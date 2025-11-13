Mẹ đơn thân thêu lót giày bằng miệng nuôi 2 con khiến nhiều người xúc động
Mới đây, hình ảnh một người phụ nữ dùng miệng để thêu miếng lót giày trên đường phố Trùng Khánh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Những hình ảnh trong video cho thấy, người phụ nữ cúi người bên chiếc bàn thấp, di chuyển đầu rất nhanh, dùng miệng ngậm kim và cẩn thận thêu từng mũi để tạo nên họa tiết trên miếng lót giày.
Theo thông tin, người phụ nữ tên Đới (Trùng Khánh, Trung Quốc), khuyết tật bẩm sinh, đôi tay và đôi chân không thể vận động bình thường. Vì vậy chị chỉ có thể dựa vào miệng để làm việc kiếm sống.
Người quay lại cảnh tượng xúc động này chia sẻ: “Nhìn chị mà rơi nước mắt. Dù hoàn cảnh như vậy nhưng chị ấy vẫn cố gắng sống”.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người tò mò, tìm tài khoản mạng xã hội của chị và bày tỏ mong muốn gửi tiền ủng hộ chị.
Ngày 6/11, chia sẻ với phóng viên, chị Đới cho biết bản thân rất bất ngờ khi liên tục nhận được thông báo chuyển khoản. Sau khi kiểm tra điện thoại, chị mới biết rằng mình được quan tâm nhờ đoạn video được chia sẻ.
“Tôi chỉ dùng kim thêu thông thường thôi, phải luyện tập mấy tháng liền mới làm được. Trong quá trình tập, môi thường bị kim đâm chảy máu, rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng", chị nói.
Sau ly hôn , chị Đới một mình nuôi 2 con gái. Ngoài tiền cấp dưỡng của chồng cũ và trợ cấp xã hội, chị chủ yếu dựa vào việc bán lót giày thêu thủ công để trang trải cuộc sống. Thu nhập từ công việc này rất bấp bênh.
Chị nói: “Có ngày tôi bán được hơn chục đôi nhưng cũng có ngày chỉ được 2-3 đôi, thậm chí có hôm chẳng bán được đôi nào”, thông tin từ QQ.
Trước những lời động viên xen lẫn nghi ngờ trên mạng, chị Đới chia sẻ mình đều đọc hết, nhưng giữ tâm thế bình thản.
“Có người nói thế này, có người nói thế khác. Tôi chỉ cần sống đúng với mình, không trộm, không cướp, không lừa ai, kiếm sống bằng chính sức lao động của mình là được. Mọi người giúp đỡ tôi là vì lòng tốt. Tôi rất biết ơn”, chị trải lòng.
