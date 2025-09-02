Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà đón năm học mới, bố ruột hết mực quan tâm GĐXH - Subeo-con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã bắt đầu năm học mới tại Việt Nam thay vì đi du học New Zealand như dự định trước đó.

Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân đã chia sẻ niềm hạnh phúc, hân hoan trong đại lễ A80 - chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nhân đây, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình cũng hãnh diện khoe về bố mẹ.

Hồ Ngọc Hà viết: "Ba mẹ mình đấy, đi từ chiến tranh đến hòa bình. Ba mình đã mất một bên chân và là một trong những thương binh đầy năng lượng nhất trong tim mình".

Bố mẹ Hồ Ngọc Hà lúc trẻ cũng là quân nhân. Ảnh: FBNV

Cô cũng kể về những gian khó trong quá khứ của bố mẹ với khán giả: "Mẹ mình đã mất mẹ khi chưa được 9 tuổi. Ngày bà mất trong tiếng bom rơi và không bao giờ trở về. Mẹ cũng đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nhất, nuôi các em từ nhỏ đến bây giờ mà tôi có thể cảm nhận được".

Mình sống và học tập trong môi trường quân đội và hiểu rõ sự cứng cỏi, một tình yêu sâu sắc đôi khi không chỉ là lời nói hay hành động, mà còn là cả một quá trình cống hiến, hy sinh và xây dựng. Ai cũng sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh của quá khứ và đặc biệt của ngày hôm nay, trong đó chắc chắn có mình và bạn", nữ ca sĩ gốc Quảng Bình xúc động viết.

Hồ Ngọc Hà xin lỗi về dòng thông báo gây hiểu lầm của ê-kip. Ảnh: FBNV

Không chỉ viết về bố mẹ, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng xin lỗi về lùm xùm gần đây liên quan đến lịch bận diễn ở nước ngoài nên cô không tham gia đại lễ A80. Nữ ca sĩ gốc Quảng Bình cho biết dòng thông báo này là do ê-kíp viết và cô thay mặt tất cả mọi người gửi lời xin lỗi đến khán giả. Đồng thời, Hồ Ngọc Hà khẳng định không đi công tác ở nước ngoài mà do gia đình có việc nên không dự được đại lễ A80. Nữ ca sĩ rất tiếc vì bỏ lỡ lễ trọng đại của đất nước.