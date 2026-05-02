Cụ ông lương hưu cao đăng tin tuyển vợ với 2 tiêu chí gây sốc

Tuyển vợ ở tuổi 68?

Tôi họ Quan, năm nay 68 tuổi, quê ở Hồ Nam (Trung Quốc). Dù đã bước vào tuổi xế chiều, tôi vẫn luôn tự đánh giá mình là người thành đạt.

Khi còn đi làm, tôi từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong một công ty. Hiện tại, sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng tôi nhận được khoảng 8.000 tệ (tương đương 30 triệu đồng), đủ để sống thoải mái, không phải lo nghĩ.

Chính vì điều kiện tài chính tốt, nhiều người xung quanh tỏ ra ngưỡng mộ, thậm chí có phần ghen tị. Điều đó càng khiến tôi tin rằng tiền bạc vẫn là thứ giá trị nhất trong cuộc đời.

Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở nhất lại không phải vật chất, mà là sự cô đơn. Vợ tôi đã qua đời từ sớm. Khi còn sống, bà ấy là người phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn nhẫn nhịn và hết lòng vì gia đình.

Dù các con thường xuyên đưa cháu về thăm để tôi đỡ buồn, nhưng cảm giác trống trải vẫn luôn hiện hữu.

Tôi sợ một ngày nào đó, nếu chẳng may đổ bệnh hay gặp chuyện, tôi sẽ phải đối mặt một mình.

Chính vì nỗi lo đó, tôi nghĩ rằng mình cần một người bạn đời để nương tựa tuổi già. Nhưng tôi không muốn chọn đại.

Với điều kiện và vị thế của mình, tôi tin rằng mình có quyền lựa chọn kỹ càng.

Tôi cũng không muốn gặp phải những người phụ nữ đến với mình chỉ vì tiền. Do đó, tôi quyết định đăng thông tin tuyển vợ trên mạng xã hội, kèm theo hai yêu cầu mà tôi cho là hợp lý.

Tiêu chuẩn "tuyển vợ": Phục vụ chồng và không được tự ý tiêu tiền

Yêu cầu đầu tiên của tôi rất rõ ràng. Sau khi kết hôn, người vợ phải làm tròn vai trò của mình. Điều đó bao gồm việc quán xuyến nhà cửa, chăm lo gia đình và đặc biệt là phải phục vụ tôi chu đáo.

Trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy không được phàn nàn hay phản đối, mà cần làm tôi hài lòng để giữ không khí gia đình yên ấm.

Yêu cầu thứ hai liên quan đến tài chính. Tôi đảm bảo rằng người phụ nữ đó sẽ được sống trong điều kiện đầy đủ, không phải lo chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không được tự ý tiêu tiền của tôi nếu chưa có sự đồng ý.

Ngoài ra, tôi cũng nói rõ rằng mình sẽ không chăm sóc vợ khi ốm đau. Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm việc đó, kể cả với vợ cũ.

Nếu chẳng may bị bệnh, cô ấy có thể về nhà con cái để được chăm sóc, hoặc nhập viện thì tôi sẽ chi trả viện phí. Khi khỏi bệnh, cô ấy có thể quay lại cuộc sống chung như bình thường.

Theo tôi, chỉ cần đáp ứng hai điều kiện này, tôi sẵn sàng tổ chức đám cưới ngay.

Phản ứng dữ dội từ cộng đồng khi tôi công khai "tuyển vợ"

Tôi cho rằng tiêu chuẩn tuyển vợ của mình là hợp lý, vừa giúp bảo vệ tài sản, vừa tránh rủi ro bị lợi dụng. Nhưng trái với suy nghĩ đó, ngay sau khi bài đăng xuất hiện, rất nhiều người đã chỉ trích tôi gay gắt.

Có người cho rằng tôi quá ích kỷ, sống chỉ nghĩ đến bản thân. Người khác lại nói rằng vợ cũ của tôi hẳn đã phải chịu nhiều áp lực khi sống chung.

Những lời bình luận tiêu cực xuất hiện dày đặc, phần lớn đều không đồng tình với cách tôi đưa ra điều kiện hôn nhân.

Tôi vẫn giữ quan điểm dù không có ai ứng tuyển

Dù bị chỉ trích, tôi không thay đổi suy nghĩ. Theo tôi, những người phản đối đa phần còn trẻ, chưa đủ trải nghiệm để hiểu rõ giá trị của tiền bạc và sự ổn định.

Hơn nữa, họ cũng không có hoàn cảnh hay vị thế giống tôi, nên khó có thể hiểu được vì sao tôi lại đặt ra những tiêu chuẩn như vậy.

Đến nay đã 11 ngày trôi qua kể từ khi tôi đăng tin tuyển vợ, nhưng vẫn chưa có ai liên hệ. Dù vậy, tôi vẫn quyết định tiếp tục chờ đợi, tin rằng rồi sẽ có người phù hợp xuất hiện.

Theo 163.com