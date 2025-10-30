Mới nhất
Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm

Thứ năm, 07:00 30/10/2025 | Tâm sự
Ngày mẹ chồng bảo đưa tiền mừng cưới cho bà giữ, tôi không vui lắm và rồi hối hận vì quyết định sai lầm của mình khi nhận lại số tiền đó sau 2 năm.

Tôi và chồng kết hôn năm 2023. Đám cưới tổ chức khá to, họ hàng và quan khách hai bên đông nên sau tiệc, vợ chồng tôi ngồi bóc phong bì, gom lại được khoản tiền mừng gần 200 triệu đồng.

Vốn là “tay hòm chìa khóa” trong nhà, mẹ chồng khi ấy chủ động đề nghị giữ hộ số tiền mừng cưới, nói rằng khi nào vợ chồng cần thì cứ báo trước để bà đưa lại.

Thấy vẻ mặt tôi có chút khó xử, chồng nói khéo với mẹ rằng để hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi báo mẹ sau.

Sau 1 đêm suy nghĩ, tôi quyết định gửi mẹ chồng giữ hộ 1 nửa số tiền là 100 triệu. Số còn lại, 2 vợ chồng đem gửi tiết kiệm và giữ lại 1 khoản nhỏ, phòng có việc cần chi tiêu.

Khi gia đình tôi và bạn bè thân thiết biết chuyện, ai cũng nói tôi dại, đáng lẽ nên cầm hết tiền rồi gửi tiết kiệm cho yên tâm. Điều mọi người nói làm tôi khá băn khoăn nhưng chuyện đã rồi nên tôi không muốn nghĩ nhiều nữa.

Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm - Ảnh 2.

Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm. Ảnh minh họa

Bẵng đi 2 năm, gần đây, vợ chồng tôi muốn mua ô tô để thuận tiện đi lại nên hỏi mẹ về số tiền đã gửi trước đó.

Mẹ chồng nói để bà “tính xem sao”. Câu trả lời ấy khiến tôi thấy nghi ngờ. Tôi không biết liệu có chuyện gì bà chưa nói, hay số tiền vợ chồng tôi gửi trước đây đã được dùng vào việc khác.

Hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy mẹ nhắc lại, tôi giục chồng hỏi. Mẹ chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng đến tối, bà bất ngờ gọi hai vợ chồng vào phòng riêng rồi đưa cho chúng tôi một xấp tiền mặt dày cộp.

Khi chồng tôi thắc mắc sao số tiền mẹ đưa lại nhiều đến vậy, bà mỉm cười giải thích: hai năm trước, ngay sau khi nhận tiền, bà đã đem toàn bộ số đó đi mua vàng. Thời điểm ấy, 100 triệu mua được 1 lượng và 4 chỉ (mỗi chỉ hơn 7 triệu đồng).

Đến giữa tháng 10 vừa qua, giá vàng bất ngờ tăng vọt lên 15 triệu đồng một chỉ. Khi vợ chồng tôi ngỏ ý xin lại tiền, mẹ vẫn chưa vội bán, bảo muốn chờ thêm vài ngày nữa vì linh cảm giá sẽ còn tăng.

Quả đúng như vậy, mấy ngày sau, giá vàng bán ra chạm mốc gần 16 triệu đồng. Mẹ chồng tôi lập tức bán vàng ngay, thu về hơn 220 triệu.

Nghe mẹ nói, tôi sượng cả mặt. Số tiền tôi từng đắn đo gửi mẹ chồng giữ hộ, bà lại khéo léo tính toán, đầu tư sinh lời gấp đôi. Trong khi đó, khoản vợ chồng tôi giữ lại thì đã tiêu gần hết.

Vợ chồng tôi ngỏ ý biếu mẹ 20 triệu coi như lời cảm ơn, nhưng bà kiên quyết từ chối. Mẹ chỉ nhẹ nhàng dặn: “Cứ chăm chỉ làm việc, khi nào dư dả mà cần mẹ giữ hộ thì cứ đưa”.

Cầm xấp tiền trong tay, tôi vừa nghẹn ngào vừa thấy hối hận. Giá như ngày đó tôi tin tưởng mẹ hơn, gửi toàn bộ số tiền mừng cưới cho bà, thì giờ vợ chồng tôi đã có gần nửa tỷ đồng tiết kiệm rồi.

Bà cũng làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho các con, vậy mà có lúc tôi lại nghi ngờ lòng tốt ấy. Tôi thực sự thấy có lỗi với mẹ chồng. Tôi tự nhủ từ giờ sẽ chăm chỉ làm việc hơn và học cách tiết kiệm như mẹ. Chỉ cần dư một khoản, tôi sẽ lại gửi mẹ giữ hộ.

Độc giả giấu tên

Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhậnMẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhận

GĐXH - Nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi ấm ức vô cùng. Biết là mẹ chồng lo cho cháu nhưng bà đâu cần phải miệt thị mẹ tôi và nhà tôi như vậy.

Độc giả giấu tên


