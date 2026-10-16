MS 1023: Xót xa cảnh người mẹ nằm liệt giường, 2 con thơ nheo nhóc

MS 1022: Xót xa gia cảnh người cha suy thận giai đoạn cuối, vợ vừa mất, con trai nguy kịch vì tai nạn lao động GĐXH – Bản thân ông Vang bị suy thận nhiều năm nay. Mới đây, bi kịch lại ập xuống gia đình ông khi tai nạn lao động đã “cướp” đi người vợ, còn con trai phải nằm điều trị tích cực.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ ở thôn 3, xã Nà Hang, cuộc sống của chị Phạm Thị Thắm giờ gói gọn ở chiếc giường nhỏ. Thị lực suy giảm, nửa người bên phải bị liệt, chị không thể tự lo cho sinh hoạt hàng ngày của mình. Những việc vốn rất bình thường, từ đi lại đến chăm sóc bản thân, giờ chị đều cần người hỗ trợ. Cuộc sống của chị vì thế phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc của người thân.

Trước kia, chị là người phụ nữ xinh đẹp, khỏe mạnh. Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng năm 2015, chị mắc tiểu đường thai kỳ. Thời gian đầu, bệnh có phần thuyên giảm. Đến khi sinh người con thứ hai, bệnh lại tái phát nặng hơn.

Chị Thắm hiện liệt nửa người, thị lực suy giảm vì bệnh tật

Năm 2024, chị bị nhồi máu não, thị lực suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ. Sang năm 2025, chị bị liệt nửa người bên phải. Biến cố về sức khỏe liên tiếp xảy ra khiến cuộc sống của người mẹ trẻ đã thay đổi hoàn toàn.

Từ ngày chị Thắm nằm liệt một chỗ, chồng chị là anh Lê Đình Dũng, SN 1986, gánh vác chính ở trong gia đình. Để có thời gian chăm vợ, chăm con, anh nhận các công việc có thể làm tại nhà. Việc làm không ổn định, thời gian dành cho công việc cũng bị hạn chế vì không thể để vợ ở nhà một mình quá lâu nên thu nhập bấp bênh.

Trong khi đó, các khoản chi tiêu và tiền điều trị cho vợ vẫn phải lo từng ngày. Quá trình điều trị phục hồi chức năng của chị Thắm kéo dài, tốn kém nên càng chật vật.

Mỗi lần đưa chị Thắm xuống Hà Nội điều trị, gia đình phải chuẩn bị hơn 10 triệu đồng. Với một người chồng vừa phải lo việc nhà, vừa tranh thủ kiếm sống, khoản tiền ấy không dễ có được.

Dù cố gắng đến đâu, một mình anh Dũng cũng khó lo liệu tất cả. Khi vừa phải tranh thủ kiếm sống, vừa lo vợ con bệnh tật ở nhà, khoản tiền mỗi lần đưa vợ đi điều trị không dễ có được nên anh phải chạy vạy vay mượn ngoài.

Ở tuổi mà nhiều người vẫn đang tất bật làm việc, chăm lo cho gia đình và nuôi dạy con cái, chị Thắm lại phải nằm một chỗ. Những gì chị có thể làm cho bản thân giờ rất hạn chế. "Số tiền vay mượn của gia đình em thời gian qua cũng nhiều, cũng không biết đến khi nào mới trả được" – chị Thắm chia sẻ.

Căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng chị Thắm

Điều gia đình cần lúc này là sự sẻ chia để chị Thắm có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng và duy trì cuộc sống cho hai con nhỏ. Sự giúp đỡ đó của cộng đồng phần nào san sẻ bớt gánh nặng với người chồng đang phải cáng đáng cả việc chăm sóc vợ lẫn nuôi hai con nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thắm, anh Dũng - Mã số 1123 xin gửi về: 1. Chị Phạm Thị Thắm ở thôn 3, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1123 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1123 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0911702327 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1123



