hiện diện của các hạt nhỏ như phấn hoa và điều kiện bảo quản cũng ảnh hưởng đến tốc độ kết tinh.

Vì thế, có loại mật ong chỉ xuất hiện một lớp tinh thể dưới đáy hoặc quanh thành chai, trong khi loại khác có thể đặc gần như toàn bộ. Màu sắc và kích thước tinh thể cũng không hoàn toàn giống nhau.

Cách làm mật ong kết tinh trở lại dạng lỏng

Nếu mật ong chỉ kết tinh và vẫn bình thường, có thể làm ấm nhẹ để các tinh thể tan dần.

Đặt chai hoặc hũ mật ong vào một bát nước ấm, để nhiệt truyền từ từ và có thể khuấy nhẹ nếu phù hợp. Khi mật ong trở lại trạng thái lỏng, lấy ra và để nguội.

Không nên đun trực tiếp trên bếp hoặc dùng nhiệt quá cao để làm tan nhanh, bởi nhiệt mạnh có thể làm thay đổi chất lượng mật ong và cũng có thể gây hư hỏng vật chứa.

Sau đó, bảo quản mật ong trong hũ sạch, đậy kín, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ thay đổi mạnh. Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV.

Cơm nhà của 'MC đẹp nhất VTV' có gì đặc biệt? GĐXH - Mai Ngọc là người rất coi trọng mâm cơm nhà, dù công việc có bận rộn đến đâu thì cô vẫn dành thời gian chăm chút những bữa ăn gia đình.