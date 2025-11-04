Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình

Thứ ba, 13:33 04/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày càng nhiều người trẻ chọn "nghỉ hưu sớm" để thoát khỏi áp lực công sở và tìm lại sự tự do trong cuộc sống. Phải chăng đây là cách họ định nghĩa lại hạnh phúc?

Giới trẻ Trung Quốc đua nhau “nghỉ hưu sớm”

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, cụm từ "N+1" – chỉ khoản trợ cấp thôi việc cộng thêm một tháng lương – đang trở thành chủ đề nóng. Nhiều người trẻ thậm chí mong bị sa thải để có thể rời khỏi môi trường công sở áp lực, bắt đầu cuộc sống tự do, thoải mái hơn.

Hiện tượng này gắn liền với trào lưu "tang ping" – nghĩa là "nằm thẳng", ám chỉ lối sống buông bỏ, không bon chen, không ganh đua.

Giới trẻ Trung Quốc đang coi đây là một cách sống tích cực, họ lựa chọn dừng lại, nghỉ ngơi, và sống cho chính mình thay vì bị cuốn vào vòng xoáy "cơm áo gạo tiền".

Giáo sư Lim Woon-teak, Đại học Keimyung (Hàn Quốc) nhận định: "Người trẻ đang kiệt sức. Họ không còn hiểu vì sao mình phải làm việc chăm chỉ đến thế." Chính vì vậy, "nghỉ hưu sớm" dần trở thành mục tiêu của nhiều người, không phải vì họ giàu có, mà bởi họ muốn tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống.

15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình - Ảnh 1.

Xu hướng "nghỉ hưu sớm" đang phản ánh một sự thay đổi trong nhận thức: con người không còn xem công việc là thước đo duy nhất của giá trị bản thân. Ảnh minh họa

15 năm cống hiến và quyết định "nghỉ hưu non" ở tuổi 39

Câu chuyện của Lý Chí, 39 tuổi, sống tại Thượng Hải là một ví dụ tiêu biểu. Sau 15 năm làm kỹ sư ô tô với lịch tăng ca kéo dài đến 9–10 giờ tối mỗi ngày, anh rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một ngày nọ, trong lúc tăng ca, đồng nghiệp của anh bất ngờ ngất xỉu ngay tại bàn làm việc. Cảnh tượng ấy khiến Lý Chí bàng hoàng và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.

"Tôi nhận ra mình đang đánh đổi sức khỏe và tuổi trẻ chỉ để đổi lấy vài đồng lương và sự công nhận phù phiếm", anh chia sẻ.

Từ đó, Lý Chí lên kế hoạch "nghỉ hưu non". Anh bắt đầu đầu tư cổ phiếu, bất động sản, tạo nguồn thu nhập thụ động.

Sau khi rời công ty, anh nhận ra thành quả lớn nhất không phải là số tiền tiết kiệm được mà là sự tự do, không phải nhìn sắc mặt sếp, không phải chạy theo KPI, và quan trọng hơn là có thời gian sống đúng với bản thân.

Khi "nghỉ hưu" không còn là đặc quyền của người già

Theo Giáo sư Cary Cooper (Đại học Manchester, Anh), đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người nhận ra rằng có thể làm việc linh hoạt và hiệu quả mà không cần bó buộc trong văn phòng. Điều đó đã thôi thúc không ít người trẻ chọn cách "nghỉ hưu" khỏi hệ thống làm việc truyền thống, tìm kiếm niềm vui trong các dự án cá nhân hoặc cuộc sống giản đơn.

Không chỉ ở Trung Quốc, xu hướng này còn lan sang phương Tây. The Guardian kể lại câu chuyện của Joe Olson, một giáo viên người Mỹ quyết định nghỉ hưu ở tuổi 29 sau khi tích lũy được khoản tiết kiệm vừa đủ.

Anh cho rằng, "nghỉ hưu sớm" không phải là trốn tránh, mà là lựa chọn một lối sống cân bằng hơn. "Cuộc sống còn rất nhiều điều đáng để khám phá ngoài công việc và tiền bạc," Olson nói.

Tương tự, nhà nghiên cứu xã hội học Eliza Filby (King's College London) cho rằng thế hệ trẻ đang tiếp nhận "chủ nghĩa nhiệt thành" mới – nhiệt thành trong việc sống đúng với mong muốn của mình thay vì cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác.

Hai mặt của bức tranh "nghỉ hưu"

Tuy nhiên, trong khi nhiều người trẻ có điều kiện tài chính đủ để "nghỉ hưu non", thì không ít người lớn tuổi ở Trung Quốc lại chưa thể dừng lại dù đã gần 60.

Bà Chen Qingling, 56 tuổi, vẫn làm công việc dọn dẹp tại một tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh, 13 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần. Bà nói: "Nếu tôi không làm việc, ai sẽ nuôi 5 miệng ăn trong nhà?"

Trong khi những người cùng tuổi có thể an nhàn nghỉ hưu, đi du lịch hay tham gia lớp học khiêu vũ, bà vẫn miệt mài vì con cháu.

Theo ông Yang Guofa, giám đốc một công ty chuyên tìm việc cho người cao tuổi, nhiều doanh nghiệp thích tuyển người lớn tuổi ở nông thôn vì không cần trả bảo hiểm hay phúc lợi.

"Họ thường được thuê làm bảo vệ, quét dọn, và lương rất thấp", ông cho biết.

Nghỉ hưu: Sống chậm để hiểu giá trị của hạnh phúc

Xu hướng "nghỉ hưu sớm" đang phản ánh một sự thay đổi trong nhận thức: con người không còn xem công việc là thước đo duy nhất của giá trị bản thân.

Khi tốc độ cuộc sống ngày càng nhanh, nhiều người chọn sống chậm, tận hưởng hiện tại, và ưu tiên sức khỏe tinh thần.

Dù là "nghỉ hưu non" ở tuổi 30 hay "chưa thể nghỉ hưu" ở tuổi 60, điểm chung của họ vẫn là khát vọng được sống có ý nghĩa. Bởi cuối cùng, thành công không phải là chức vụ hay thu nhập, mà là được tự do lựa chọn cách sống khiến mình hạnh phúc.

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn "ngậm đắng nuốt cay" vì con dâuNghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

GĐXH - Chỉ một quyết định "vì con vì cháu", cuộc sống nghỉ hưu thanh thản ấy đã biến thành những tháng ngày đầy nước mắt và tổn thương.

Theo SCMP

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Đi họp lớp bị khinh thường, cú quẹt thẻ cuối cùng của người đàn ông khiến cả bàn cúi đầu xấu hổ

Đi họp lớp bị khinh thường, cú quẹt thẻ cuối cùng của người đàn ông khiến cả bàn cúi đầu xấu hổ

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

Tức giận là đổi tính, 3 con giáp này tuyệt tình đến lạnh người

Tức giận là đổi tính, 3 con giáp này tuyệt tình đến lạnh người

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Cùng chuyên mục

Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều này

Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều này

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ thực sự thông minh biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Giữ vững 3 "quân át chủ bài" này chính là giữ vững phúc khí của bản thân.

5 cung hoàng đạo 'giả nai' đỉnh cao: Càng tỏ ra ngây thơ càng khiến người khác say mê

5 cung hoàng đạo 'giả nai' đỉnh cao: Càng tỏ ra ngây thơ càng khiến người khác say mê

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Chính nét "ngây thơ vô số tội" này lại trở thành vũ khí giúp những cung hoàng đạo này dễ dàng đạt được điều mình muốn trong cuộc sống.

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới 12 con giáp, mỗi năm sinh mang đến những cơ hội và thách thức riêng. Hãy khám phá mối liên hệ giữa con giáp của bạn và vận mệnh tài chính. Nhận diện con giáp của mình có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về con đường phát triển tài sản trong tương lai.

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ một quyết định "vì con vì cháu", cuộc sống nghỉ hưu thanh thản ấy đã biến thành những tháng ngày đầy nước mắt và tổn thương.

Những cung hoàng đạo nữ mạnh mẽ: Không cần đàn ông vẫn đủ bản lĩnh làm chủ cuộc đời

Những cung hoàng đạo nữ mạnh mẽ: Không cần đàn ông vẫn đủ bản lĩnh làm chủ cuộc đời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá top cung hoàng đạo nữ độc lập và bản lĩnh, không cần đàn ông vẫn sống hạnh phúc, rực rỡ theo cách riêng.

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chính những niềm vui tưởng chừng vô hại ấy lại có thể khiến cuộc sống sau khi nghỉ hưu trở nên mệt mỏi, thậm chí "tan cửa nát nhà" nếu không biết điểm dừng.

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh

Gia đình - 1 ngày trước

Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người đàn ông thuộc các con giáp này không chỉ có phẩm chất tốt mà còn đặc biệt yêu thương vợ, quả thực là phúc khí cho người phụ nữ nào lấy họ!

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.

Xem nhiều

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Gia đình

GĐXH - Những người đàn ông thuộc các con giáp này không chỉ có phẩm chất tốt mà còn đặc biệt yêu thương vợ, quả thực là phúc khí cho người phụ nữ nào lấy họ!

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng
Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Gia đình
Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Gia đình
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top