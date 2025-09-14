'Mẹ kế' diva Mỹ Linh đáng nể với hành trình nuôi con chồng kèm một thỏa thuận ngầm

Diva Mỹ Linh nếu sai thỏa thuận phải "trả con" về với mẹ ruột ở Đức

Gần 30 năm bên nhau, vợ chồng diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân hạnh phúc bên 3 con. Ngoài 2 con chung là Anh Duy và Mỹ Anh, 2 nghệ sĩ còn cùng nhau nuôi nấng Anna Trương (sinh năm 1994, tên đầy đủ là Anna Muehlichen) - con riêng của nhạc sĩ Anh Quân với bạn gái cũ người Đức.

Mỹ Linh nhận được nhiều lời khen ngợi khi có quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng. Gần 30 năm làm mẹ kế, nữ ca sĩ nuôi dạy ái nữ thành tài, không có khái niệm "con chung - con riêng". Tình yêu thương và cách cư xử văn minh của diva dành cho con riêng của chồng khiến người hâm mộ xúc động.

Tổ ấm của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân bên 3 con "đủ nếp, đủ tẻ".

Mỹ Linh từng tâm sự lúc cô và nhạc sĩ Anh Quân về chung nhà, Anna Trương chỉ mới 3 tuổi. Cô đã thuyết phục mẹ ruột của con để đưa ái nữ từ Đức về Việt Nam nuôi nấng. Nữ ca sĩ đã phải cam kết nếu làm không tốt, cô phải "trả con" về với mẹ ruột.

Bà xã nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ: "Tôi thuyết phục chị ấy (bạn gái cũ của Anh Quân - PV), tôi nói sẽ nuôi con để chị thấy tự hào về nó, rằng tôi đối xử với con tôi như thế nào thì với Anna sẽ tốt hơn như thế. Bất cứ khi nào chị bảo chị không đồng ý tôi sẽ trả lại con cho chị ngay".

Mỹ Linh khiến nhiều người nể phục khi hết lòng yêu thương con riêng của chồng - Anna Trương.

Đến sau này, nữ ca sĩ luôn dành sự biết ơn mỗi khi nhắc về mẹ ruột của con gái. Cô bày tỏ: "Tôi thấy mình may mắn bởi được mẹ Anna rất ủng hộ mình trong việc nói con gái của chị ấy yêu thương mình. Thậm chí, chị ấy còn dạy Anna là phải gọi bằng 'mẹ Linh' thay vì gọi 'mama Linh'".

Gần 30 năm nuôi nấng, diva Mỹ Linh và Anna Trương có sợi dây gắn kết thân thiết, không khác gì ruột thịt. Cô luôn xuất hiện trong tất cả dấu mốc quan trọng của con gái, từ cuộc sống đến sự nghiệp cho tới khi kết hôn. Thậm chí, cả 2 mẹ con còn được nhận xét trông giống hệt nhau dù không cùng huyết thống.

Mỹ Linh luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng của ái nữ.

Nhờ công chăm sóc của mẹ kế, Anna Trương gặt hái được nhiều thành công. Được biết, sau khi hoàn thành xong việc học, cô chuyển qua Los Angeles và nhanh chóng trở thành kỹ sư âm thanh tại Igloo Music - 1 phòng thu nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ.

Con gái nhạc sĩ Anh Quân từng tham gia sản xuất âm nhạc cho các bộ phim của Disney, Warner Brothers và làm việc với các ngôi sao đình đám thế giới như Taylor Swift, Justin Bieber. Không ít lần, Mỹ Linh khoe ái nữ lên mạng xã hội. Năm 2024, diva tự hào vì Anna Trương đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho bộ phim điện ảnh Joker: Folie à Deux (phần 2).

Mỹ Linh chia sẻ: "Con gái lớn của mình năm ngoái rất bận vì đảm nhận một vai trò khá lớn với con trong khâu sản xuất âm thanh cho 2 bộ phim đình đám. Một là Joker phần 2 có ngôi sao Lady Gaga thủ vai, hai là bộ phim cũng lớn về một ngôi sao ca nhạc cũng sắp ra mắt.

Lúc ăn cơm, 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau anh xã bảo không thấy em nói gì về vụ này của con. Mới bảo thì mẹ con vẫn chat với nhau mà nó bận nên nhiều khi nhắn vài hôm mới trả lời ấy. Thôi thì chưa được con cho phép mà mình nuôi nó mình kệ cứ khoe chứ".

Diva Mỹ Linh bày tỏ niềm tự hào mỗi khi khoe tài năng của ái nữ.

Hiện tại, con gái nhạc sĩ Anh Quân có cuộc sống viên mãn khi tìm được hạnh phúc riêng. Sau khi kết hôn với ông xã là Eric Derwallis vào năm 2022, cô và chồng sinh sống và làm việc tại Los Angeles. Mỗi dịp đặc biệt, cả 2 thường trở về Việt Nam thăm gia đình.

Anna Trương: "Trong đầu tôi không có khái niệm 'mẹ ghẻ con chồng"

Nhận được tình yêu thương của "mẹ kế" từ năm 3 tuổi, Anna Trương luôn cảm thấy may mắn bởi trong cuộc đời mình có 2 người mẹ. Khi bắt đầu theo đuổi đam mê, cô nói rằng "mẹ Linh" là người đã chăm sóc, dìu dắt mình từ những bước đi chập chững. "Mẹ Mỹ Linh là người thân thiện và nhân hậu, mẹ nhìn mọi chuyện ở góc độ tích cực nhất. Mẹ luôn chỉ dạy cho 3 chị em kỹ năng sống, từ những điều đơn giản trong cuộc sống như nấu nướng, chăm sóc nhà cửa đến sự vị tha. Không có khoảng cách nào giữa tôi và mẹ Linh. Chúng tôi là một gia đình đúng nghĩa!", Anna Trương từng nói.

Vào những sự kiện đặc biệt của Anna Trương, Mỹ Linh luôn có mặt bên chồng để chúc mừng con.

Trong một chia sẻ khác, con riêng của nhạc sĩ Anh Quân từng thổ lộ: "Tình cảm của tôi và mẹ giống như mẹ và con gái bình thường. Có những lúc vui, có lúc 2 mẹ con dỗi nhau, có lúc lại thì thầm như bạn thân. Càng ngày tôi càng thân thiết với mẹ hơn. Tôi rất tự hào về mẹ vì mẹ đã cho chúng tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mẹ cho chúng tôi cơ hội mà không phải ai cũng có được.

Mẹ đi làm về lúc nào cũng vui vẻ, hỏi chúng tôi hôm nay làm gì, có gì vui không. Khi mẹ có show diễn ở các tỉnh thì mẹ luôn book vé về sớm nhất có thể. Càng lớn tôi càng thấy yêu điều đó ở mẹ vì mẹ yêu gia đình. Và mẹ cũng đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp và cuộc sống".

"Trong đầu tôi không có khái niệm 'mẹ ghẻ con chồng'. Có thể lúc tôi còn nhỏ thì chưa quen nhưng bây giờ tôi coi mẹ Mỹ Linh như mẹ đẻ vì 2 mẹ con yêu thương nhau thật lòng. Tôi chắc rằng đã là mẹ con thì cũng sẽ có những lúc giận nhau. Thông thường, tôi sẽ làm lành bằng cách nói xin lỗi nếu biết mình sai hoặc tranh luận một ít nữa nếu nghĩ mình đúng. Nhưng cuối cùng, tôi và mẹ Mỹ Linh thường rất nhanh trở lại vui vẻ, cười nói, quên luôn là đã giận nhau", con gái lớn của nhạc sĩ Anh Quân cho biết thêm.

Nhiều người bảo rằng nhìn Anna Trương trưởng thành, ngay cả cách ăn mặc cũng giống mẹ Linh, đủ thấy nữ diva có sức ảnh hưởng lớn tới con gái thế nào.

Khi Anna Trương trở thành thiếu nữ, theo đuổi đam mê âm nhạc riêng tại Mỹ, bóng dáng Mỹ Linh vẫn âm thầm dõi theo con dù không còn sống chung dưới một mái nhà. Những lúc trở về Việt Nam hay gia đình có dịp hội ngộ, loạt khoảnh khắc đầy đủ 5 thành viên hay đơn thuần chỉ là ảnh chụp của Anna Trương - Mỹ Linh đủ cho thấy giữa họ không hề có khái niệm "mẹ kế con chồng".