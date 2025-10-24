MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?

Vượt qua nhiều vòng kiểm tra khắt khe

Sinh năm 2002, Phương Anh là 1 trong 6 gương mặt MC nữ mới được chọn dẫn bản tin song ngữ trên kênh Vietnam Toda y. Cô bắt đầu lên sóng từ ngày 9/9/2025.

Phương Anh cho biết quá trình tuyển chọn với nhiều vòng kiểm tra khắt khe là một hành trình nhiều thử thách, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng ngôn ngữ, phản xạ và khả năng xử lý tình huống trên sóng. Những buổi thử ghi hình liên tục giúp cô rèn được bản lĩnh và sự bình tĩnh cần thiết của một MC truyền hình.

MC Phương Anh

Ngày đầu lên sóng mọi thứ diễn ra suôn khiến Phương Anh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian dài đào tạo căng thẳng. Gia đình luôn ủng hộ, ai cũng bảo trông cô trưởng thành và khác hẳn ngoài đời. Ông nội Phương Anh là người vui nhất, khoe khắp với họ hàng và bạn bè rằng cháu mình được lên sóng.

Từng làm MC cho VTV7 và sự kiện quốc tế trước đó, Phương Anh nhận thấy sự khác biệt lớn nhất ở Vietnam Today nằm ở tốc độ và áp lực trực tiếp trên sóng. Nếu trước đây cô có nhiều thời gian chuẩn bị và tập dượt thì với bản tin thời sự mọi thứ diễn ra trong guồng quay rất nhanh.

"Cảm giác đó áp lực hơn rất nhiều so với tất cả công việc tôi từng làm, nhờ vậy tôi học được cách bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. 5 phút trước khi lên sóng là khoảng thời gian căng thẳng nhất. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim nhưng chỉ vài giây sau đó, mọi thứ như tự động vào đúng vị trí. Sự lo lắng ban đầu dần nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối”, Phương Anh chia sẻ.

Phương Anh thường xem lại bản tin sau mỗi buổi phát sóng để rút kinh nghiệm, từ phát âm, nhịp nói đến cách lên xuống giọng. Ngoài ra, cô đọc tin nước ngoài mỗi ngày để cập nhật thông tin, luyện phản xạ tiếng Anh và học cách truyền đạt của người dẫn quốc tế.

May mắn được tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ, phản xạ và thói quen dùng ngôn ngữ này đã hình thành sớm giúp Phương Anh giữ được sự tự nhiên và tự tin khi dẫn và tâm thế bình tĩnh.

Phương Anh chững chạc khi lên sóng.

"Mang hơi hướng của CNN"

Sau hơn 1 tháng lên sóng, phản hồi khiến Phương Anh ấn tượng nhất là khi có khán giả nhận xét phong cách dẫn của cô mang hơi hướng của kênh CNN.

"Dù khán giả là người Việt hay quốc tế, vai trò của BTV-MC truyền hình vẫn luôn là mang đến hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp và truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu. Tôi luôn đặt mình vào vị trí người xem và thể hiện sự tôn trọng qua từng câu chữ, ánh mắt, giọng nói", cô nói.

Phương Anh chia sẻ không khí làm việc ở Vietnam Today luôn năng động, mọi người hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau hoàn thiện từng bản tin. Thử thách lớn nhất là áp lực về thời gian - từ khâu chuẩn bị, biên tập đến lên sóng đều phải diễn ra nhanh và chính xác.

Cô chia sẻ: “Trước đây khi dẫn 'Tiếng Anh lớp 1 vui' và 'Tiếng Anh lớp 3' trên VTV7, điều quan trọng nhất là giữ được sự vui tươi, năng lượng tích cực để các em học sinh dễ tiếp nhận kiến thức. Còn với Vietnam Today, mỗi lời nói, ánh mắt hay cử chỉ đều đại diện cho Việt Nam nên áp lực lớn hơn nhiều".

Áp lực lớn nhất với Phương Anh là phải luôn cập nhật và mở rộng hiểu biết ở nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, chính trị, kinh tế đến các vấn đề quốc tế.

Phương Anh biết ơn các thầy cô và anh chị đồng nghiệp đi trước. Cô từng thực tập tại VOV5 rồi cộng tác với VTV4, VTV7 để trau dồi sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với nghề - những trải nghiệm trở thành hành trang quý báu giúp Phương Anh tự tin hơn trong công việc hiện tại.

Tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024, Phương Anh có 5 năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài trong vai trò diễn viên lồng tiếng, phiên dịch và MC.

Từ giáo viên tiếng Anh đến MC song ngữ

Tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024, Phương Anh có hành trình sự nghiệp đa dạng. Năm 2021, khi 19 tuổi, cô được chọn làm MC dẫn chương trình Tiếng Anh lớp 1 vui trên VTV7, đồng thời làm người dẫn chuyện song ngữ cho ứng dụng Step Up English và giành Quán quân Voice of the week do IELTS Face-off tổ chức.

"Tôi vốn thích thử thách và luôn quan niệm những gì đạt được chỉ là cột mốc đã chinh phục chứ không phải điểm dừng. Tôi không muốn 'ngủ quên trên chiến thắng' mà luôn học hỏi, trau dồi mỗi ngày", cô chia sẻ.

Giảng dạy vẫn là niềm đam mê lớn nhưng ở tuổi đôi mươi, cô thấy nên trải nghiệm nhiều hơn để hiểu rõ bản thân và cuộc sống. "Tôi tin rằng nếu sau này có duyên quay lại nghề giáo, những trải nghiệm tuổi trẻ này sẽ giúp tôi truyền đạt sâu sắc hơn, không chỉ kiến thức mà còn góc nhìn, cảm xúc và câu chuyện thật", cô nói.

Theo Phương Anh, trong lĩnh vực cạnh tranh như truyền hình, điều khiến mình nổi bật không chỉ là giọng nói hay khả năng tiếng Anh mà là thần thái và cá tính riêng.

"Mỗi người dẫn có năng lượng riêng, khán giả sẽ cảm nhận được qua cách nói, ánh mắt hay thái độ. Tôi không cố thể hiện hoàn hảo mà chỉ muốn khán giả cảm nhận nguồn năng lượng tích cực và đáng tin cậy", cô tâm sự.

5 năm làm việc với người nước ngoài trong vai trò diễn viên lồng tiếng và phiên dịch, bài học lớn nhất cô học được là tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp. Làm việc với người nước ngoài giúp Phương Anh nhận ra họ rất tôn trọng thời gian, cam kết và hiệu quả.

Với lịch làm việc dày đặc từ dẫn bản tin Vietnam Today, làm MC tự do đến làm việc từ xa cho nhiều công ty đa quốc gia, Phương Anh thừa nhận việc cân bằng rất khó, nhất là khi kênh mới ra mắt.

Tuy vậy, cô vẫn giữ vài thói quen nhỏ để duy trì năng lượng như dành ít nhất 15 phút buổi sáng để hít thở, nghe nhạc nhẹ hoặc đọc tin tức tiếng Anh.

Giọng nói là công cụ làm việc chính nên nữ MC thường uống nước táo với chanh ấm để giữ giọng khỏe và trong, tránh nước lạnh hay đồ có ga. Cô cũng hay tập thở bụng và khởi động nhẹ trước khi thu âm hay dẫn chương trình để giọng không bị "đuối" khi nói lâu.

Ảnh: NVCC