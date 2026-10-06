MS 1021: Mẹ làm phụ hồ nuôi 3 con, bất lực nhìn con trai 10 tuổi cần phẫu thuật sau tai nạn

MS 1120: Xót xa cảnh mẹ nguy kịch trong viện, 2 con nhỏ mong ngóng mẹ về GĐXH – Ở tuổi 23, khi 2 con nhỏ mới 5 tuổi và 3 tuổi đang cần mình nhất, mẹ đơn thân Bùi Thị Phương Thảo lại đang trong tình trạng bệnh nặng, phải điều trị kéo dài. Gia đình khó khăn cần sự trợ giúp từ cộng đồng để cứu sống chị và chăm sóc 2 con nhỏ.

Hoàn cảnh mà chương trình Vòng tay nhân ái kết nối đây là gia đình chị Nguyễn Thị Đào ở thôn Muồng, xã Yên Bài, Hà Nội. Con trai chị Nguyễn Mạnh Thắng, 10 tuổi, dân tộc Mường, hiện đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Lần này, đưa con vào viện, chị Đào vô cùng lo lắng vì con có chỉ định phẫu thuật do gân gót chân Achilles bị co ngắn, trong khi gia đình khó khăn.

Cháu Nguyễn Mạnh Thắng có chỉ định phẫu thuật gót chân Achilles bị co ngắn

Bốn năm trước, cháu Thắng từng trải qua một tai nạn giao thông rất nặng. Khi đó, Thắng đang đứng ở cổng thì bị ô tô đâm, dẫn đến chấn thương sọ não và hôn mê sâu. Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thắng may mắn qua cơn nguy kịch sau một thời gian gần 7 tháng trời nằm điều trị tại phòng Hồi sức tích cực.

"Lúc đó cháu bị ô tô đâm, dẫn tới chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Cháu nằm phòng Hồi sức tích cực gần 7 tháng, trong quá trình điều trị cũng tốn kém", chị Đào kể.

Để lo cho con, chị Đào đã phải vay mượn khắp nơi vì cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn. Khi ấy, khoản tiền chạy chữa với người mẹ đơn thân ấy là một cú sốc lớn. Cuộc sống sau đó vẫn chật vật, khoản nợ cũ chưa dễ giải quyết vì chị phải tự mình nuôi con.

Một mình chị Đào hiện phải lo cho 3 đứa con đang trong độ tuổi ăn học nên rất khó khăn

Một mình chị Đào lo cho 3 người con sinh năm 2009, 2014 và 2016. Không có việc làm ổn định, người mẹ nhận đủ mọi việc để lo cho các con. "Để trang trải cuộc sống, tôi đi làm thuê, phụ hồ", chị Đào chia sẻ.

Sau tai nạn, Thắng tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Trong lần đưa con đi khám lại gần đây, các bác sĩ phát hiện gân gót chân Achilles của em bị co ngắn và có chỉ định phẫu thuật.

Từng phải thấp thỏm trước sự sống của con sau ca phẫu thuật khi con bị chấn thương sọ não nặng. Giờ đây, thêm một lần nữa con phải phẫu thuật là điều khiến chị Đào không khỏi lo lắng. Nhưng điều chị lo hơn vẫn là tiền.

Đưa con đi viện lần này lại đồng nghĩa với thêm một khoản chi phí chị Đào phải xoay xở. Người mẹ không có công việc cố định, ngày nào có người thuê thì ngày đó có tiền. Nghỉ làm để đưa con đi viện cũng đồng nghĩa với không có thu nhập.

Các con của chị đang ở độ tuổi cần được chăm lo. Trong khi, mọi khoản sinh hoạt và chi phí điều trị của Thắng đều trông chờ vào chị. Chị Đào càng lo lắng.

Hoàn cảnh của cháu Thắng hiện cần sự chung tay của cộng đồng

Chị bảo, điều chị mong ước nhất lúc này là con được phẫu thuật, điều trị ổn định để việc đi lại, sinh hoạt sau này bớt khó khăn. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn, bước đường cùng hiện giờ, mẹ con chị Đào chỉ cầu mong sự chung tay của cộng đồng để điều ước đấy thành sự thật.