Tuổi già an yên hay khổ sở: Khác biệt nằm ở một lựa chọn từ rất sớm

Không phải cứ đông con là tuổi già sẽ an yên

Có người tin rằng, càng nhiều con cháu thì tuổi già càng đủ đầy, càng có chỗ dựa tinh thần. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.

Có những người sống giữa vòng tay con cháu vẫn cô đơn, và cũng có người một mình lại tìm được sự bình yên hiếm có.

Trải nghiệm trong một lần đi tác nghiệp tại viện dưỡng lão đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy.

Một chuyến đi bất ngờ và những điều chân thật phía sau

Khi còn làm việc trong một tổ chức phúc lợi cộng đồng, tôi từng cùng đồng nghiệp đến kiểm tra hoạt động của một viện dưỡng lão. Vì chuyến đi diễn ra đột xuất nên chúng tôi có cơ hội quan sát những gì chân thực nhất.

Mọi thứ trong viện khiến tôi khá bất ngờ. Phòng ốc sạch sẽ, chăn gối gọn gàng, các cụ được chăm sóc chu đáo. Nhìn bề ngoài, đây là một nơi đáng để an tâm gửi gắm tuổi già.

Nhưng chỉ khi tiếp xúc trực tiếp, tôi mới nhận ra điều kiện vật chất không quyết định hoàn toàn hạnh phúc của người cao tuổi.

Cuộc gặp gỡ với hai cụ bà khiến tôi nhận ra một điều, hạnh phúc tuổi già không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu con cháu, mà phụ thuộc vào cách mỗi người chuẩn bị cho chính mình. Ảnh minh họa

Hai cụ bà, hai cách sống, hai số phận tuổi già

Trong một căn phòng, tôi gặp hai cụ bà với hai trạng thái hoàn toàn đối lập.

Cụ bà đầu tiên gây ấn tượng với hình ảnh ngồi đọc sách dưới ánh nắng dịu nhẹ bên cửa sổ. Cách nói chuyện của bà điềm đạm, tinh tế, toát lên vẻ trí thức.

Dù chỉ trò chuyện trong thời gian ngắn, tôi vẫn cảm nhận rõ sự an nhiên trong con người bà. Trước khi tôi rời đi, bà nhẹ nhàng nhắc: "Đừng sang phòng bên, bà ấy nóng tính lắm".

Quả nhiên, khi bước sang phòng bên cạnh, tôi gần như bị "dội gáo nước lạnh". Cụ bà ở đây liên tục lớn tiếng, khó chịu, phản ứng gay gắt với mọi câu hỏi.

Không khí trở nên căng thẳng đến mức y tá và viện trưởng phải can thiệp.

Sau đó, tôi được biết cụ có ba người con, nhưng lại không sống cùng ai. Mỗi tháng, chỉ có con gái ghé thăm, còn hai người con trai gần như vắng bóng.

Bà luôn muốn rời khỏi viện, nhưng lại không còn nơi nào để trở về.

Sự giận dữ của bà, hóa ra, không phải vô cớ. Đó là cảm giác bị bỏ rơi, là nỗi bất lực khi tuổi già không còn quyền lựa chọn.

Không con cái, nhưng lại sống trọn vẹn tuổi già

Trái ngược hoàn toàn, cụ bà đọc sách lúc nãy, cụ Hòa, lại có một cuộc sống khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Bà không có con. Sau khi chồng mất, bà chủ động bán nhà và chuyển vào viện dưỡng lão sống. Ở đây, bà đọc sách mỗi ngày, trồng hoa, đi dạo, thỉnh thoảng còn chơi đàn cho những người bạn già cùng nghe.

Không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay nỗi thất vọng từ con cái, bà tự xây dựng cho mình một nhịp sống riêng – bình lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Chính sự chủ động ấy đã tạo nên một tuổi già nhẹ nhõm và tự tại.

Cuộc gặp gỡ với hai cụ bà khiến tôi nhận ra một điều, hạnh phúc tuổi già không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu con cháu, mà phụ thuộc vào cách mỗi người chuẩn bị cho chính mình.

Có con không đồng nghĩa với việc sẽ được chăm sóc. Và không có con cũng không đồng nghĩa với cô đơn.

Điều quan trọng hơn cả là khả năng tự chủ về tài chính, sức khỏe và đặc biệt là tinh thần.

Chuẩn bị cho tuổi xế chiều: Bắt đầu từ hôm nay

Sau chuyến đi ấy, tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Tôi không còn xem hôn nhân hay con cái là "bảo hiểm" cho tuổi già. Thay vào đó, tôi bắt đầu chú trọng hơn đến bản thân: giữ gìn sức khỏe, điều chỉnh cảm xúc, xây dựng những thói quen sống tích cực.

Bởi suy cho cùng, người đồng hành đáng tin cậy nhất trong suốt cuộc đời vẫn là chính mình.

Có người bên cạnh khi về già là điều may mắn. Nhưng nếu không có, cũng không phải là bất hạnh. Điều đáng lo nhất không phải là cô đơn, mà là khi ta không đủ sức khỏe và nội lực để sống an yên với chính mình.

Tuổi già hạnh phú: Một lựa chọn, không phải may rủi

Câu chuyện của hai cụ bà trong viện dưỡng lão không chỉ là sự đối lập giữa hai hoàn cảnh, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc.

Tuổi già không phải là đoạn kết bị động, mà là kết quả của những lựa chọn từ rất sớm. Chọn sống phụ thuộc hay độc lập, chọn kỳ vọng hay chấp nhận, chọn buông bỏ hay giữ chặt – tất cả đều định hình những năm tháng cuối đời.

Và đôi khi, chỉ cần thay đổi cách nghĩ, ta đã có thể đi gần hơn đến một tuổi già bình yên.

Bài viết là chia sẻ của người dùng trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và chia sẻ kiến thức ở Trung Quốc).

Theo Zhihu