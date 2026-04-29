Họp lớp tưởng vui, ai ngờ tôi bị đuổi khỏi nhóm chỉ sau một đêm

Thứ tư, 15:52 29/04/2026 | Tâm sự
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Một buổi họp lớp tưởng chừng đầy ắp kỷ niệm vui lại trở thành trải nghiệm cay đắng chỉ vì một sự cố tiền bạc.

Họp lớp: Niềm háo hức giữa cuộc sống đơn điệu

Tôi tên là A Phong, đã đi làm được 5 năm. Thu nhập không tệ, cuộc sống cũng đủ ổn định, nhưng cảm giác thì trống rỗng. 

Công việc mỗi ngày lặp lại như một chiếc máy, sáng đi làm, tối về nhà, ngày này qua ngày khác chẳng có gì mới mẻ. Bạn bè cũng dần thưa thớt, mỗi người một cuộc sống riêng.

Giữa những ngày tẻ nhạt ấy, nhóm chat lớp bất ngờ sôi động trở lại. Những tin nhắn dồn dập, những câu chuyện cũ được khơi lại khiến tôi thấy lòng mình ấm lên. 

Rồi một người đề xuất tổ chức họp lớp. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt, ai cũng hào hứng tham gia. Cuối cùng, 20 người chốt lịch cho một buổi họp lớp sau nhiều năm xa cách.

Chi phí mỗi người đóng 200 tệ, nộp trực tiếp cho người tổ chức trong ngày họp lớp. Với tôi, đây như một làn gió mới giữa cuộc sống đơn điệu, một dịp để tìm lại cảm giác thân quen ngày xưa.

Sau câu chuyện họp lớp này, tôi nhận ra một điều chỉ một khoản tiền nhỏ cũng có thể làm rạn nứt những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt. Ảnh minh họa

Ký ức ùa về

Đến ngày họp lớp, tôi chuẩn bị kỹ càng rồi đến quán với tâm trạng háo hức. Gặp lại bạn bè sau nhiều năm ai cũng thay đổi, người trưởng thành, người thành đạt, người vẫn giữ nét hồn nhiên như trước.

Chúng tôi bắt tay, vỗ vai, cười nói rôm rả. Những câu chuyện thời học sinh được nhắc lại, những lần trốn học, những trận cãi vã ngớ ngẩn, những buổi học nhóm đầy tiếng cười. 

Không khí buổi họp lớp ấm áp và gần gũi đến mức tôi suýt quên đi những áp lực trong cuộc sống hiện tại.

Đồ ăn được dọn lên, câu chuyện càng thêm sôi nổi. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi về một buổi họp lớp trọn vẹn.

Rời họp lớp giữa chừng vì việc gấp

Đúng lúc không khí buổi họp lớp đang vui nhất, điện thoại tôi bất ngờ rung lên. Là sếp gọi, giọng gấp gáp yêu cầu tôi quay lại công ty ngay vì có việc khẩn.

Không còn lựa chọn, tôi đành xin phép mọi người rời buổi họp lớp sớm. Trước khi đi, vì không tìm thấy người tổ chức, tôi chuyển khoản 200 tệ cho Tiểu Minh, một người bạn thân, nhờ nộp giúp. 

Tôi còn nhắn tin dặn dò rõ ràng rồi mới rời đi trong tiếc nuối. Tôi tin rằng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau họp lớp, tôi bị hiểu lầm là "ăn chùa"

Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã bị xóa khỏi nhóm chat họp lớp.

Tôi lập tức hỏi một người bạn thân trong nhóm. Câu trả lời khiến tôi chết lặng, mọi người cho rằng tôi đi họp lớp nhưng không đóng tiền, ăn uống xong rồi bỏ về giữa chừng.

Cảm giác bị hiểu lầm khiến tôi vừa uất ức vừa thất vọng. Rõ ràng tôi đã chuyển tiền, vậy mà mọi thứ lại bị bóp méo như vậy.

Không chần chừ, tôi chụp màn hình giao dịch chuyển khoản và gửi vào nhóm họp lớp để chứng minh. 

Một lúc sau, người tổ chức mới lên tiếng xác nhận: Tiểu Minh hôm đó uống say nên quên mất việc nhận tiền từ tôi.

Sự thật được làm rõ nhưng niềm tin đã rạn nứt

Sau khi sự việc được giải thích, tôi được thêm lại vào nhóm họp lớp. Tuy nhiên, cảm giác không còn như trước.

Dù không ai nói thêm điều gì, nhưng sự im lặng ấy lại khiến tôi càng thấy xa cách. 

Một buổi họp lớp đáng lẽ là nơi gắn kết, lại vô tình trở thành nguyên nhân khiến tôi cảm thấy lạc lõng giữa chính những người từng thân thiết.

Vài ngày sau, Tiểu Minh gọi điện xin lỗi, nói rằng do say quá nên quên. Cậu ấy đã nộp lại tiền cho người tổ chức. Tôi nghe, nhưng trong lòng không còn cảm xúc như trước.

Bài học sau một lần họp lớp đáng quên

Sau câu chuyện họp lớp này, tôi nhận ra một điều chỉ một khoản tiền nhỏ cũng có thể làm rạn nứt những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt.

Không phải vì tiền quá quan trọng, mà vì nó liên quan đến sự rõ ràng và niềm tin. Một chút chủ quan, một chút lơ là cũng có thể khiến người khác hiểu sai về mình.

Từ đó, tôi tự nhắc bản thân trong những buổi họp lớp hay bất kỳ cuộc gặp gỡ nào liên quan đến tiền bạc, tốt nhất nên minh bạch ngay từ đầu. 

Nếu có thể, hãy trực tiếp giao dịch với người chịu trách nhiệm. Nếu buộc phải nhờ người khác, cần xác nhận lại rõ ràng, tránh để xảy ra hiểu lầm.

Bởi đôi khi, một lời giải thích dù đến sau cũng không thể xóa đi những vết nứt đã hình thành trong lòng người.

Theo Kknews

20 người đi họp lớp, hóa đơn 17 triệu và cái kết "cạch mặt" nhau mãi mãi20 người đi họp lớp, hóa đơn 17 triệu và cái kết 'cạch mặt' nhau mãi mãi

GĐXH - Không ai nghĩ rằng một buổi họp lớp vốn được mong chờ lại trở thành dấu chấm hết cho một mối quan hệ kéo dài suốt nhiều năm.

Tin liên quan

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Top con giáp nữ đảm đang bậc nhất: Lấy được là 'trúng số' cả đời

Top con giáp nữ đảm đang bậc nhất: Lấy được là 'trúng số' cả đời

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Cùng chuyên mục

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

Tâm sự - 7 giờ trước

Chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Từ chức sau 10 năm làm giúp việc, người phụ nữ nhận chiếc túi lớn, mở ra không phải tiền mà là điều khiến ai cũng lặng đi.

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khoản tiền tưởng là hiếu thảo lại trở thành dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một tuổi già ấm áp bên con cháu.

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Tâm sự - 3 ngày trước

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Tâm sự - 4 ngày trước

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.

Xem nhiều

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Tâm sự

GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Tâm sự
Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự
Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tâm sự
Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
