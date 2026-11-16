Món ăn sáng nhiều người cho là 'chắc dạ' nhưng với 5 nhóm người này bác sĩ khuyên nên hạn chế

Nhờ hương vị thơm dẻo kèm các loại topping đa dạng, xôi là món ăn dễ thấy hàng ngày trong bữa sáng của nhiều người Việt. Thế nhưng không phải ai cũng được ăn thoải mái món ăn này hàng ngày, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tiểu đường, thừa cân, béo phì hoặc thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hoá.

Bàn về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, xôi được làm chủ yếu từ gạo nếp, trong xôi có chứa nhiều tinh bột và có thể cung cấp năng lượng đáng kể tuỳ theo khẩu phẩn cũng như các loại topping ăn kèm. Vì vậy, một số nhóm người cần chú ý đến lượng xôi tiêu thụ để tránh ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết, cân nặng và sức khỏe tiêu hóa.

Xôi là món ăn ngon, tiện lợi, no lâu, được nhiều người yêu thích (Ảnh: TL)

Những ai nên hạn chế ăn xôi để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ?

Người mắc bệnh tiểu đường có được ăn xôi không?

Nhiều người mắc bệnh tiểu đường thường truyền tai nhau rằng nên bỏ tuyệt đối xôi ra khỏi khẩu phần ăn sáng bởi trong gạo nếp chứa nhiều tinh bột, khi được tiêu hoá sẽ cung cấp glucose cho cơ thể. Vì vậy, nếu ăn xôi với khẩu phần lớn có thể sẽ khiến đường huyết tăng ngay sau khi ăn, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, người bị tiểu đường không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối món ăn này nếu không có chỉ định riêng của bác sĩ. Tuy nhiên, trong quá trình ăn cần kiểm soát khẩu phần ăn của mình, tránh ăn quá nhiều xôi trong một bữa và hạn chế kết hợp với các món ăn chứa nhiều dầu mỡ, nhiều đường.

Đặc biệt, người bệnh nên theo dõi phản ứng đường huyết sau ăn để điều chỉnh khẩu phần phù hợp với tình trạng sức khỏe và kế hoạch điều trị. Không nên tự ý thay đổi thuốc hoặc bỏ bữa để bù cho việc ăn xôi.

Người thường xuyên đầy bụng, khó tiêu

Các món xôi ăn kèm thịt, pate, ruốc hoặc mỡ hành có thể làm tăng tổng năng lượng của khẩu phần.

Xôi có đặc điểm dẻo, chắc và thường được ăn với lượng tương đối lớn. Ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu, ăn nhiều xôi có thể khiến cảm giác nặng bụng, chướng hơi trở nên rõ rệt hơn. Tình trạng này có thể tăng lên nếu xôi được ăn kèm với nhiều thực phẩm giàu chất béo như thịt kho, pate, lạp xưởng hoặc mỡ hành.

Với nhóm người này, nên ăn lượng nhỏ, nhai kỹ và tránh kết hợp quá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ trong cùng một bữa. Nếu thường xuyên xuất hiện cảm giác đau bụng, đầy hơi hoặc khó tiêu sau ăn, cần chú ý theo dõi và đi khám khi triệu chứng kéo dài.

Người thừa cân, béo phì nên hạn chế ăn xôi

Xôi là món ăn giàu tinh bột, trong khi nhiều loại xôi hiện nay còn được kết hợp với các nguyên liệu như ruốc, giò chả, thịt, pate hoặc mỡ hành. Những thành phần này có thể làm tăng đáng kể tổng năng lượng của một suất ăn.

Nếu thường xuyên ăn xôi với khẩu phần lớn, trong khi mức độ vận động thấp, lượng năng lượng nạp vào có thể vượt quá nhu cầu của cơ thể. Về lâu dài, điều này khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Người thừa cân, béo phì không cần loại bỏ hoàn toàn xôi khỏi thực đơn, nhưng nên chú ý kích thước khẩu phần, hạn chế các món ăn kèm nhiều chất béo và cân đối lượng tinh bột trong cả ngày.

Người mắc bệnh dạ dày

Xôi không phải thực phẩm gây hại cho tất cả người mắc bệnh dạ dày. Khả năng dung nạp món ăn này còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh, khẩu phần và cách chế biến.

Tuy nhiên, với người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu hoặc đau tức vùng bụng sau ăn, một bữa xôi quá no có thể làm cảm giác khó chịu tăng lên. Đặc biệt, những loại xôi có nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn hoặc các món ăn kèm giàu chất béo có thể khiến một số người khó chịu hơn sau bữa ăn.

Do đó, người mắc bệnh dạ dày nên thử với khẩu phần nhỏ, ăn chậm, nhai kỹ và lựa chọn món ăn kèm ít dầu mỡ. Nếu nhận thấy triệu chứng xuất hiện hoặc tăng lên sau khi ăn xôi, nên giảm lượng ăn và lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn với khả năng dung nạp của cơ thể.

Người mắc bệnh thận mạn tính

Người mắc bệnh thận mạn tính cần xây dựng chế độ ăn dựa trên mức độ suy giảm chức năng thận và các chỉ số sức khỏe cụ thể. Không phải tất cả người bệnh đều phải kiêng xôi, nhưng cần chú ý đến tổng lượng tinh bột, năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần.

Một vấn đề đáng lưu ý là các món ăn kèm xôi như ruốc, xúc xích, lạp xưởng hoặc giò chả có thể chứa lượng muối (natri) tương đối cao. Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể gây bất lợi cho người bệnh cần kiểm soát lượng natri trong chế độ ăn.

Vì vậy, người mắc bệnh thận mạn tính nên hạn chế các món ăn kèm nhiều muối, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn khẩu phần phù hợp với giai đoạn bệnh. Không nên tự ý kiêng nhiều nhóm thực phẩm khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Ăn xôi thế nào để không ảnh hưởng sức khỏe?

Xôi không phải thực phẩm xấu và cũng không cần bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn của người khỏe mạnh. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và cách kết hợp thực phẩm.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, cần tính lượng xôi vào tổng lượng carbohydrate của bữa ăn, hạn chế các món ăn kèm nhiều đường và theo dõi đường huyết sau ăn. Người thừa cân, béo phì nên chú ý tổng năng lượng nạp vào, tránh thường xuyên ăn xôi với nhiều mỡ hành, thịt hoặc thực phẩm chế biến sẵn.

Với người có vấn đề về tiêu hóa, nên ăn lượng vừa phải, nhai kỹ và lựa chọn món ăn kèm dễ dung nạp. Riêng người mắc bệnh thận mạn tính cần tuân thủ chế độ ăn được cá thể hóa theo tình trạng chức năng thận, đặc biệt chú ý lượng muối trong thực phẩm đi kèm.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo, xôi là món ăn quen thuộc nhưng cần được sử dụng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của từng người. Thay vì kiêng khem cực đoan, mỗi người nên duy trì khẩu phần hợp lý, đa dạng thực phẩm và cân đối chế độ ăn trong ngày để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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