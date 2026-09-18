MS 1115: Thương cảnh bé trai ở Huế mắc u ác tính, mẹ bệnh tật không thể chăm con
GĐXH - Bé trai 7 tuổi ở Huế mắc u ác tính, phải điều trị dài ngày trong khi mẹ bị động kinh, tật ở chân, không thể chăm con tại bệnh viện.
Những ngày đầu năm học mới, khi bạn bè cùng trang lứa trở lại trường lớp, em Phan Hải Đăng (SN 2019, trú thôn An Xuân Đông, xã Quảng Điền, TP Huế) lại đang nằm viện điều trị bệnh. Cậu bé 7 tuổi được bác sĩ phát hiện có khối u ở bàng quang.
Hải Đăng là con trai duy nhất của chị Phan Thị Thu (SN 1978), một người mẹ đơn thân bị động kinh, tật ở chân. Cuộc sống của hai mẹ con vốn đã nhiều thiếu thốn, nay Hải Đăng mắc bệnh phải điều trị dài ngày khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm chật vật.
Do sức khỏe không đảm bảo, chị Thu không thể đến bệnh viện chăm sóc con. Người chị gái của chị phải thay em ở lại bệnh viện, túc trực và chăm nom Hải Đăng trong những ngày điều trị.
Ông Đặng Công Thành (chồng chị gái chị Thu) cho biết, cháu Hải Đăng từ khi sinh ra rất khỏe mạnh nhưng vừa qua, sau khi xuất hiện những cơn đau, gia đình đưa đi khám và được bác sĩ phát hiện có khối u ác tính ở bàng quang và đã di căn.
Hiện Hải Đăng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo thông báo của các bác sĩ với gia đình, quá trình điều trị phía trước còn dài, trong khi chi phí chữa bệnh rất cao.
Theo ông Thành, căn nhà hai mẹ con chị Thu đang sinh sống là căn nhà do bố mẹ để lại, trước đây được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ sửa sang. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong việc lo chi phí điều trị cho Hải Đăng.
"Mong rằng các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị quan tâm, hỗ trợ để gia đình có thêm nguồn lực lo chi phí điều trị cho Hải Đăng, giúp cháu có thêm điều kiện tiếp tục quá trình chữa bệnh", ông Thành nói.
Bà Phan Thị Phương My, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Điền cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Thu đang rất khó khăn. Công việc của chị là bán vé số hằng ngày, thu nhập không ổn định. Bản thân chị cũng bị bệnh và bị tật ở chân, đi lại khó khăn.
Thời gian qua, địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chị Thu. Hiện gia đình chị gặp nhiều khó khăn, địa phương và các đoàn thể đang vận động, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình.
"Địa phương rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị giúp mẹ con chị Thu có thêm nguồn kinh phí cũng như tạo niềm tin, động lực cho Hải Đăng vượt qua bệnh tật", bà My cho hay.
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