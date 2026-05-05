Mẹ cho con trai tiền tỷ để có chỗ 'dưỡng già', bỏ qua con gái: Cái kết khiến bà ân hận

Áp lực mưu sinh và hành trình nuôi dạy hai con khôn lớn

Chia sẻ trên nền tảng Sohu (Trung Quốc), bà Giao kể rằng vợ chồng bà từng trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật khi nuôi hai con, một con gái và một con trai, giữa thành phố lớn.

Chỉ dựa vào đồng lương văn phòng, chi phí học hành đè nặng khiến cuộc sống luôn trong trạng thái thiếu trước hụt sau.

Không chấp nhận cảnh đó, chồng bà quyết định rẽ hướng sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhờ sự liều lĩnh này, kinh tế gia đình dần khấm khá.

Chứng kiến bố mẹ vất vả, cả con gái và con trai đều chăm chỉ học hành.

Sau này, con gái có công việc ổn định tại một công ty tư nhân, còn con trai làm việc trong cơ quan nhà nước, cuộc sống tương đối vững vàng.

Ảnh minh họa

Rạn nứt với con gái từ một cuộc hôn nhân không được ủng hộ

Mối quan hệ giữa bà và con gái bắt đầu có khoảng cách khi con gái quyết định kết hôn với người đàn ông mà gia đình không ưng ý.

Ngay cả trong ngày cưới, bà vẫn giữ thái độ không hài lòng và từ chối trao của hồi môn cho con gái. Điều này khiến tình cảm mẹ con trở nên lạnh nhạt trong suốt một thời gian dài.

Chỉ đến khi con gái sinh con đầu lòng, mối quan hệ mới dần được hàn gắn. Lần đầu đến thăm con gái sau kết hôn, bà mới biết cuộc sống của con không hề dễ dàng.

Cuộc sống chật vật của con gái khiến người mẹ bất an

Vợ chồng con gái vẫn phải thuê nhà, trong khi mỗi tháng lại gửi tiền về quê chồng để lo cho các em ăn học.

Nghe con gái chia sẻ, bà không khỏi xót xa và buột miệng hỏi: "Nếu cứ như vậy thì bao giờ con mới mua được nhà?"

Nhưng con gái chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Trong khi đó, con trai lại có nhà riêng, thêm thu nhập từ kinh doanh nên cuộc sống dư dả hơn nhiều.

Quyết định thiên vị: Âm thầm cho con trai 3 tỷ, giấu con gái

Biến cố xảy ra khi căn nhà của vợ chồng bà nằm trong diện giải tỏa, mang về khoản đền bù lớn.

Trước mặt các con, bà không nói gì về việc phân chia tiền. Nhưng sau lưng con gái, bà lặng lẽ đưa cho con trai 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Trong suy nghĩ của bà, con gái rồi sẽ theo nhà chồng, còn con trai mới là người gắn bó và chăm sóc mình lúc tuổi già.

Khoản tiền được trao đi trong bí mật, thậm chí bà còn dặn con trai không được tiết lộ với con gái.

Gặp lại con gái sau nửa năm: Sự thật khiến người mẹ sững sờ

Nửa năm sau khi chuyển nhà, bà mới ghé thăm con gái. Nhưng khi đến nơi, người mở cửa lại là một người lạ.

Hỏi ra mới biết con gái đã chuyển đi từ hai tháng trước.

Ngay lập tức, bà gọi điện cho con gái và được cung cấp địa chỉ mới. Khi đến nơi, bà không khỏi bất ngờ trước căn nhà rộng rãi, khang trang hơn hẳn chỗ cũ.

Tò mò, bà hỏi con gái mua hay thuê căn nhà này.

Câu trả lời của con gái khiến bà chết lặng: "Chẳng phải mẹ đã nhờ em trai đưa cho con 1 triệu NDT để mua nhà sao?"

Sau khi trở về, bà lập tức gọi cho con trai để hỏi rõ. Lúc này, con trai mới nói ra sự thật, chính anh đã đưa toàn bộ số tiền cho chị gái.

Anh chia sẻ rằng mình đã có nhà cửa ổn định, trong khi con gái vẫn sống khó khăn, đặc biệt là mùa đông thiếu thốn khiến các cháu chịu lạnh.

"Con nghĩ chị cần số tiền đó hơn con", người con trai nói.

Bài học muộn màng của một người mẹ

Nghe đến đây, bà không kìm được nước mắt.

Bà nhận ra rằng chỉ vì định kiến "trọng nam", bà đã vô tình đối xử không công bằng với con gái suốt nhiều năm.

Chính con trai lại là người giúp bà sửa chữa sai lầm ấy theo cách âm thầm nhất.

Từ đó, bà chủ động hàn gắn và dành nhiều thời gian quan tâm đến con gái hơn, như một cách bù đắp cho những thiệt thòi trước kia.

* Bài viết là chia sẻ của bà Giao, 62 tuổi, Trung Quốc, thu hút sự chú ý của nhiều người dùng trên nền tảng Sohu.