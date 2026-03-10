Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Thế nhưng hai năm sau khi bà qua đời, cuộc gặp bất ngờ với trưởng thôn đã giúp cô hiểu rằng bản di chúc ấy thực ra chứa đựng sự tính toán và tình thương sâu sắc của người mẹ.

Tuổi thơ được nhận nuôi và lớn lên trong tình yêu thương

Cô Sửu, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc), là một đứa trẻ mồ côi được bà Trần nhận về nuôi ngay từ khi vừa mới chào đời.

Dù trong gia đình đã có hai con gái, bà Trần vẫn hết lòng yêu thương cô con út.

Hai người chị lớn cũng luôn coi cô như em ruột, chăm sóc và nhường nhịn. Nhờ vậy, cô Sửu lớn lên trong một mái nhà đầy ắp tình cảm.

Có ba cô con gái ngoan ngoãn, bà Trần từng tin rằng tuổi già của mình sẽ trôi qua trong bình yên. Nhưng cuộc sống lại không diễn ra đúng như những gì bà mong đợi.

Biến cố gia đình khiến cuộc sống thay đổi

Khi bà Trần bước sang tuổi 60, chồng bà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sự ra đi của người bạn đời khiến bà trở nên cô đơn.

Lo lắng mẹ sống một mình buồn tủi, ba chị em đều muốn đón bà lên thành phố ở cùng. Tuy nhiên, bà Trần từ chối vì muốn gắn bó với căn nhà cũ và mảnh đất quê hương.

Không lâu sau đó, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Chỉ vài ngày sau sinh nhật 71 tuổi, bà Trần trượt chân ngã cầu thang và bị liệt giường.

Từ đó, mọi sinh hoạt của bà đều phải nhờ người khác giúp đỡ.

Cô Sửu, người đã chăm sóc mẹ suốt nhiều năm, chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc. Dù có chút thất vọng khi đọc di chúc, cô vẫn tôn trọng quyết định của mẹ. Ảnh minh họa

Người con út nghỉ việc chăm mẹ suốt nhiều năm

Hai người chị lớn sống xa nên rất khó sắp xếp thời gian chăm sóc mẹ. Trong hoàn cảnh ấy, cô Sửu trở thành người duy nhất ở bên bà.

Sau một năm, cô quyết định nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc mẹ. Có thời điểm bà Trần phải nằm viện suốt hai tháng và người duy nhất túc trực bên giường bệnh vẫn là cô con gái út.

Cô hiểu hai chị bận rộn nên không thể về thường xuyên. Vì vậy, mọi việc chăm sóc mẹ đều do cô gánh vác mà không hề than phiền.

Nhiều năm trôi qua, sức khỏe bà Trần ngày càng yếu. Một mình chăm sóc khiến cô Sửu đôi lúc kiệt sức.

Cô từng gọi điện cho hai chị để bàn cách thay nhau chăm mẹ, nhưng cả hai đều viện lý do bận công việc và ở xa.

Cuối cùng, cô đành tiếp tục một mình chăm sóc mẹ suốt tám năm trời.

Bản di chúc khiến cô con út có chút chạnh lòng

Cuối năm 2019, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, bà Trần qua đời.

Trước khi mất, bà đã chuẩn bị di chúc và dặn các con phải sống hòa thuận, yêu thương nhau. Bản di chúc ấy được bà trao lại cho các con trong những giờ phút cuối đời.

Sau khi lo xong tang lễ, ba chị em ngồi lại để đọc di chúc của mẹ. Nội dung trong di chúc khiến nhiều người bất ngờ.

Theo di chúc, căn nhà gia đình đang ở trị giá khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) được để lại cho người con gái cả. Người con gái thứ hai nhận cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Riêng cô Sửu, người đã chăm sóc mẹ suốt nhiều năm, chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc.

Mảnh đất này nằm khá xa trung tâm, xung quanh gần như không có tiện ích nên cô nghĩ rằng nó gần như không có giá trị.

Dù có chút thất vọng khi đọc di chúc, cô vẫn tôn trọng quyết định của mẹ. Trong lòng cô, việc được bà Trần cưu mang nuôi dưỡng đã là may mắn lớn. Vì vậy, chăm sóc mẹ khi bà đau yếu là điều cô tự nguyện làm.

Điều khiến cô thanh thản nhất là mình đã sống trọn tình nghĩa của một người con.

Cuộc gặp bất ngờ sau hai năm

Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của cô Sửu dần trở lại bình thường. Cô đi tìm việc làm mới và tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Đầu năm 2022, cô bất ngờ được trưởng thôn mời đến trụ sở để trao đổi công việc liên quan đến mảnh đất được ghi trong di chúc của mẹ.

Tại đây, cô mới biết một thông tin khiến mình vô cùng bất ngờ.

Trong quá trình khảo sát khu vực, các chuyên gia phát hiện dưới mảnh đất mà cô được thừa kế theo di chúc có nhiều hiện vật cổ có giá trị khảo cổ.

Chính quyền địa phương vì thế muốn mua lại khu đất này để xây dựng một bảo tàng phục vụ nghiên cứu và bảo tồn.

Giá trị thật của mảnh đất trong di chúc

Do khu đất có diện tích lớn và nằm trong khu vực khảo cổ quan trọng, chính quyền đã đưa ra mức bồi thường rất cao.

Cuối cùng, cô Sửu nhận được số tiền đền bù lên đến 3 triệu NDT, tương đương khoảng 10 tỷ đồng.

Khi biết tin, hai người chị của cô cũng không khỏi ngạc nhiên và có chút ghen tị. Tuy nhiên, vì mọi tài sản đã được phân chia rõ ràng trong di chúc, nên không ai có thể tranh chấp.

Lúc này, cô Sửu mới thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của bản di chúc mà mẹ để lại.

Hóa ra, bà Trần chưa từng để người con nào chịu thiệt. Bản di chúc ấy không chỉ là sự phân chia tài sản, mà còn là cách bà âm thầm ghi nhận sự hy sinh của cô con gái út trong suốt tám năm chăm sóc mẹ.

Với cô Sửu, điều quý giá nhất không phải là số tiền nhận được sau này, mà là cảm giác thanh thản vì đã sống đúng với lương tâm và tình nghĩa của mình.