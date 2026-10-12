MS 1022: Xót xa gia cảnh người cha suy thận giai đoạn cuối, vợ vừa mất, con trai nguy kịch vì tai nạn lao động

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GĐXH – Bản thân ông Vang bị suy thận nhiều năm nay. Mới đây, bi kịch lại ập xuống gia đình ông khi tai nạn lao động đã “cướp” đi người vợ, còn con trai phải nằm điều trị tích cực.

MS 1022: Xót xa gia cảnh người cha suy thận giai đoạn cuối, vợ vừa mất, con trai nguy kịch vì tai nạn lao động - Ảnh 1.MS 1021: Mẹ làm phụ hồ nuôi 3 con, bất lực nhìn con trai 10 tuổi cần phẫu thuật sau tai nạn

GĐXH – 4 năm sau vụ tai nạn khiến con trai chấn thương sọ não, hôn mê sâu, người mẹ đơn thân giờ lại phải đưa con vào viện để phẫu thuật gân gót chân Achilles. Một mình chị lúc phụ hồ, lúc ai thuê gì làm nấy để nuôi 3 người con nên rất cần sự trợ giúp.

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Hoàng Văn Vang, SN 1969, ở thôn Minh Thượng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa lúc này. Ông Vang đang sống những ngày rất khó khăn. Bệnh thận khiến ông phải đi chạy thận đều đặn, sức khỏe yếu, không thể làm việc kiếm tiền như trước.

Cuộc sống của gia đình ông vốn đã chật vật vì bệnh tật, vậy mà đầu tháng 10, biến cố lớn lại ập xuống. Vợ ông cùng con trai đi làm thuê, không may bị tai nạn lao động. Tai nạn ấy đã ‘cướp" đi người vợ thân yêu của ông, còn con trai là Hoàng Long Vũ (SN 2003) bị thương nặng. Hiện cháu đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

MS 1022: Xót xa gia cảnh người cha suy thận giai đoạn cuối, vợ vừa mất, con trai nguy kịch vì tai nạn lao động - Ảnh 2.

Con trai ông Vang cấp cứu sau tai nạn.

Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, ông Vang lại phải lo lắng cho sự sống của con trai. "Hiện nay gia đình tôi vừa phải đối diện với nỗi đau mất người thân vừa phải lo chi phí điều trị cho con trai, trong khi bản thân tôi mắc bệnh nặng, phải điều trị thường xuyên và gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Bố mẹ của tôi đều đã già và mất. Hoàn cảnh hiện tại của tôi đặc biệt khó khăn, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người" – ông Vang cầu cứu trong đơn.

Theo đơn trình bày hoàn cảnh, gia đình ông Vang vốn đã đặc biệt khó khăn, thu nhập không ổn định, không đủ trang trải cuộc sống và chi phí chữa bệnh. Ông Vang vẫn phải duy trì việc chạy thận định kỳ 2 ngày/lần để giữ sức khỏe. Từ khi mắc bệnh thận giai đoạn cuối, ông không còn khả năng lao động, trong khi chi phí điều trị kéo dài. Mọi thứ trong nhà đều do vợ ông cùng các con gánh vác.

Thế nhưng, sau tai nạn ngày 4/10, ông không còn điểm tựa khi vợ mất, con trai lại cần được điều trị tích cực. Trong nhà, con gái ông là Hoàng Thị Ngọc Ánh hiện vẫn đang đi học, chưa thể tự lo cho cuộc sống. Những khoản chi phí điều trị, chăm sóc con trai và các chi phí phát sinh đang trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của người cha đang mang bệnh nặng.

MS 1022: Xót xa gia cảnh người cha suy thận giai đoạn cuối, vợ vừa mất, con trai nguy kịch vì tai nạn lao động - Ảnh 3.

Vợ mất, con đang điều trị tích cực, còn ông Vang vẫn phải đi chạy thận định kỳ

Với sức khỏe hiện tại và hoàn cảnh gia đình, một mình ông Vang khó có thể lo liệu các khoản chi phí đang phát sinh. Điều ông mong mỏi lúc này là có thêm kinh phí để con trai được tiếp tục điều trị.

Bởi vậy, chỉ sự quan tâm, sẻ chia dù nhỏ thôi của các nhà hảo tâm lúc này cũng là cứu cánh để cho gia đình ông Vang vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Vang - Mã số 1122 xin gửi về:

1. Ông Hoàng Văn Vang ở thôn Minh Thượng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1122

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1122

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0866781186

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi: Mã Số 1122

MS 1022: Xót xa gia cảnh người cha suy thận giai đoạn cuối, vợ vừa mất, con trai nguy kịch vì tai nạn lao động - Ảnh 4.


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