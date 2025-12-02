5 thứ không nên mua sau tuổi 50: Chìa khóa để sống tối giản và giàu có
GĐXH - Sau tuổi 50, hãy áp dụng 5 nguyên tắc "không mua" này để có cuộc sống chất lượng và thoải mái hơn
Một cư dân mạng tên ở Trung Quốc tên Hồ Tử Vi đã chia sẻ kinh nghiệm về "Đơn giản hó từ gốc" và "5 thứ không nên mua sau tuổi 50" trên mạng xã hội. Cô cho biết, khi sắp xếp lại quần áo trái mùa và đồ dùng cá nhân, cô đã tham khảo các phương pháp tổ chức và đề ra nguyên tắc tiêu dùng cho giai đoạn sau tuổi 50, bao gồm:
- Không mua đồ trang sức "bản sao rẻ tiền".
- Không mua các vật phẩm trùng lặp.
- Không mua quần áo, giày dép khiến bản thân phải chịu đựng.
- Không mua các vật dụng lớn mà ít khi sử dụng (dưới 10 lần/năm).
- Thiết lập "thời gian chờ 24 giờ" cho các món hàng rẻ.
Nguyên tắc 5 thứ "không mua" sau tuổi 50
1. Không mua đồ trang sức rẻ tiền: Chất lượng hơn số lượng
Hồ Tử Vi bắt đầu bằng phụ kiện, cho rằng các món đồ tô điểm càng cần phải có chất lượng. Những món trang sức nhựa giá 9.9 tệ (khoảng 35.000 VNĐ) "chỉ làm nổi bật sự rẻ tiền". Hơn nữa, nhiều món đồ rẻ tiền mua về không hỏng thì cũng chỉ dùng được một thời gian ngắn, tích lũy lại không những tốn tiền hơn mà còn chiếm không gian.
Cô thừa nhận mình từng mắc bẫy "đồ rẻ" như kẹp tóc, hộp đựng mỹ phẩm, dây buộc tóc, cuối cùng không nỡ vứt thì cũng ngại dùng. Vì vậy, cô quyết định đặt thời gian chờ 24 giờ cho các giao dịch mua sắm trên điện thoại (sau 1 ngày có thể sẽ dừng lại thứ mình bột phát muốn mua).
2. Không mua các vật phẩm trùng lặp: Học cách tiết chế
Khi kiểm tra lại mỹ phẩm và quần áo, cô thành thật chia sẻ rằng trong số mười mấy đến hai mươi thỏi son ở nhà, cô chỉ dùng thường xuyên 4 thỏi. Thậm chí có hộp phấn mắt đã để ít nhất 20 năm, "màu đã biến đổi mà vẫn chưa dùng hết". Cô nhấn mạnh: "Nếu đã có đồ dùng trùng lặp, đừng mua thêm nữa".
3. Không mua quần áo, giày dép "gây khó chịu": Đặt sự thoải mái lên hàng đầu
Đối với trang phục và giày dép, cô chủ trương rằng sau tuổi trung niên, nguyên tắc ưu tiên số một phải là sự thoải mái. Đừng vì vẻ ngoài mà cố gắng mặc những "món đồ mang lại sự chịu đựng" (ví dụ: giày cao gót quá chật, quần áo bó sát).
4. Không mua các vật dụng lớn dùng ít (dưới 10 lần/năm)
Về nguyên tắc này, cô lấy ví dụ như bếp nướng BBQ, dụng cụ tập thể dục. Cô cho rằng hầu hết mọi người sử dụng chúng chưa tới 10$ lần mỗi năm, và khi chuyển nhà chúng thường trở thành "gánh nặng", phải cho người khác.
Tuy nhiên, cô cũng đưa ra một phản ví dụ: Chiếc máy pha cà phê trị giá 10.000 tệ (35 triệu VNĐ) trong nhà, dù từng bị gia đình nghi ngờ là quá đắt, nhưng vì gia đình uống ít nhất 4 đến 5 ly cà phê mỗi ngày nên tần suất sử dụng chỉ xếp sau tủ lạnh. Điều này chứng minh rằng: "Những thứ thực sự được sử dụng thường xuyên thì xứng đáng để đầu tư mua loại tốt".
5. Thiết lập thời gian chờ cho cám dỗ: Tránh bị lừa gạt giá rẻ
Nguyên tắc này là đặt ra khoảng thời gian bình tĩnh trước khi mua bất cứ thứ gì giá cực rẻ (9.9 tệ bao gồm phí ship).
Tóm lại, cô kết luận, việc tối giản phải bắt đầu từ nguồn, tức là "mua ít lại", sau đó thông qua việc dọn dẹp "vứt bỏ nhiều hơn" để giảm bớt sự dư thừa trong cuộc sống.
Phản hồi từ cộng đồng mạng
Khu vực bình luận xoay quanh sự đối lập giữa "bản sao rẻ tiền" và "giá trị của đồ rẻ".
Một số người thắc mắc không biết chiếc máy pha cà phê 10.000 tệ tốt đến mức nào, cho rằng máy vài triệu cũng đủ dùng; người khác lại khẳng định "Máy pha cà phê thực sự thiết thực, nên mua loại tốt".
Về việc có nên tự đặt ra giới hạn "5 thứ không mua" hay không, một số ý kiến cho rằng sau tuổi 50 càng nên sống tùy hứng ("muốn mua đắt thì mua đắt, muốn tiết kiệm thì không mua"), không cần bị quy tắc bó buộc.
Tuy nhiên, những người ủng hộ thì bổ sung, mua đồ về còn tốn thời gian sắp xếp, tuổi càng lớn càng nên dành năng lượng cho những vật phẩm thực sự hữu ích.
Bài viết cũng khơi gợi sự suy ngẫm về văn hóa tiêu dùng giá rẻ. Có ý kiến cho rằng "Mỹ phẩm không thể dùng bản rẻ tiền, quần áo thì có thể tạm bợ", nhấn mạnh sức khỏe và khuôn mặt quan trọng hơn.
Có người nhắc nhở: "Đừng để bị giới tư bản giăng bẫy", cho rằng 9.9 tệ không phải là tội lỗi, quan trọng là có cần thiết hay không.
Một bình luận khác mở rộng sang khía cạnh cảm xúc và ký ức, cho rằng vật phẩm đã từng mang lại niềm vui thì đã hoàn thành sứ mệnh của nó, "không màng đến sự vĩnh cửu, chỉ cần từng sở hữu".
Đầu tư vào chất lượng, tối giản hóa cuộc sống sau tuổi 50
Nguyên tắc "5 thứ không mua sau tuổi 50" của Hồ Tử Vi không nhằm giới hạn tự do cá nhân, mà là lời nhắc nhở về trí tuệ tiêu dùng. Ở giai đoạn này, năng lượng và không gian sống là tài sản quý giá nhất.
Thay vì lãng phí vào những món đồ rẻ tiền, trùng lặp hay gây khó chịu, chúng ta nên tập trung đầu tư vào chất lượng và sự thoải mái. Việc thực hành "Đơn giản hóa từ gốc" này giúp giảm bớt gánh nặng vật chất, giải phóng tinh thần và năng lượng, để cuộc sống tuổi trung niên và về hưu trở nên ý nghĩa, thanh lịch và viên mãn hơn.
Theo Abolouwang
