Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Mười năm làm giúp việc, một hành trình không chỉ vì mưu sinh

Tối mùa thu, căn bếp nhỏ của gia đình ông bà Chu sáng đèn ấm áp hơn thường lệ. Bữa cơm hôm ấy được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ vì ngon miệng mà còn vì ý nghĩa đặc biệt, đó là bữa ăn chia tay bà Lâm Tú Phân – người giúp việc đã gắn bó tròn một thập kỷ với gia đình.

Mười năm trước, bà Lâm rời quê lên thành phố với mong muốn kiếm sống, khi ấy bà mới 38 tuổi.

Ở tuổi 48, bà rời đi, không chỉ mang theo hành lý, mà còn mang theo cả một phần ký ức của chính mình.

Khoảng thời gian ấy đủ dài để một mối quan hệ lao động trở thành tình thân, đủ sâu để mỗi người đều xem nhau như gia đình.

Thời gian trôi qua, bà không chỉ lo chuyện bếp núc mà còn quán xuyến cả nhà cửa, chăm sóc con cái, trở thành người giữ nhịp cho cuộc sống gia đình. Ảnh minh họa

Từ người làm công trở thành "người nhà" lúc nào không hay

Những ngày đầu, bà Lâm gặp không ít khó khăn. Khẩu vị gia đình khác biệt khiến bà lúng túng trong từng bữa ăn.

Nhưng thay vì trách móc, bà Chu chủ nhà lại kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một. Sự bao dung ấy dần xóa đi khoảng cách, giúp bà Lâm tự tin hơn trong công việc.

Thời gian trôi qua, bà không chỉ lo chuyện bếp núc mà còn quán xuyến cả nhà cửa, chăm sóc con cái, trở thành người giữ nhịp cho cuộc sống gia đình.

Cậu bé Tiểu Vũ từ ngày còn bám mẹ, nay đã lớn thành thiếu niên 15 tuổi. Suốt hành trình trưởng thành ấy, bà Lâm luôn ở bên, hiểu từng thói quen nhỏ, từng nỗi buồn vui của cậu.

Khi biết bà sắp rời đi, cậu bé nhiều lần níu kéo. Không phải vì thói quen sinh hoạt bị xáo trộn, mà bởi sự gắn bó đã trở thành tình cảm thật sự.

Bữa cơm chia tay người giúp việc khiến cả gia đình rơi nước mắt

Trong bữa ăn cuối cùng, không ai còn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.

Ông Chu vốn là người nghiêm khắc và bận rộn cũng chậm rãi nói lời cảm ơn: “Bao năm nay bà đã vất vả vì nhà tôi, chúng tôi đều ghi nhận và cảm kích”.

Đó không phải là lời xã giao, mà là sự ghi nhận cho những năm tháng bà Lâm âm thầm vun vén mái ấm.

Bà Chu, người phụ nữ thành đạt, lại càng xúc động hơn.

Giữa công việc và gia đình, bà từng nhiều lần chông chênh, và chính bà Lâm là người giúp mọi thứ trở nên trật tự, êm ấm: “Nếu không có chị, quả thật tôi không biết phải xoay xở thế nào giữa công ty và gia đình”.

Mối quan hệ ấy, sau 10 năm, đã vượt xa định nghĩa "chủ – người làm". Đó là sự đồng hành, sẻ chia và tin tưởng.

Quyết định rời đi: Chọn chữ hiếu thay vì ở lại

Dù được giữ lại bằng tất cả sự chân thành, bà Lâm vẫn quyết định về quê. Không phải vì mệt mỏi hay muốn thay đổi, mà vì một lý do giản dị là mẹ bà đã già yếu.

Suốt nhiều năm, bà bận rộn mưu sinh nơi thành phố, ít có cơ hội ở bên mẹ. Giờ đây, khi mẹ cần, bà muốn tự tay chăm sóc, muốn làm tròn đạo làm con trước khi quá muộn.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai trách bà. Ngược lại, ông Chu còn khẳng định: lựa chọn ấy là đúng đắn, bởi hiếu thảo luôn là giá trị cốt lõi của mỗi con người.

Chiếc túi lớn ngày chia tay và món quà không ai ngờ tới

Khi tiễn bà Lâm ra ga tàu điện, Tiểu Vũ lặng lẽ đi theo. Trước lúc chia tay, cậu đặt vào tay bà một chiếc túi lớn.

Thoáng chốc, bà nghĩ đó có thể là tiền, một món quà thiết thực từ gia đình. Nhưng khi mở ra, bà sững lại.

Bên trong là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Và trong chiếc hộp ấy là một chiếc vòng tay bạc, với mặt dây khắc hai chữ giản dị: "gia đình".

Tiểu Vũ nói khẽ: “Cháu muốn dì nhớ rằng, dù dì ở đâu, gia đình cháu mãi là người thân của dì”.

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến. Bà Lâm ôm chầm lấy cậu bé, đứa trẻ mà bà từng bế ẵm, dỗ dành suốt những năm tháng tuổi thơ.

Chiếc vòng tay không phải món quà đắt giá. Nhưng ý nghĩa của nó thì không gì có thể đong đếm. Đó là tình cảm, là sự ghi nhớ, là minh chứng cho một mối quan hệ được xây dựng bằng chân thành.

Bà Lâm rời đi, nhưng không hề "tay trắng". Bà mang theo tình thương, sự trân trọng và cảm giác rằng quãng đời mình đã sống thật có ý nghĩa.

Sống tử tế sẽ nhận lại yêu thương

Câu chuyện không chỉ nói về một người giúp việc, mà còn là lời nhắc về cách con người đối xử với nhau. Khi sự chân thành được đặt lên hàng đầu, mọi ranh giới về địa vị hay nghề nghiệp đều trở nên mờ nhạt.

Lòng biết ơn, sự tử tế và tinh thần đền đáp ân nghĩa – những giá trị tưởng chừng cũ kỹ – lại chính là điều khiến các mối quan hệ trở nên bền chặt nhất.

Mười năm, một mái nhà, bốn con người, rồi ai cũng có con đường riêng. Nhưng ký ức ấy, chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu, trong tim mỗi người.

* Bài viết là tâm sự của bà Lâm Tú Phân, sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc, được đăng tải trên Sohu.

Theo Sohu