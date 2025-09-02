Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà

Thứ ba, 14:00 02/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã kể về bố mẹ với niềm xúc động vô bờ bến trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nữ ca sĩ còn cho biết bố cô đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà đón năm học mới, bố ruột hết mực quan tâmSubeo - con trai Hồ Ngọc Hà đón năm học mới, bố ruột hết mực quan tâm

GĐXH - Subeo-con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã bắt đầu năm học mới tại Việt Nam thay vì đi du học New Zealand như dự định trước đó.

Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân đã chia sẻ niềm hạnh phúc, hân hoan trong đại lễ A80 - chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nhân đây, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình cũng hãnh diện khoe về bố mẹ.

Hồ Ngọc Hà viết: "Ba mẹ mình đấy, đi từ chiến tranh đến hòa bình. Ba mình đã mất một bên chân và là một trong những thương binh đầy năng lượng nhất trong tim mình".

Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà- Ảnh 2.

Bố mẹ Hồ Ngọc Hà lúc trẻ cũng là quân nhân. Ảnh: FBNV

Cô cũng kể về những gian khó trong quá khứ của bố mẹ với khán giả: "Mẹ mình đã mất mẹ khi chưa được 9 tuổi. Ngày bà mất trong tiếng bom rơi và không bao giờ trở về. Mẹ cũng đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nhất, nuôi các em từ nhỏ đến bây giờ mà tôi có thể cảm nhận được".

Mình sống và học tập trong môi trường quân đội và hiểu rõ sự cứng cỏi, một tình yêu sâu sắc đôi khi không chỉ là lời nói hay hành động, mà còn là cả một quá trình cống hiến, hy sinh và xây dựng. Ai cũng sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh của quá khứ và đặc biệt của ngày hôm nay, trong đó chắc chắn có mình và bạn", nữ ca sĩ gốc Quảng Bình xúc động viết.

Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà- Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà xin lỗi về dòng thông báo gây hiểu lầm của ê-kip. Ảnh: FBNV

Không chỉ viết về bố mẹ, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng xin lỗi về lùm xùm gần đây liên quan đến lịch bận diễn ở nước ngoài nên cô không tham gia đại lễ A80. Nữ ca sĩ gốc Quảng Bình cho biết dòng thông báo này là do ê-kíp viết và cô thay mặt tất cả mọi người gửi lời xin lỗi đến khán giả. Đồng thời, Hồ Ngọc Hà khẳng định không đi công tác ở nước ngoài mà do gia đình có việc nên không dự được đại lễ A80. Nữ ca sĩ rất tiếc vì bỏ lỡ lễ trọng đại của đất nước.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc HàChiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng trăm nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao có mặt từ sớm, thể hiện niềm tự hào, phấn khởi sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh sáng 2/9.

3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất

3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Giải trí - 20 giờ trước

NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Dương Hoàng Yến hài hước nhắc lại sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi tại buổi sơ duyệt diễu binh A80.

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.

Xem nhiều

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Giải trí

GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Xem - nghe - đọc
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Thế giới showbiz
NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

Giải trí
Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top