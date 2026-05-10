Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện

Chủ nhật, 10:44 10/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 22h20 ngày 06/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực P1B8 Tân Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng; một đối tượng sử dụng hung khí gây nguy hiểm cho người dân.

Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện - Ảnh 1.

Tổ công tác bàn giao đối tượng cho CAP Hoàng Mai. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Hoàng Mai xác minh, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng liên quan.

Theo xác minh ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai) cùng một nhóm bạn có tổ chức ăn uống, sử dụng rượu bia. Trong quá trình nhậu, giữa Hiếu và một người trong nhóm xảy ra bất đồng ý kiến. Từ lời qua tiếng lại và thách thức nhau, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành bạo lực.

Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện - Ảnh 2.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: CAHN

Hiếu đã dùng một khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su tự chế bắn thẳng vào người bạn nhậu, gây thương tích cho nạn nhân. Ngay sau đó, người bị hại đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ tang vật là 1 khẩu súng bắn bi dạng ná cao su bằng kim loại màu đen, có chiều dài khoảng 80cm.

Hiện Tổ công tác Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Đức Hiếu cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Hoàng Mai để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập viện - Ảnh 3.Dùng ná cao su bắn chim làm vỡ kính ô tô trên cao tốc

GĐXH – Hai cháu bé sử dụng ná cao su bắn bi sắt để bắn chim trên đường cao tốc, vô tình trúng vào 2 chiếc xe khách đang lưu thông làm vỡ kính.

Tin liên quan

Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%

Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú Thọ

Cố ý gây thương tích, nhóm 'trai bản' ở Sơn La bị khởi tố

Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích

Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tố

Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCM

Pháp luật - 2 giờ trước

Tại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.

Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.

Công an Hà Nội cảnh báo loạt trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.

Dàn xếp đấu giá 14 lô đất gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng, hai đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.

Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bắt nguyên Chủ tịch xã và nhà thầu do lập hồ sơ khống để rút tiền công trình dở dang

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được “phù phép” để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Hà Nội: Danh tính đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 tiền xe ôm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Pháp luật

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

Pháp luật
Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ để điều tra hành vi giết người

Pháp luật
Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ

Pháp luật
Phẫn nộ lời khai rợn người của gã cha dượng trong vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vong

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

