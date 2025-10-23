Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhận

Tôi người miền Trung, lấy chồng ra Bắc và sống chung cùng bố mẹ chồng. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn cố gắng để hòa hợp với nhà chồng nhưng cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh do chưa hiểu tính cách cũng như khác biệt nếp sống vùng miền.

Bố mẹ chồng tôi là người kỹ tính, nhất là mẹ chồng – bà nổi tiếng trong xóm là người cẩn thận, ưa sạch sẽ. Vì vậy, hồi mới về làm dâu, tôi nhiều lần bị mẹ chồng nhắc nhở chuyện rửa bát đũa xong không tráng bằng nước nóng – điều mà ở quê tôi mọi người không có thói quen đó.

Rồi khu vực bếp nấu ăn lúc nào cũng phải gọn gàng, ngăn nắp. Hôm nào tôi nấu xong mà các hũ gia vị không được đặt đúng vị trí là y như rằng bị mẹ chồng "chỉnh" ngay.

Ảnh minh họa.

Chưa hết, việc giặt giũ quần áo với tôi cũng khá áp lực. Nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng thường yêu cầu tôi giặt tay những đồ mỏng, chỉ cho vào máy giặt những quần áo dày hoặc chăn ga trong nhà.

Tôi vốn xuề xòa, quen lối sống tối giản nên nhiều khi thấy rất mệt khi suốt ngày phải chạy theo những quy tắc, nề nếp của mẹ chồng. Tuy nhiên, vì không muốn làm phật ý bà nên tôi vẫn đành nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà.

Khi tôi mang thai, mẹ chồng chăm tôi khá cẩn thận. Bà hay mua đồ bổ dưỡng về nấu cho tôi ăn và dặn tôi kiêng cữ cẩn thận. Bà cũng không bắt tôi làm nhiều việc nặng trong nhà. Cũng vì thế nên tôi cũng bớt tủi, tự an ủi bản thân, mẹ chồng tuy kỹ tính nhưng cũng thương con, thương cháu. Còn hơn là những bà mẹ chồng đã hay soi mói lại còn không hề quan tâm.

Tuy nhiên, khi tôi sinh con, mọi thứ lại khác, thậm chí tôi khá mệt mỏi với sự cẩn thận thái quá của mẹ chồng.

Hồi tôi sinh con, mẹ đẻ có lặn lội từ quê ra để chăm mẹ con tôi. Ban đầu, bố mẹ chồng tôi tiếp đón thông gia cũng nồng nhiệt nên tôi cũng mừng. Tuy nhiên, được một tuần, tôi thấy mẹ chồng thường tỏ thái độ không hài lòng ra mặt với mẹ tôi.

Lúc đầu bà chỉ tỏ thái độ, sau đó, tôi nghe thấy nhiều lần, mẹ chồng tôi thẳng thừng góp ý với thông gia chuyện giặt đồ cho bé chưa được sạch rồi chuyện bát đũa rửa xong không tráng lại bằng nước nóng.

Rồi chuyện mẹ tôi nấu đồ ăn có thói quen nếm thử xem đã vừa miệng chưa cũng bị thông gia tỏ ý miệt thị. Có lần, tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng chê thông gia luộm thuộm, ở bẩn với hàng xóm khiến tôi cũng bị chạnh lòng.

Mẹ tôi ra ở chăm mẹ con tôi được nửa tháng rồi bà về quê. Trước khi về, bà cũng ngỏ ý khi nào cháu ngoại đầy tháng thì xin phép đón mẹ con tôi vào trong ngoại chơi cùng anh em, họ hàng trong đó.

Tuy nhiên, khi thông gia vừa dứt lời, mẹ chồng tôi đã từ chối ngay với lý do đường xa, cháu lại bé nên cứ để cứng cáp tầm 5-6 tháng vào đó chơi 1 tuần vẫn chưa muộn.

Nhưng đó chỉ là cái cớ, bởi ngay tối hôm mẹ tôi về khỏi, tôi thấy mẹ chồng nói chuyện với bố chồng và chồng tôi ngoài phòng khách, đại ý không muốn cho cháu về ngoại vì chê nhà ngoại: "Nhà cửa thì lụp xụp, chỗ ở thì ẩm thấp, lắm muỗi. Đã thế, từ bà đến mẹ đều luộm thuộm, nấu nướng tôi sợ không đảm bảo vệ sinh, nhỡ thằng bé ăn vào bị làm sao thì lại khổ. Nên tốt nhất là không cho đi đâu cả, cứ ở nhà cho lành".

Nghe xong, tôi ấm ức vô cùng. Biết là mẹ chồng lo cho cháu nhưng bà đâu cần phải miệt thị mẹ tôi và nhà tôi như vậy. Chẳng lẽ, tôi làm mẹ lại không lo cho con. Bố mẹ tôi lại không biết lo cho cháu ngoại hay sao?

Tôi thấy thương mình, thương con và thương cho bố mẹ tôi khi bị ngăn cản việc đón cháu về chơi chỉ vì những lý do khó lòng chấp nhận. Giờ tôi phải làm thế nào để được về ngoại ở cữ đây?.