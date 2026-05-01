Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra mình đã hiểu sai về “giàu có” suốt 10 năm

Thứ sáu, 07:22 01/05/2026 | Tâm sự
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Buổi họp lớp sau 10 năm không chỉ là dịp gặp lại bạn cũ mà còn trở thành khoảnh khắc khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sự giàu có và ý nghĩa cuộc sống.

Họp lớp sau 10 năm: Khi mỗi người một ngã rẽ

Buổi họp lớp diễn ra trong một buổi tối rực rỡ ánh đèn, nơi chúng tôi, những người bạn cũ, gặp lại nhau sau hơn một thập kỷ xa cách. Mỗi người giờ đây đều có một cuộc sống riêng, một hành trình riêng.

Có người đã thành đạt, sở hữu nhà cửa, xe cộ, sự nghiệp đáng mơ ước. Cũng có người vẫn đang chật vật với cơm áo gạo tiền, loay hoay tìm chỗ đứng trong xã hội.

Không khí họp lớp ban đầu tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện kỷ niệm cũ được nhắc lại khiến ai cũng xúc động. 

Nhưng càng về sau, câu chuyện dần chuyển sang công việc, thu nhập, thành tựu và cũng từ đó, sự so sánh vô hình bắt đầu xuất hiện.

Họp lớp và những áp lực vô hình mang tên "thành công"

Trong buổi họp lớp, không khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa mỗi người. Những câu hỏi tưởng chừng xã giao như "giờ làm gì?", "lương tháng bao nhiêu?", "mua nhà chưa?"… lại vô tình tạo ra áp lực.

Thoại Bách, một người bạn trong nhóm, là hình mẫu của sự thành công về vật chất. Cậu có công ty riêng, tài chính vững vàng, cuộc sống dư dả. Nhưng suốt buổi họp lớp, cậu liên tục bận rộn với điện thoại, công việc không dứt.

Dù cười nói, nhưng ánh mắt cậu lại phảng phất sự mệt mỏi. Nhìn vào đó, tôi chợt nhận ra không phải cứ thành công là sẽ hạnh phúc.

Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra mình đã hiểu sai về “giàu có” suốt 10 năm - Ảnh 1.

Trước đây, tôi từng tin rằng giàu có đồng nghĩa với tiền bạc, địa vị và sự thành đạt. Nhưng sau buổi họp lớp, tôi nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy. Ảnh minh họa

Người lương thấp nhất trong buổi họp lớp lại khiến tất cả suy nghĩ

Giữa những câu chuyện về tiền bạc và thành tựu, Hiểu Minh, người được xem là có thu nhập thấp nhất trong buổi họp lớp, lại là người khiến tất cả phải im lặng.

Ngày còn đi học, Minh là học sinh chăm chỉ, học giỏi nhưng gia cảnh khó khăn. 

Sau này, cậu chọn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, một lựa chọn không mang lại nhiều tiền bạc.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của Minh vẫn không dư dả. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sự bình thản và nhẹ nhõm trong cách cậu nói chuyện.

Khi mọi người bắt đầu chia sẻ về áp lực công việc, về việc kiếm tiền, Minh chỉ nhẹ nhàng nói: "Có thể tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi biết mình đang sống vì điều gì."

Câu nói ấy khiến cả buổi họp lớp chững lại.

Sau buổi họp lớp: Nhận ra sự giàu có không nằm ở tiền bạc

Rời buổi họp lớp, tôi mang theo rất nhiều suy nghĩ.

Trước đây, tôi từng tin rằng giàu có đồng nghĩa với tiền bạc, địa vị và sự thành đạt. Nhưng sau cuộc gặp này, tôi nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

Có người có rất nhiều tiền nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người thành công trong công việc nhưng luôn sống trong áp lực. 

Và cũng có người, dù thu nhập không cao, nhưng lại sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa.

Hiểu Minh không giàu về vật chất, nhưng cậu có một thứ mà không phải ai cũng có: sự rõ ràng về mục đích sống.

Bài học từ buổi họp lớp: Giàu có là sống đúng với giá trị của mình

Buổi họp lớp không chỉ là dịp để gặp lại bạn cũ, mà còn là tấm gương phản chiếu cuộc đời của mỗi người.

Chúng tôi từng so sánh nhau bằng tiền bạc, bằng thành tựu. Nhưng cuối cùng, điều khiến người ta trân trọng lại là cảm giác được sống đúng với điều mình tin tưởng.

Giàu có không chỉ là những con số trong tài khoản, mà còn là sự bình yên trong tâm trí, là những mối quan hệ chân thành và là cảm giác mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

Và đôi khi, trong một buổi họp lớp, người khiến người khác ngưỡng mộ nhất… lại không phải là người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là người hiểu rõ mình đang sống vì điều gì.

20 người đi họp lớp, hóa đơn 17 triệu và cái kết "cạch mặt" nhau mãi mãi

GĐXH - Không ai nghĩ rằng một buổi họp lớp vốn được mong chờ lại trở thành dấu chấm hết cho một mối quan hệ kéo dài suốt nhiều năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

4 cung hoàng đạo bất cẩn nhất: Vô tư một phút, trả giá cả đời

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Cùng chuyên mục

Tuổi già an yên hay khổ sở: Khác biệt nằm ở một lựa chọn từ rất sớm

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Hai cụ bà, hai số phận trái ngược trong viện dưỡng lão đã cho thấy hạnh phúc tuổi già không nằm ở con cái hay hoàn cảnh, mà phụ thuộc vào cách mỗi người lựa chọn.

Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi tự hứa sẽ không bao giờ trở thành “con giáp thứ 13” nhưng trớ trêu khi trái tim một lần nữa rung động, tôi lại vô tình bước vào một mối quan hệ ngang trái với người đàn ông có gia đình...

Họp lớp tưởng vui, ai ngờ tôi bị đuổi khỏi nhóm chỉ sau một đêm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một buổi họp lớp tưởng chừng đầy ắp kỷ niệm vui lại trở thành trải nghiệm cay đắng chỉ vì một sự cố tiền bạc.

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

Tâm sự - 1 ngày trước

Chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ chức sau 10 năm làm giúp việc, người phụ nữ nhận chiếc túi lớn, mở ra không phải tiền mà là điều khiến ai cũng lặng đi.

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Khoản tiền tưởng là hiếu thảo lại trở thành dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một tuổi già ấm áp bên con cháu.

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

Tâm sự - 3 ngày trước

Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Tâm sự - 4 ngày trước

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

Xem nhiều

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Tâm sự

GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự
Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tâm sự
Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

Tâm sự
Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top