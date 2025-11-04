15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình
GĐXH - Ngày càng nhiều người trẻ chọn "nghỉ hưu sớm" để thoát khỏi áp lực công sở và tìm lại sự tự do trong cuộc sống. Phải chăng đây là cách họ định nghĩa lại hạnh phúc?
Giới trẻ Trung Quốc đua nhau “nghỉ hưu sớm”
Theo tờ South China Morning Post (SCMP), trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, cụm từ "N+1" – chỉ khoản trợ cấp thôi việc cộng thêm một tháng lương – đang trở thành chủ đề nóng. Nhiều người trẻ thậm chí mong bị sa thải để có thể rời khỏi môi trường công sở áp lực, bắt đầu cuộc sống tự do, thoải mái hơn.
Hiện tượng này gắn liền với trào lưu "tang ping" – nghĩa là "nằm thẳng", ám chỉ lối sống buông bỏ, không bon chen, không ganh đua.
Giới trẻ Trung Quốc đang coi đây là một cách sống tích cực, họ lựa chọn dừng lại, nghỉ ngơi, và sống cho chính mình thay vì bị cuốn vào vòng xoáy "cơm áo gạo tiền".
Giáo sư Lim Woon-teak, Đại học Keimyung (Hàn Quốc) nhận định: "Người trẻ đang kiệt sức. Họ không còn hiểu vì sao mình phải làm việc chăm chỉ đến thế." Chính vì vậy, "nghỉ hưu sớm" dần trở thành mục tiêu của nhiều người, không phải vì họ giàu có, mà bởi họ muốn tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống.
15 năm cống hiến và quyết định "nghỉ hưu non" ở tuổi 39
Câu chuyện của Lý Chí, 39 tuổi, sống tại Thượng Hải là một ví dụ tiêu biểu. Sau 15 năm làm kỹ sư ô tô với lịch tăng ca kéo dài đến 9–10 giờ tối mỗi ngày, anh rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một ngày nọ, trong lúc tăng ca, đồng nghiệp của anh bất ngờ ngất xỉu ngay tại bàn làm việc. Cảnh tượng ấy khiến Lý Chí bàng hoàng và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.
"Tôi nhận ra mình đang đánh đổi sức khỏe và tuổi trẻ chỉ để đổi lấy vài đồng lương và sự công nhận phù phiếm", anh chia sẻ.
Từ đó, Lý Chí lên kế hoạch "nghỉ hưu non". Anh bắt đầu đầu tư cổ phiếu, bất động sản, tạo nguồn thu nhập thụ động.
Sau khi rời công ty, anh nhận ra thành quả lớn nhất không phải là số tiền tiết kiệm được mà là sự tự do, không phải nhìn sắc mặt sếp, không phải chạy theo KPI, và quan trọng hơn là có thời gian sống đúng với bản thân.
Khi "nghỉ hưu" không còn là đặc quyền của người già
Theo Giáo sư Cary Cooper (Đại học Manchester, Anh), đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người nhận ra rằng có thể làm việc linh hoạt và hiệu quả mà không cần bó buộc trong văn phòng. Điều đó đã thôi thúc không ít người trẻ chọn cách "nghỉ hưu" khỏi hệ thống làm việc truyền thống, tìm kiếm niềm vui trong các dự án cá nhân hoặc cuộc sống giản đơn.
Không chỉ ở Trung Quốc, xu hướng này còn lan sang phương Tây. The Guardian kể lại câu chuyện của Joe Olson, một giáo viên người Mỹ quyết định nghỉ hưu ở tuổi 29 sau khi tích lũy được khoản tiết kiệm vừa đủ.
Anh cho rằng, "nghỉ hưu sớm" không phải là trốn tránh, mà là lựa chọn một lối sống cân bằng hơn. "Cuộc sống còn rất nhiều điều đáng để khám phá ngoài công việc và tiền bạc," Olson nói.
Tương tự, nhà nghiên cứu xã hội học Eliza Filby (King's College London) cho rằng thế hệ trẻ đang tiếp nhận "chủ nghĩa nhiệt thành" mới – nhiệt thành trong việc sống đúng với mong muốn của mình thay vì cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác.
Hai mặt của bức tranh "nghỉ hưu"
Tuy nhiên, trong khi nhiều người trẻ có điều kiện tài chính đủ để "nghỉ hưu non", thì không ít người lớn tuổi ở Trung Quốc lại chưa thể dừng lại dù đã gần 60.
Bà Chen Qingling, 56 tuổi, vẫn làm công việc dọn dẹp tại một tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh, 13 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần. Bà nói: "Nếu tôi không làm việc, ai sẽ nuôi 5 miệng ăn trong nhà?"
Trong khi những người cùng tuổi có thể an nhàn nghỉ hưu, đi du lịch hay tham gia lớp học khiêu vũ, bà vẫn miệt mài vì con cháu.
Theo ông Yang Guofa, giám đốc một công ty chuyên tìm việc cho người cao tuổi, nhiều doanh nghiệp thích tuyển người lớn tuổi ở nông thôn vì không cần trả bảo hiểm hay phúc lợi.
"Họ thường được thuê làm bảo vệ, quét dọn, và lương rất thấp", ông cho biết.
Nghỉ hưu: Sống chậm để hiểu giá trị của hạnh phúc
Xu hướng "nghỉ hưu sớm" đang phản ánh một sự thay đổi trong nhận thức: con người không còn xem công việc là thước đo duy nhất của giá trị bản thân.
Khi tốc độ cuộc sống ngày càng nhanh, nhiều người chọn sống chậm, tận hưởng hiện tại, và ưu tiên sức khỏe tinh thần.
Dù là "nghỉ hưu non" ở tuổi 30 hay "chưa thể nghỉ hưu" ở tuổi 60, điểm chung của họ vẫn là khát vọng được sống có ý nghĩa. Bởi cuối cùng, thành công không phải là chức vụ hay thu nhập, mà là được tự do lựa chọn cách sống khiến mình hạnh phúc.
Theo SCMP
