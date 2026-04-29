Họp lớp tưởng vui, ai ngờ tôi bị đuổi khỏi nhóm chỉ sau một đêm

Họp lớp: Niềm háo hức giữa cuộc sống đơn điệu

Tôi tên là A Phong, đã đi làm được 5 năm. Thu nhập không tệ, cuộc sống cũng đủ ổn định, nhưng cảm giác thì trống rỗng.

Công việc mỗi ngày lặp lại như một chiếc máy, sáng đi làm, tối về nhà, ngày này qua ngày khác chẳng có gì mới mẻ. Bạn bè cũng dần thưa thớt, mỗi người một cuộc sống riêng.

Giữa những ngày tẻ nhạt ấy, nhóm chat lớp bất ngờ sôi động trở lại. Những tin nhắn dồn dập, những câu chuyện cũ được khơi lại khiến tôi thấy lòng mình ấm lên.

Rồi một người đề xuất tổ chức họp lớp. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt, ai cũng hào hứng tham gia. Cuối cùng, 20 người chốt lịch cho một buổi họp lớp sau nhiều năm xa cách.

Chi phí mỗi người đóng 200 tệ, nộp trực tiếp cho người tổ chức trong ngày họp lớp. Với tôi, đây như một làn gió mới giữa cuộc sống đơn điệu, một dịp để tìm lại cảm giác thân quen ngày xưa.

Ký ức ùa về

Đến ngày họp lớp, tôi chuẩn bị kỹ càng rồi đến quán với tâm trạng háo hức. Gặp lại bạn bè sau nhiều năm ai cũng thay đổi, người trưởng thành, người thành đạt, người vẫn giữ nét hồn nhiên như trước.

Chúng tôi bắt tay, vỗ vai, cười nói rôm rả. Những câu chuyện thời học sinh được nhắc lại, những lần trốn học, những trận cãi vã ngớ ngẩn, những buổi học nhóm đầy tiếng cười.

Không khí buổi họp lớp ấm áp và gần gũi đến mức tôi suýt quên đi những áp lực trong cuộc sống hiện tại.

Đồ ăn được dọn lên, câu chuyện càng thêm sôi nổi. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi về một buổi họp lớp trọn vẹn.

Rời họp lớp giữa chừng vì việc gấp

Đúng lúc không khí buổi họp lớp đang vui nhất, điện thoại tôi bất ngờ rung lên. Là sếp gọi, giọng gấp gáp yêu cầu tôi quay lại công ty ngay vì có việc khẩn.

Không còn lựa chọn, tôi đành xin phép mọi người rời buổi họp lớp sớm. Trước khi đi, vì không tìm thấy người tổ chức, tôi chuyển khoản 200 tệ cho Tiểu Minh, một người bạn thân, nhờ nộp giúp.

Tôi còn nhắn tin dặn dò rõ ràng rồi mới rời đi trong tiếc nuối. Tôi tin rằng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau họp lớp, tôi bị hiểu lầm là "ăn chùa"

Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã bị xóa khỏi nhóm chat họp lớp.

Tôi lập tức hỏi một người bạn thân trong nhóm. Câu trả lời khiến tôi chết lặng, mọi người cho rằng tôi đi họp lớp nhưng không đóng tiền, ăn uống xong rồi bỏ về giữa chừng.

Cảm giác bị hiểu lầm khiến tôi vừa uất ức vừa thất vọng. Rõ ràng tôi đã chuyển tiền, vậy mà mọi thứ lại bị bóp méo như vậy.

Không chần chừ, tôi chụp màn hình giao dịch chuyển khoản và gửi vào nhóm họp lớp để chứng minh.

Một lúc sau, người tổ chức mới lên tiếng xác nhận: Tiểu Minh hôm đó uống say nên quên mất việc nhận tiền từ tôi.

Sự thật được làm rõ nhưng niềm tin đã rạn nứt

Sau khi sự việc được giải thích, tôi được thêm lại vào nhóm họp lớp. Tuy nhiên, cảm giác không còn như trước.

Dù không ai nói thêm điều gì, nhưng sự im lặng ấy lại khiến tôi càng thấy xa cách.

Một buổi họp lớp đáng lẽ là nơi gắn kết, lại vô tình trở thành nguyên nhân khiến tôi cảm thấy lạc lõng giữa chính những người từng thân thiết.

Vài ngày sau, Tiểu Minh gọi điện xin lỗi, nói rằng do say quá nên quên. Cậu ấy đã nộp lại tiền cho người tổ chức. Tôi nghe, nhưng trong lòng không còn cảm xúc như trước.

Bài học sau một lần họp lớp đáng quên

Sau câu chuyện họp lớp này, tôi nhận ra một điều chỉ một khoản tiền nhỏ cũng có thể làm rạn nứt những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt.

Không phải vì tiền quá quan trọng, mà vì nó liên quan đến sự rõ ràng và niềm tin. Một chút chủ quan, một chút lơ là cũng có thể khiến người khác hiểu sai về mình.

Từ đó, tôi tự nhắc bản thân trong những buổi họp lớp hay bất kỳ cuộc gặp gỡ nào liên quan đến tiền bạc, tốt nhất nên minh bạch ngay từ đầu.

Nếu có thể, hãy trực tiếp giao dịch với người chịu trách nhiệm. Nếu buộc phải nhờ người khác, cần xác nhận lại rõ ràng, tránh để xảy ra hiểu lầm.

Bởi đôi khi, một lời giải thích dù đến sau cũng không thể xóa đi những vết nứt đã hình thành trong lòng người.

Theo Kknews