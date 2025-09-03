MC Thanh Bạch U70: Sống khép mình sau tai nạn, độc thân nhưng không cô đơn

Hồi đầu năm, MC Thanh Bạch bất ngờ bị tai nạn trong chuyến công tác tại Lâm Đồng khiến anh gãy xương nghiêm trọng, phải tiến hành phẫu thuật và điều trị hậu phẫu nhiều tháng.

Dịp hiếm hoi nam MC trải lòng với VietNamNet về quãng thời gian “ở ẩn”, mong muốn trở lại với con người hoàn toàn khác.

Trở thành con người khác sau tai nạn kinh hoàng

MC Thanh Bạch ở tuổi 66.

Suốt 4 tháng qua, MC Thanh Bạch sống hướng nội, không gặp gỡ hay giao du với bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh ở 1 mình trong phòng để nhìn nhận và chiêm nghiệm cuộc sống.

MC nhìn nhận những thử thách trong đời mình quá lớn, vượt sức chịu đựng của con người. Anh từng có suy nghĩ bi quan, bật khóc vì số phận nghiệt ngã.

Nhờ tình cảm của khán giả và sự động viên của người thân, anh lấy lại cân bằng cuộc sống và vực dậy tinh thần.

“Suốt cả tuần lễ trong đầu tôi chỉ duy nhất suy nghĩ, rằng tại sao đã rơi từ vực sâu hơn 3m xuống mà vẫn còn sống, thậm chí không chảy giọt máu, không rách da hay trầy xước, chỉ bể xương bên trong.

Bác sĩ điều trị tôi bảo rằng 1 năm sau mới đi lại được, vậy mà chỉ trong vòng 3 tháng tôi đã có thể đi khắp nơi. Mọi thứ phục hồi thần kỳ”, Thanh Bạch kể.

Trải qua biến cố, Thanh Bạch như trở thành con người khác. Nam MC tin vào số phận, quan niệm một khi ông trời không lấy đi mạng sống, cho mình ở lại thì phải làm gì ý nghĩa để tồn tại.

Anh tự nhủ không được phép yếu đuối, gục ngã mà phải sống tích cực, lạc quan ở phần đời còn lại.

Trên giường bệnh, Thanh Bạch tập sáng tác, vẽ tranh… xem đây là cơ hội trải nghiệm môi trường nghệ thuật mới.

Nhờ thế, anh có thêm nhiều ý tưởng để nâng cấp, trau dồi kiến thức chia sẻ đến thế hệ trẻ.

Sau tai nạn, MC Thanh Bạch như trở thành người khác.

Sau tuổi 60, Thanh Bạch hiểu tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Anh không than phiền hay trách móc, hờn ghét cuộc đời. Nam MC học cách chấp nhận hoàn cảnh, tin sự an yên mới là điều quan trọng.

Hiện Thanh Bạch chú trọng nghỉ ngơi, giữ tinh thần và sức khỏe. Anh tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tập chế độ ăn thực dưỡng, không dùng thịt bò, con vật lớn mà chỉ ăn tép riêu, cá nhỏ, đơn giản nhưng đủ dưỡng chất.

Anh tự điều tiết cảm xúc, không hào hứng, cũng không để rơi vào trạng thái ủ dột.

“Tôi như con lật đật, dù ngã thế nào đều tự cân bằng được. Mọi thứ ở tôi lúc này, từ da dẻ, tinh thần, sức khỏe đều mộc và thật. Mọi người gần đây gặp đều có chung nhận xét: Thanh Bạch tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết ”, anh hào hứng kể.

Xem người công kích, chê bai là "thầy”

Thanh Bạch xem đây là giai đoạn trọn vẹn, đủ đầy nhất. Mỗi sáng thức dậy, anh sống và làm việc với tâm thế ung dung, thư thái.

Điều Thanh Bạch tự nhận kém cỏi nhất là chữ “nhẫn”. Trước đây, anh không muốn chờ đợi, mọi thứ phải làm thật nhanh, hoàn mỹ. Dẫu vậy, cuộc đời dạy anh cần phải buông bỏ, đôi khi chấp nhận thứ không hoàn hảo.

Anh tất bật làm việc ở tuổi nghỉ hưu, vui sướng vì mỗi ngày được tiếp xúc nhiều người trẻ.

Hiện nam MC ngày nào cũng có sự kiện, lịch hẹn gần như kín mít. Anh ấp ủ nhiều chương trình, dự án làm việc với thế hệ trẻ, đa số là Gen Z, vừa đào tạo họ ở vai trò MC, diễn giả, diễn viên và lĩnh vực hài độc thoại…

Thanh Bạch cho rằng làm bất cứ việc gì phải nghĩ đến người khác trước, thay vì chăm chăm mưu cầu quyền lợi cá nhân. Khi suy nghĩ và làm đúng, anh tin tự khắc sẽ nhận lại được điều ngoài mong đợi.

Anh nghĩ sao khi Thanh Bạch tuổi hưu lại thường xuyên trở thành đề tài bàn tán, công kích của nhiều người? , nam MC thẳng thắn nói không buồn, không nghĩ ngợi về vấn đề này.

Với anh, một cá nhân nếu còn bị đứng giữa lằn ranh tranh cãi tức là người đó chưa trong sạch. Anh luôn xem những ý kiến phê bình, chê bai là “người thầy”, giúp mình tiến bộ và suy nghĩ tích cực hơn.

Thanh Bạch chọn học mỗi ngày, tiếp thu cái mới, tích cực và tự loại bỏ đi điều độc hại để giữ tâm thế lạc quan.

“Cuộc sống mà, chuyện hơn thua, ganh ghét đố kỵ không lợi ích gì. Tôi luôn chọn góc lạc quan nhất để nhìn nhận mọi thứ, thay vì than thân trách phận sao người ta lại đối xử như thế”, anh chia sẻ.

Nhiều năm qua, Thanh Bạch sống độc thân nhưng không cảm thấy cô đơn. Anh hiểu rõ mỗi con người đều phải đi qua hạnh phúc hay khổ đau như 1 phần dư vị đời sống.

Với anh, tình yêu tích cực phải là hạt giống tốt, còn tình yêu sở hữu là sự độc hại, làm cạn kiệt năng lượng cảm xúc con người.

Tình yêu với anh lúc này rộng lớn hơn, không chỉ gói gọn trong mối quan hệ 2 người. Nó bao gồm tình yêu gia đình, cuộc sống, thiên nhiên, giữa con người với nhau.

Nam MC hạnh phúc bên con cháu, thấy mình ngày càng tươi mới.

Mỗi ngày ra đường, Thanh Bạch gặp nhiều đối tượng: Từ người bán vé số, bác tài xế xe ôm, đến chị buôn bán ở chợ… Họ luôn có câu chuyện, điều mới mẻ để anh chiêm nghiệm.

Niềm vui được làm công việc yêu thích, tương tác với các học trò, người trẻ càng khiến Thanh Bạch thêm yêu đời, yêu người.

“Tôi có cuộc sống an yên bên con, cháu. Mỗi ngày tôi tự chạy xe hoặc đón xe công nghệ đi làm. Về nhà, tôi tìm niềm vui bên gia đình, không thù ghét hay oán hận ai.

Nhờ thế tôi có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cảm thấy bản thân tươi mới, trẻ trung, vui vẻ, yêu đời”, anh bày tỏ.

Ảnh, clip: HK, NVCC