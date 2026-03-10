Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Thứ ba, 10:45 10/03/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 8 năm nghỉ việc để chăm sóc mẹ nuôi bệnh nặng, cô Sửu chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc của mẹ.

Thế nhưng hai năm sau khi bà qua đời, cuộc gặp bất ngờ với trưởng thôn đã giúp cô hiểu rằng bản di chúc ấy thực ra chứa đựng sự tính toán và tình thương sâu sắc của người mẹ.

Tuổi thơ được nhận nuôi và lớn lên trong tình yêu thương

Cô Sửu, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc), là một đứa trẻ mồ côi được bà Trần nhận về nuôi ngay từ khi vừa mới chào đời. 

Dù trong gia đình đã có hai con gái, bà Trần vẫn hết lòng yêu thương cô con út.

Hai người chị lớn cũng luôn coi cô như em ruột, chăm sóc và nhường nhịn. Nhờ vậy, cô Sửu lớn lên trong một mái nhà đầy ắp tình cảm.

Có ba cô con gái ngoan ngoãn, bà Trần từng tin rằng tuổi già của mình sẽ trôi qua trong bình yên. Nhưng cuộc sống lại không diễn ra đúng như những gì bà mong đợi.

Biến cố gia đình khiến cuộc sống thay đổi

Khi bà Trần bước sang tuổi 60, chồng bà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sự ra đi của người bạn đời khiến bà trở nên cô đơn.

Lo lắng mẹ sống một mình buồn tủi, ba chị em đều muốn đón bà lên thành phố ở cùng. Tuy nhiên, bà Trần từ chối vì muốn gắn bó với căn nhà cũ và mảnh đất quê hương.

Không lâu sau đó, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Chỉ vài ngày sau sinh nhật 71 tuổi, bà Trần trượt chân ngã cầu thang và bị liệt giường.

Từ đó, mọi sinh hoạt của bà đều phải nhờ người khác giúp đỡ.

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời - Ảnh 1.

Cô Sửu, người đã chăm sóc mẹ suốt nhiều năm, chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc. Dù có chút thất vọng khi đọc di chúc, cô vẫn tôn trọng quyết định của mẹ. Ảnh minh họa

Người con út nghỉ việc chăm mẹ suốt nhiều năm

Hai người chị lớn sống xa nên rất khó sắp xếp thời gian chăm sóc mẹ. Trong hoàn cảnh ấy, cô Sửu trở thành người duy nhất ở bên bà.

Sau một năm, cô quyết định nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc mẹ. Có thời điểm bà Trần phải nằm viện suốt hai tháng và người duy nhất túc trực bên giường bệnh vẫn là cô con gái út.

Cô hiểu hai chị bận rộn nên không thể về thường xuyên. Vì vậy, mọi việc chăm sóc mẹ đều do cô gánh vác mà không hề than phiền.

Nhiều năm trôi qua, sức khỏe bà Trần ngày càng yếu. Một mình chăm sóc khiến cô Sửu đôi lúc kiệt sức. 

Cô từng gọi điện cho hai chị để bàn cách thay nhau chăm mẹ, nhưng cả hai đều viện lý do bận công việc và ở xa.

Cuối cùng, cô đành tiếp tục một mình chăm sóc mẹ suốt tám năm trời.

Bản di chúc khiến cô con út có chút chạnh lòng

Cuối năm 2019, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, bà Trần qua đời.

Trước khi mất, bà đã chuẩn bị di chúc và dặn các con phải sống hòa thuận, yêu thương nhau. Bản di chúc ấy được bà trao lại cho các con trong những giờ phút cuối đời.

Sau khi lo xong tang lễ, ba chị em ngồi lại để đọc di chúc của mẹ. Nội dung trong di chúc khiến nhiều người bất ngờ.

Theo di chúc, căn nhà gia đình đang ở trị giá khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) được để lại cho người con gái cả. Người con gái thứ hai nhận cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Riêng cô Sửu, người đã chăm sóc mẹ suốt nhiều năm, chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc.

Mảnh đất này nằm khá xa trung tâm, xung quanh gần như không có tiện ích nên cô nghĩ rằng nó gần như không có giá trị.

Dù có chút thất vọng khi đọc di chúc, cô vẫn tôn trọng quyết định của mẹ. Trong lòng cô, việc được bà Trần cưu mang nuôi dưỡng đã là may mắn lớn. Vì vậy, chăm sóc mẹ khi bà đau yếu là điều cô tự nguyện làm.

Điều khiến cô thanh thản nhất là mình đã sống trọn tình nghĩa của một người con.

Cuộc gặp bất ngờ sau hai năm

Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của cô Sửu dần trở lại bình thường. Cô đi tìm việc làm mới và tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Đầu năm 2022, cô bất ngờ được trưởng thôn mời đến trụ sở để trao đổi công việc liên quan đến mảnh đất được ghi trong di chúc của mẹ.

Tại đây, cô mới biết một thông tin khiến mình vô cùng bất ngờ.

Trong quá trình khảo sát khu vực, các chuyên gia phát hiện dưới mảnh đất mà cô được thừa kế theo di chúc có nhiều hiện vật cổ có giá trị khảo cổ.

Chính quyền địa phương vì thế muốn mua lại khu đất này để xây dựng một bảo tàng phục vụ nghiên cứu và bảo tồn.

Giá trị thật của mảnh đất trong di chúc

Do khu đất có diện tích lớn và nằm trong khu vực khảo cổ quan trọng, chính quyền đã đưa ra mức bồi thường rất cao.

Cuối cùng, cô Sửu nhận được số tiền đền bù lên đến 3 triệu NDT, tương đương khoảng 10 tỷ đồng.

Khi biết tin, hai người chị của cô cũng không khỏi ngạc nhiên và có chút ghen tị. Tuy nhiên, vì mọi tài sản đã được phân chia rõ ràng trong di chúc, nên không ai có thể tranh chấp.

Lúc này, cô Sửu mới thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của bản di chúc mà mẹ để lại.

Hóa ra, bà Trần chưa từng để người con nào chịu thiệt. Bản di chúc ấy không chỉ là sự phân chia tài sản, mà còn là cách bà âm thầm ghi nhận sự hy sinh của cô con gái út trong suốt tám năm chăm sóc mẹ.

Với cô Sửu, điều quý giá nhất không phải là số tiền nhận được sau này, mà là cảm giác thanh thản vì đã sống đúng với lương tâm và tình nghĩa của mình.

Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡChỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡ

GĐXH - Sau khi nghe luật sư đọc xong bản di chúc của bố và chứng kiến phản ứng dữ dội của các anh chị, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau bật khóc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu

Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu

Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà

Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

Cùng chuyên mục

Càng trưởng thành càng khôn khéo: 5 cung hoàng đạo khiến ai cũng muốn kết thân

Càng trưởng thành càng khôn khéo: 5 cung hoàng đạo khiến ai cũng muốn kết thân

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo lại sở hữu sự tinh tế đặc biệt trong giao tiếp, biết quan sát cảm xúc của người khác và cư xử đúng mực trong mọi tình huống.

Khi cuộc sống khó khăn, trắc trở: Đừng đợi quý nhân, hãy thực hiện ngay 3 cách 'đổi vận' này để tự cứu mình

Khi cuộc sống khó khăn, trắc trở: Đừng đợi quý nhân, hãy thực hiện ngay 3 cách 'đổi vận' này để tự cứu mình

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, ai cũng khó tránh khỏi những giai đoạn chạm đáy. Thay vì ngồi chờ cứu rỗi, người thông thái sẽ chủ động phá vỡ cục diện bằng chiến thuật "3 thay đổi" để tái khởi động cuộc đời.

Về già mới mang 2 căn nhà tìm con để bù đắp, người cha nhận cái kết đắng ngắt

Về già mới mang 2 căn nhà tìm con để bù đắp, người cha nhận cái kết đắng ngắt

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 30 năm không làm tròn trách nhiệm làm cha, về già mong muốn được nghe con gọi một tiếng "bố" cuối đời của ông đã bị từ chối dứt khoát.

Sự thật bất ngờ về điều khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba!

Sự thật bất ngờ về điều khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba!

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều phụ nữ tin rằng đàn ông đòi ly hôn là vì có người mới, vì chê vợ già, vợ xấu. Nhưng sự thật thường đơn giản và đau đớn hơn thế rất nhiều.

Nhà vợ cho căn hộ tiền tỷ nhưng không muốn tôi đón mẹ ruột lên ở

Nhà vợ cho căn hộ tiền tỷ nhưng không muốn tôi đón mẹ ruột lên ở

Gia đình - 4 giờ trước

Mới đây, khi tôi ngỏ ý đón mẹ ruột dưới quê lên ở cùng thì bố mẹ vợ không đồng ý…

4 kiểu gia đình hủy hoại tương lai của trẻ: Cha mẹ có đang mắc phải?

4 kiểu gia đình hủy hoại tương lai của trẻ: Cha mẹ có đang mắc phải?

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ luôn thắc mắc tại sao con mình không ngoan, không giỏi bằng "con nhà người ta", nhưng họ lại quên mất rằng gốc rễ của một đứa trẻ không nằm ở trường học, mà nằm ở chính gia đình.

4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Ai cũng có lúc rơi vào giai đoạn khó khăn, mệt mỏi hoặc mất phương hướng trong cuộc sống. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần ghi nhớ 4 “câu thần chú” đơn giản gồm dũng cảm đối mặt, học cách chấp nhận, tách cảm xúc khỏi vấn đề và biết buông bỏ, bạn sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và tìm lại sự cân bằng.

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Sau gần 20 năm chung sống, từng nhiều lần rơi vào bế tắc vì áp lực gia đình và tài chính, cặp vợ chồng đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: sống riêng.

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Khi bước vào tuổi già, điều con người mong mỏi không còn là những tham vọng lớn lao hay sự giàu sang hào nhoáng.

Tại sao cha mẹ càng biết cách 'tiêu tiền của con' thì gia đình lại càng hạnh phúc, ấm êm?

Tại sao cha mẹ càng biết cách 'tiêu tiền của con' thì gia đình lại càng hạnh phúc, ấm êm?

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ khi đối mặt với tấm lòng của con cái thường cửa miệng nói "thôi khỏi", "đừng lãng phí tiền".

Xem nhiều

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con
4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

Gia đình
Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Gia đình
Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top