MS 1115: Thương cảnh bé trai ở Huế mắc u ác tính, mẹ bệnh tật không thể chăm con

MS 1114: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn, mẹ viêm loét giác mạc, bố phải nghỉ việc chăm con cần giúp đỡ GĐXH – Vừa mới đi làm được khoảng 4 tháng, khoản tiền công chưa kịp dành dụm được bao nhiêu thì tai nạn đã ập xuống với nam thanh niên 19 tuổi Vũ Duy Khánh. Mẹ Khánh bị suy giảm thị lực vì viêm loét giác mạc. Bố Khánh là lao động chính đành nghỉ việc để ngày ngày ở viện chăm em. Gia đình Khánh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Những ngày đầu năm học mới, khi bạn bè cùng trang lứa trở lại trường lớp, em Phan Hải Đăng (SN 2019, trú thôn An Xuân Đông, xã Quảng Điền, TP Huế) lại đang nằm viện điều trị bệnh. Cậu bé 7 tuổi được bác sĩ phát hiện có khối u ở bàng quang.

Hải Đăng là con trai duy nhất của chị Phan Thị Thu (SN 1978), một người mẹ đơn thân bị động kinh, tật ở chân. Cuộc sống của hai mẹ con vốn đã nhiều thiếu thốn, nay Hải Đăng mắc bệnh phải điều trị dài ngày khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm chật vật.

Người dì túc trực chăm sóc Hải Đăng tại Bệnh viện Trung ương Huế do mẹ em sức khỏe yếu, không thể đến viện. Ảnh: P.M.

Do sức khỏe không đảm bảo, chị Thu không thể đến bệnh viện chăm sóc con. Người chị gái của chị phải thay em ở lại bệnh viện, túc trực và chăm nom Hải Đăng trong những ngày điều trị.

Ông Đặng Công Thành (chồng chị gái chị Thu) cho biết, cháu Hải Đăng từ khi sinh ra rất khỏe mạnh nhưng vừa qua, sau khi xuất hiện những cơn đau, gia đình đưa đi khám và được bác sĩ phát hiện có khối u ác tính ở bàng quang và đã di căn.

Hiện Hải Đăng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo thông báo của các bác sĩ với gia đình, quá trình điều trị phía trước còn dài, trong khi chi phí chữa bệnh rất cao.

Theo ông Thành, căn nhà hai mẹ con chị Thu đang sinh sống là căn nhà do bố mẹ để lại, trước đây được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ sửa sang. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong việc lo chi phí điều trị cho Hải Đăng.

"Mong rằng các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị quan tâm, hỗ trợ để gia đình có thêm nguồn lực lo chi phí điều trị cho Hải Đăng, giúp cháu có thêm điều kiện tiếp tục quá trình chữa bệnh", ông Thành nói.

Ngôi nhà nơi mẹ con chị Thu sinh sống. Ảnh: P.M.

Bà Phan Thị Phương My, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Điền cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Thu đang rất khó khăn. Công việc của chị là bán vé số hằng ngày, thu nhập không ổn định. Bản thân chị cũng bị bệnh và bị tật ở chân, đi lại khó khăn.

Thời gian qua, địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chị Thu. Hiện gia đình chị gặp nhiều khó khăn, địa phương và các đoàn thể đang vận động, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình.

"Địa phương rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị giúp mẹ con chị Thu có thêm nguồn kinh phí cũng như tạo niềm tin, động lực cho Hải Đăng vượt qua bệnh tật", bà My cho hay.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thu - Mã số 1115 xin gửi về: 1. Chị Phan Thị Thu (SN 1978) trú thôn An Xuân Đông, xã Quảng Điền, TP Huế. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1115 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1115 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/034673668 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1115



