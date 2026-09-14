MS 1114: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn, mẹ viêm loét giác mạc, bố phải nghỉ việc chăm con cần giúp đỡ

MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân GĐXH – Vừa biết mình bị ung thư buồng trứng, chị Phan Thị Mai Phương lại được bác sĩ thông báo cần tiếp tục phẫu thuật và hóa trị. Nhưng điều khiến người mẹ 44 tuổi lo nhất lúc này không chỉ là bệnh của mình, mà là cậu con trai 14 tuổi mắc Down, không nói được và không thể tự chăm sóc bản thân.

Đi làm chưa lâu, tai nạn bất ngờ ập tới

Vũ Duy Khánh ở thôn Thống Nhất, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực II (Bệnh viện Việt Đức). Khánh vào viện ngày 3/7 trong tình trạng hôn mê sâu do tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên 19 tuổi này bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương hàm mặt, gãy xương đùi và cẳng chân trái…

Khánh vừa rời ghế nhà trường năm 2025. Khoảng 4 tháng trước khi gặp nạn, em bắt đầu đi làm tại một xí nghiệp sản xuất lốp ô tô ở Bỉm Sơn. Đi làm chưa bao lâu, những khoản tiền công đầu tiên cũng chưa kịp dành dụm được bao nhiêu thì tai nạn xảy đến trên đường em đi làm về.

"Cháu đi làm công ty không may bị tai nạn trên đường về, được chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức. Hiện cháu đang được điều trị tích cực và đang trong tình trạng đa chấn thương nặng", bà Phạm Thị Linh - mẹ Khánh, viết trong đơn cầu cứu.

Khánh đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức

Từ ngày con nhập viện, cuộc sống của gia đình đảo lộn. Bản thân bà Linh sức khỏe không tốt, thị lực suy giảm do bị viêm loét giác mạc. Hơn 6 năm nay, vợ chồng bà còn phải chăm sóc người mẹ chồng ngoài 80 tuổi bị tai biến. Trong nhà, lao động chính là bố của Khánh. Thế nhưng, từ khi con gặp nạn, ông đành phải nghỉ việc để ngày ngày chăm sóc con ở viện.

"Mặc dù được anh em, bạn bè giúp đỡ nhưng gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại chỉ có bố cháu là lao động chính nhưng lại trực tiếp chăm sóc cháu trong thời gian dài nên mất đi nguồn thu nhập chính. Còn tôi do sức khỏe không tốt, bị viêm loét giác mạc và chăm sóc mẹ chồng bị tai biến 6 năm nay nên không đủ sức khỏe và thời gian chăm sóc cháu", bà Linh viết.

Tiền hết rồi, con vẫn phải điều trị tích cực

Những ngày qua, Khánh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật. Theo cán bộ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, sức khỏe của em đã có tiến triển tốt hơn, tuy nhiên tình trạng vẫn còn nặng.

Khánh vẫn bị sốt cao do viêm phổi, thở qua mở khí quản, đờm đặc. Huyết động ổn định nhưng vùng đùi trái vẫn căng nề sau mổ. Phía trước em vẫn là quá trình điều trị tích cực, nuôi dưỡng, liệu pháp hô hấp và phục hồi chức năng vận động.

Gia đình Khánh đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Mỗi ngày con nằm viện cũng là thêm một ngày gia đình bà Linh phải chật vật lo các khoản chi phí. Từ khi Khánh gặp tai nạn, những khoản tiền dành dụm của gia đình lần lượt được sử dụng. Để có thêm kinh phí lo cho con, gia đình đã phải vay mượn khoảng 300 triệu đồng.

Giờ con vẫn nằm hồi sức. Người bố vẫn phải ở viện. Còn ở quê, ruộng đồng và cuộc sống gia đình vẫn cần người lo toan. Những nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình đã bị gián đoạn. Điều gia đình lo nhất lúc này là Khánh còn phải điều trị lâu dài, trong khi khả năng vay mượn của gia đình đã gần như cạn.

Xác nhận hoàn cảnh của gia đình bà Linh

Khoản chi phí trước mắt với gia đình làm nông như nhà bà Linh là một gánh nặng lớn. Gia đình vẫn đang cố gắng xoay xở từng khoản để con không phải dừng điều trị giữa chừng. Lúc này, bà Linh rất mong sự trợ giúp của cộng đồng để Khánh có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua giai đoạn nguy kịch và trở về với gia đình.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Khánh - Mã số 1114 xin gửi về: 1. Vũ Duy Khánh ở thôn Thống Nhất, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1114 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1114 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0988261753 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1114



