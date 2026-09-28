MS 1118: Gia cảnh người đàn ông chăm mẹ già, con bệnh, vợ bị tai nạn nghiêm trọng

MS 1117: Xót xa cảnh chồng vừa bế con 6 tháng tuổi vừa chăm vợ nằm viện vì chấn thương cột sống sau tai nạn GĐXH – Con út mới 6 tháng tuổi, anh Vàng Chẩn Quáng vẫn phải đưa theo lên viện. Vợ anh bị chấn thương cột sống do tai nạn. Ở quê nhà, 3 đứa trẻ khác cùng bố mẹ già vẫn đang ngóng từng ngày vợ chồng anh trở về.

Người dân Tổ dân phố 6, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị tỏ ra thương cảm khi nhắc về hoàn cảnh gia đình anh Dương Chẳng (SN 1974). Hiện gia đình anh tá túc trong căn nhà cấp 4 xuống cấp mượn của chị gái. Nơi ở tạm bợ ấy là ki ốt được cải tạo. Trong không gian chật chội, chỉ có bộ bàn ghế cũ là có giá trị.

Gia đình anh Chẳng tá túc trong căn nhà mượn của chị gái.

Anh Chẳng tâm sự, lớn lên trong gia đình nông dân nghèo khó, anh không được ăn học nhiều. Đến tuổi trưởng thành, anh kết hôn với chị Cao Thị Hồng Lưu (SN 1978) rồi ra ở riêng, trong tay chẳng có gì ngoài sự nỗ lực. Con gái chào đời, vợ chồng anh quay cuồng với gánh mưu sinh.

Dù thân hình nhỏ thó, sức khỏe không tốt nhưng ai thuê gì anh làm nấy. Chị Lưu sức khỏe yếu nên ở nhà chăm con và mở quầy tạp hóa để kiếm thêm thu nhập.

Rồi cậu con trai Dương Đức Hùng chào đời vào năm 2004. Tưởng chừng niềm vui trọn vẹn nhưng khoảng 1 tuổi, đứa con ấy mắc chứng bại não, không bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuổi đã cao, mẹ của anh Chẳng cũng chuyển tới sinh sống cùng con chị để chăm nom đứa cháu tội nghiệp. Vợ chồng anh lại nỗ lực để nuôi con gái ăn học, con trai bệnh tật và mẹ già.

Bị bại não từ nhỏ, dù đã hơn 20 tuổi, con trai anh Chẳng vẫn nhỏ thó, cơ bắp teo tóp.

"Cháu nó bị bại não từ nhỏ, chỉ nằm một chỗ, không thể hoạt động hay trò chuyện gì. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân phụ giúp, khi hỏi chuyện thì cháu chỉ biết đưa mắt qua lại. Giờ hơn 20 tuổi nhưng cháu nhỏ xíu, cơ bắp teo tóp chỉ trơ xương.", anh Chẳng chia sẻ.

Không lâu sau, vì thường xuyên xuất hiện các biểu hiện bất thường, vợ anh Chẳng đi thăm khám thì hay tin mình bị bệnh tan máu bẩm sinh. Từ đó chị phải thường xuyên đến viện điều trị, mua thuốc. Gia cảnh vốn khó khăn lại thêm phần bĩ cực. Gia đình anh chị nhiều năm liên tục thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Tưởng rằng những nỗ lực "thoát nghèo" sẽ có ngày thành hiện thực thì mới đây chị Lưu chẳng may gặp tai nạn nghiêm trọng. Chị kể, khi trời chạng vạng tối chị chạy xe máy đi mua cháo cho con trai. Không may chị xảy ra va chạm mạnh với phương tiện di chuyển theo hướng ngược lại rồi gặp chấn thương nghiêm trọng.

Chị Lưu bị gãy xương đùi, gãy xương cánh tay và 2 cẳng tay trên nền bệnh tan máu bẩm sinh.

Bác sĩ Lê Công Hùng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, chị Lưu vào viện với đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương cánh tay và 2 cẳng tay. Bệnh nhân có bệnh nền tan máu bẩm sinh nên quá trình cấp cứu, phẫu thuật phải liên tục truyền máu và chế phẩm máu.

"Sau quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân dần ổn định. Nhưng do bệnh tan máu bẩm sinh nên chất lượng xương của chị Lưu kém, có khả năng thời gian phục hồi sẽ lâu hơn với người bình thường", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Gia cảnh khó khăn, vợ đau, con bệnh, một mình anh Chẳng xoay xở, nợ nần lại chồng chất. Người thân, xóm làng ai cũng thương nhưng cuộc sống chưa khá giả nên sự giúp đỡ chưa được nhiều.

Thời gian vợ nằm viện, anh Chẳng phải gửi mẹ và con trai cho người thân chăm sóc. Anh đang làm công việc bảo vệ trại nuôi thủy sản, tận dụng thời gian rảnh anh xin về thay bỉm cho con, mua sữa cho mẹ. Buổi chiều, anh lại nấu cơm đưa vào viện cho vợ rồi về trực ca đêm.

Anh Chẳng đang làm công việc bảo vệ trại nuôi thủy sản, tận dụng thời gian rảnh anh xin về thay bỉm cho con, mua sữa cho mẹ.

"Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, đến bước nào hay bước đó. Vay mượn được ở đâu tôi đã vay, trong nhà cũng chẳng có gì giá trị mà bán. Cứ làm thuê để kiếm thêm ít nhiều mà chăm sóc vợ, con" - anh Chẳng chia sẻ.

Cán bộ địa phương thăm hỏi khi chị Lưu rời viện về nhà điều trị.

Bà Nguyễn Thị Trí Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình anh Chẳng thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại gặp hoạn nạn. Địa phương đã tổ chức kêu gọi hỗ trợ, thăm hỏi khi biết tin chị Lưu gặp tai nạn nhưng sự hỗ trợ chưa được nhiều. Bà Hạnh mong muốn các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ hoàn cảnh này vượt qua gia đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lưu - Mã số 1118 xin gửi về: 1. Chị Cao Thị Hồng Lưu ở tổ dân phố 6, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1118 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1118 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0827185503 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1118







