MS 1119: Xót xa cảnh chồng nằm viện chờ phẫu thuật, vợ phải ôm con nhỏ theo, cầu cứu sự trợ giúp

MS 1117: Xót xa cảnh chồng vừa bế con 6 tháng tuổi vừa chăm vợ nằm viện vì chấn thương cột sống sau tai nạn GĐXH – Con út mới 6 tháng tuổi, anh Vàng Chẩn Quáng vẫn phải đưa theo lên viện. Vợ anh bị chấn thương cột sống do tai nạn. Ở quê nhà, 3 đứa trẻ khác cùng bố mẹ già vẫn đang ngóng từng ngày vợ chồng anh trở về.

Hoàn cảnh mà chuyên mục Vòng tay nhân ái kết nối lần này là anh Cứ A Bình, 26 tuổi, ở Bản Nậm Cọ, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu. Người đàn ông dân tộc H’Mông ấy đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức) đối mặt với nhiều khó khăn khi nằm viện.

Anh Bình chia sẻ, trước khi vào viện, anh thường xuyên bị đau thắt lưng cả hai bên. Những cơn đau ngày một dồn dập, không chịu được nữa, anh đành phải vào viện kiểm tra. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện anh bị sỏi thận hai bên, nhiều sỏi và có chỉ định phẫu thuật lấy sỏi thận phải.

Sau ca mổ, anh Bình đã tỉnh, đang được dùng kháng sinh truyền dịch và theo dõi vết mổ. Các bác sĩ cũng cho biết anh cần phải thực hiện tiếp ca phẫu thuật sỏi thận trái. Tiên lượng hiện còn dè dặt.

Anh Bình nhập viện, chị Xúa phải ôm con theo

Nhưng ở ngoài phòng bệnh, người vợ của anh – chị Thào Thị Xúa cũng chẳng có lúc nào được thảnh thơi. Vợ chồng anh chị quanh năm bám vào ruộng đồng, mùa được mùa mất nên chẳng được dư.

Theo đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vợ chồng anh Bình hiện có 3 con nhỏ. Con lớn sinh năm 2019 và con út 2024 đều ở độ tuổi đi học. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp bấp bênh. Bản thân anh Bình phải điều trị dài ngày, các khoản sinh hoạt và học hành của các con vẫn phải duy trì.

Bố mẹ anh Bình đều đã mất, anh em trong nhà cũng làm nông, cuộc sống chẳng khá giả nên không thể hỗ trợ được nhiều. Nhà neo người nên khi anh Bình nhập viện điều trị, chị Xúa gần như không còn cách nào khác ngoài việc đưa con theo.

Ở viện vừa chăm sóc con, chị Xúa vừa lo lắng khi không biết lo tiền điều trị ở đâu cho chồng nên cầu xin sự trợ giúp của cộng đồng.

Những ngày ở bệnh viện, cảnh hai mẹ con cứ nheo nhóc bên giường bệnh của người chồng khiến những người xung quanh không khỏi ái ngại. Một tay chăm con, một tay lo cho chồng, chị Xúa cũng chẳng biết xoay xở thế nào khi biết anh cần phải phẫu thuật tiếp.

Theo chia sẻ của chị Thanh Tâm – cán bộ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), toàn bộ viện phí từ khi anh Bình nhập viện đến nay đều phải vay mượn. Tiền trong nhà vốn chẳng có bao nhiêu, nay bệnh tật kéo dài lại càng khiến gia đình thêm chật vật. Gia đình hiện không đủ khả năng trang trải những khoản chi phí điều trị phát sinh nên cầu cứu sự trợ giúp từ những tấm lòng hảo tâm.

Anh Bình sẽ phải theo dõi để thực hiện phẫu thuật tiếp

Hoàn cảnh của anh Cứ A Bình hiện rất khó khăn. Gia đình đang mong nhận được sự sẻ chia của bạn đọc hảo tâm để có điều kiện tiếp tục điều trị, phẫu thuật và sớm trở về với các con.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Cứ A Bình- Mã số 1119 xin gửi về: 1. Anh Cứ A Bình ở Bản Nậm Cọ, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1119 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1119 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0869711734 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1119



