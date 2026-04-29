Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới
Chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành
Tôi và chồng cũ yêu nhau từ thời đại học. Những năm tháng đó, chúng tôi không có gì nhiều ngoài tình cảm chân thành và những ước mơ giản dị. Tôi yêu anh vì sự hiền lành, điềm đạm, vì cảm giác an toàn mà anh mang lại.
Chúng tôi kết hôn sau khi ra trường, cùng nhau xây dựng cuộc sống từ những điều nhỏ bé nhất.
5 năm đầu hôn nhân trôi qua trong sự ổn định mà nhiều người vẫn gọi là đáng mơ ước. Nhưng chính sự đáng mơ ước ấy, theo thời gian, lại trở thành điều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt bởi chồng tôi không phải là người lãng mạn, ít khi nói lời ngọt ngào, hiếm khi thể hiện cảm xúc bằng lời nói.
Những dịp đặc biệt, anh ấy cũng không biết tạo bất ngờ hay khiến tôi cảm thấy mình được nâng niu theo cách mà tôi vẫn thầm mong.
Ban đầu, tôi chấp nhận điều đó như một phần tính cách của anh nhưng càng ngày tôi càng thấy cuộc sống tẻ nhạt. Tôi bắt đầu so sánh, bắt đầu để ý đến những người đàn ông khác, họ biết nói lời dễ nghe và quan tâm đúng lúc.
Và rồi tôi gặp người chồng sau này. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với chồng tôi, luôn khéo léo, tinh tế và biết cách khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm liên tục khiến tôi tin rằng mình đã tìm thấy điều mà bấy lâu nay còn thiếu.
Tôi đã lựa chọn rời bỏ cuộc hôn nhân cũ. Khi đó tôi nghĩ mình xứng đáng được sống với cảm xúc, được yêu theo cách trọn vẹn hơn. Tôi không nghĩ mình đang sai, chỉ nghĩ mình đang can đảm đi tìm hạnh phúc. Nhưng chỉ sau 2 năm sống cùng người mới, tôi mới hiểu mình đã đánh đổi điều gì.
Sự ngọt ngào ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kiểm soát. Anh ta bắt đầu ghen tuông vô lý, kiểm tra điện thoại, hỏi han từng mối quan hệ, từng cuộc gọi. Tôi đi đâu, làm gì, gặp ai… đều phải báo cáo chồng. Không chỉ thế, mỗi khi tôi phản ứng, anh ta cáu gắt, thậm chí mất kiểm soát và thẳng tay tát tôi.
Cái tát ấy không chỉ đau về thể xác, mà khiến tôi đau đớn hơn cả là con riêng của tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình và nhớ về cuộc sống trước đây với người chồng cũ. Anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng luôn âm thầm làm mọi thứ để gia đình được yên ổn nhưng tôi đã nghĩ cuộc sống ấy là tẻ nhạt.
Tôi đã sai lầm và đã trả giá đắt cho sai lầm của mình để giờ đây con trai tôi phải sống trong sự bất an. Tôi đang phải sống trong sự dằn vặt và ân hận cho sự nông nổi của mình.
Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng ngườiTâm sự - 13 giờ trước
GĐXH - Từ chức sau 10 năm làm giúp việc, người phụ nữ nhận chiếc túi lớn, mở ra không phải tiền mà là điều khiến ai cũng lặng đi.
300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi giàTâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Khoản tiền tưởng là hiếu thảo lại trở thành dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một tuổi già ấm áp bên con cháu.
Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổTâm sự - 1 ngày trước
Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…
Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách nàyTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".
Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh traiTâm sự - 3 ngày trước
Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.
Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngàoTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.
Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫmTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.
Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàuTâm sự - 4 ngày trước
30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…
15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quàTâm sự - 5 ngày trước
GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.
Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặngTâm sự - 6 ngày trước
GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.
Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng ngườiTâm sự
GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.