Mất thị lực vì khối u hốc mắt, nam sinh 16 tuổi cần được giúp đỡ để sớm phẫu thuật

MS 1124: Một mình nuôi con trai khuyết tật, người mẹ Hà Nhì giờ mang bệnh cần chi phí phẫu thuật GĐXH – Chồng mất đã 6 năm, một mình chị nuôi hai con ở vùng cao Sín Thầu, Điện Biên. Con trai lớn 20 tuổi bị khuyết tật, không thể lao động; con gái vẫn ở tuổi tới trường. Nay chị Nu mắc bệnh cần chi phí để phẫu thuật. Điều trị xa nhà và không thạo tiếng Kinh khiến người mẹ đơn thân ấy càng khó khăn.

Ở tuổi 16, Tuấn Tú đã quá quen với bệnh viện. Theo chia sẻ của ông Hoàng Văn Nam – bố của Tú, từ năm 6 tuổi, Tú đã phát hiện bị bệnh u não. Từ đó đến nay, em nhiều lần phải phẫu thuật, điều trị. Những đợt nằm viện nối tiếp nhau khiến việc học hành, cuộc sống của Tú không diễn ra được bình thường như những bạn cùng trang lứa.

Đợt này, Tú được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng mất thị lực mắt phải, đau đầu. Các bác sĩ xác định khối u hốc mắt tái phát, xâm lấn rộng và chỉ định phẫu thuật. Hiện Tú đang được điều trị tại khoa Gây mê 1.

Tú đợt này vào viện khi mất thị lực mắt phải, thường xuyên đau đầu vì khối u hốc mắt tái phát

Một lần nữa, ông Nam đứng trước vấn đề về sức khỏe của con trai. Ở bên giường bệnh, ông Nam không giấu được nỗi lo khi nhìn con trai nằm bất động, xung quanh là những thiết bị y tế hỗ trợ. Người cha đã cùng con đi qua hơn 10 năm chữa bệnh, nhưng mỗi lần con phải bước vào một đợt điều trị mới, nỗi thấp thỏm vẫn còn nguyên.

Hoàn cảnh gia đình Tú vốn đã khó khăn. Bố mẹ Tú ly hôn từ 15 năm trước. Tú chủ yếu sống cùng ông bà, còn bố phải đi làm xa để kiếm tiền lo cho con và trang trải sinh hoạt gia đình.

Ông bà đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động. Thu nhập từ công việc lái xe của bố Tú bấp bênh, lại phải cáng đáng nhiều khoản chi tiêu nên gần như không có nguồn dư. Trong khi đó, chị gái của Tú sau khi ly hôn cũng về nhà sống cùng bố và ông bà. Chị của Tú làm công nhân, đồng lương chỉ đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Suốt hơn 10 năm Tú bị bệnh, ông Nam gần như luôn phải tính toán, chắt chiu để có tiền đưa con đi viện. Mỗi lần Tú nhập viện, phẫu thuật là thêm một khoản chi phí phải lo, ông Nam phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Lần này, khi khối u tiếp tục tái phát, ông lại phải lo thêm tiền viện phí trong khi những khoản vay trước đó vẫn chưa thể giải quyết.

'Cháu Tú không may bị u não từ năm 6 tuổi, đến nay cháu thường xuyên phải đi mổ, điều trị nên kinh phí đi viện rất khó khăn. Bây giờ, cháu vẫn cần tiếp tục điều trị, số tiền phải chi trả lớn, gia đình tôi cũng đã vay mượn khắp nơi rồi" – ông Nam nói.

Gia đình Tú đang rất cần sự giúp đỡ để em có kinh phí phẫu thuật

Đợt vào viện này, ông Nam cho biết đã vay mượn hơn 20 triệu đồng để trang trải viện phí cho con. Với nguồn thu nhập bấp bênh của ông, khoản nợ này không dễ trả, nhất là khi Tú vẫn cần tiếp tục phẫu thuật.

Theo chị Huệ - cán bộ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, sau phẫu thuật, Tú cần tiếp tục phục hồi chức năng, theo dõi tình trạng khối u và đánh giá nguy cơ tái phát. Như vậy, việc điều trị của Tú còn kéo dài, đồng nghĩa với việc gia đình vẫn phải chuẩn bị thêm kinh phí.

Chị Huệ mong rằng những tấm lòng nhân ái sẽ cùng chung tay giúp đỡ Tú để em được phẫu thuật kịp thời, sớm hồi phục.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Tú - Mã số 1127 xin gửi về: 1. Ông Hoàng Văn Nam ở thôn Bản Quấn, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1127 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1127 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0356511777 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1127



