Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện
GĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.
Theo đó, vào khoảng 22h20 ngày 06/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực P1B8 Tân Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng; một đối tượng sử dụng hung khí gây nguy hiểm cho người dân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Hoàng Mai xác minh, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng liên quan.
Theo xác minh ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai) cùng một nhóm bạn có tổ chức ăn uống, sử dụng rượu bia. Trong quá trình nhậu, giữa Hiếu và một người trong nhóm xảy ra bất đồng ý kiến. Từ lời qua tiếng lại và thách thức nhau, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành bạo lực.
Hiếu đã dùng một khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su tự chế bắn thẳng vào người bạn nhậu, gây thương tích cho nạn nhân. Ngay sau đó, người bị hại đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ tang vật là 1 khẩu súng bắn bi dạng ná cao su bằng kim loại màu đen, có chiều dài khoảng 80cm.
Hiện Tổ công tác Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Đức Hiếu cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Hoàng Mai để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
