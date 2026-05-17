Mẹ tôi mỗi tuần đều làm món hấp tuyệt vị này, ăn kèm với cơm siêu ngon, cả gia đình ai cũng thích tới mức reo hò

Chủ nhật, 06:36 17/05/2026 | Ăn
Món ăn này có công thức rất đơn giản và sử dụng phương pháp hấp nên lành mạnh, kết cấu phong phú, hương vị thơm ngon, dinh dưỡng cân bằng. Mỗi lần gia đình tôi được thưởng thức ai nấy đều reo hò tỏ vẻ thích thú.

Cà chua là một loại rau củ thiết yếu trong mọi căn bếp, nổi tiếng với vị chua ngọt và tính linh hoạt trong chế biến. Nhiều người khi nhìn thấy cà chua ngay lập tức nghĩ đến canh trứng cà chua; trứng bác cà chua hoặc thịt bò hầm. Mặc dù những món ăn này kinh điển và ngon miệng, nhưng ăn chúng thường xuyên và liên tục có thể trở nên nhàm chán. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một cách tuyệt vời để thưởng thức cà chua - không chiên, không hầm, không dầu mỡ - chỉ cần hấp! Món ăn thành phẩm trông rất hấp dẫn, ngon miệng và vô cùng bổ dưỡng. Gia đình tôi giờ làm món này mỗi tuần, có khi mẹ tôi làm tới 3 lần một tuần mà cả nhà vẫn reo hò, ăn không bao giờ cảm thấy ngán.

Món tôm và đậu phụ nhồi cà chua này kết hợp hoàn hảo 3 nguyên liệu bổ dưỡng. Vị ngọt và mọng nước của cà chua cân bằng với vị mặn của tôm cùng độ mềm của đậu phụ, tạo nên hương vị phong phú và đa tầng, tươi mát mà không hề ngấy. Hơn nữa, phương pháp hấp giúp giữ lại hương vị và chất dinh dưỡng ban đầu của các nguyên liệu ở mức tối đa, đặc biệt phù hợp cho người già và trẻ em. Công thức cũng rất đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu nấu ăn cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên.

Nguyên liệu làm món tôm và đậu phụ nhồi cà chua

4 quả cà chua, 10 con tôm tươi, 1 miếng đậu phụ, 1 quả trứng gà, một ít hành lá thái nhỏ, lượng muối vừa ăn, 1 muỗng canh nước tương và vài giọt dầu mè.

Cách làm món tôm và đậu phụ nhồi cà chua

Bước 1: Trước tiên, rửa sạch rồi bóc vỏ và đầu tôm, dùng tăm nhẹ nhàng loại bỏ chỉ đen ở đốt thứ hai dọc theo sống lưng tôm. Sau đó, băm nhỏ thịt tôm thành dạng nhuyễn. Không nên băm quá nhuyễn; giữ lại một chút độ dai sẽ giúp tôm ngon hơn. Bạn cũng có thể chọn thêm vài con tôm nhỏ, bóc vỏ và để nguyên - với mục đích trang trí cho món ăn thêm đẹp. Cho đậu phụ vào một chiếc bát sạch và nhẹ nhàng nghiền thành hỗn hợp mịn bằng mặt sau của thìa. Cố gắng nghiền càng đều càng tốt để dễ trộn với tôm băm. Nếu đậu hũ quá nhiều nước, bạn có thể bọc hỗn hợp đậu hũ trong một miếng vải mỏng sạch và nhẹ nhàng vắt bớt nước thừa để phần nhân không bị quá lỏng và ảnh hưởng đến hình dạng.

Bước 2: Cho tôm băm nhuyễn và đậu phụ đã nghiền vào một tô lớn, đập một quả trứng vào. Tiếp đó thêm một chút muối, rồi dùng đũa khuấy đều theo một chiều cho đến khi hỗn hợp trở nên dẻo quyện và đàn hồi. Cẩn thận đừng làm nát đậu hũ quá nhiều khi khuấy. Rửa sạch cà chua. Dùng dao cắt một vòng tròn ở đầu mỗi quả cà chua, nhưng đừng khía quá sâu; chỉ cần đủ để loại bỏ hoàn toàn phần cuống. Sau đó, nhẹ nhàng dùng thìa múc bỏ phần thịt và hạt, cẩn thận không làm vỡ đáy cà chua. nếu không nước sẽ chảy ra ngoài trong quá trình hấp. Đừng vứt bỏ phần thịt cà chua đã múc ra; bạn có thể dùng nó để nấu súp hoặc trộn với mì - không có gì bị lãng phí cả.

Bước 3: Cho hỗn hợp tôm và đậu phụ vào bên trong quả cà chua đã được khoét rỗng, ấn nhẹ để đảm bảo nhân lấp đầy hoàn toàn bên trong cà chua mà không còn khoảng trống nào. Sau đó đậy nắp cà chua lại để khôi phục hình dạng ban đầu. Xếp cà chua nhồi lên đĩa cho gọn gàng và đặt vào nồi hấp. Sau khi nước sôi, vặn lửa lớn và hấp khoảng 15 phút, đến khi vỏ cà chua mềm và nhăn lại, phần nhân chín hoàn toàn. Sau khi hấp xong, cẩn thận lấy đĩa ra, rưới đều một thìa nước tương lên mỗi quả cà chua, thêm vài giọt dầu mè để tạo hương thơm. Cuối cùng rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí. Món tôm và đậu phụ nhồi cà chua thơm ngon và đầy màu sắc đã sẵn sàng.

Thành phẩm món tôm và đậu phụ nhồi cà chua

Món tôm và đậu phụ nhồi cà chua này kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và mọng nước của cà chua; độ mềm và dai của tôm, cùng với kết cấu mềm mịn tinh tế của đậu phụ. Món ăn này có kết cấu phong phú, hương vị thơm ngon và dinh dưỡng cân bằng. Hơn nữa, nó rất dễ làm, không cần chiên hay hầm, không tạo ra khói dầu và giữ cho nhà bếp sạch sẽ và gọn gàng.

Nếu không có tôm tươi ở nhà, bạn có thể dùng thịt lợn hoặc thịt bò băm thay thế. Dùng thịt băm sẽ làm món ăn đậm đà hơn, và trẻ em sẽ rất thích. Bạn cũng có thể thêm một ít cà rốt thái hạt lựu, hạt ngô, nấm hương thái hạt lựu hoặc đậu Hà Lan vào phần nhân để tăng thêm dinh dưỡng và độ giòn, giúp món ăn thêm màu sắc.

Dinh dưỡng của món tôm và đậu phụ nhồi cà chua

Cà chua rất giàu các loại vitamin và khoáng chất, cũng như lycopene. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ rất có lợi cho cơ thể. Cà chua cũng chứa nhiều chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Ăn nhiều cà chua vào mùa hè cũng có thể giúp giải khát, kích thích sự thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Tôm rất giàu protein chất lượng cao và các khoáng chất như canxi, phốt pho và sắt. Canxi là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của xương và răng người, và ăn tôm thường xuyên có thể giúp bổ sung lượng canxi cần thiết. Thịt tôm mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ, rất phù hợp cho trẻ em, người già và những người có hệ tiêu hóa yếu.

Đậu phụ giàu protein thực vật và canxi, protein trong đó rất dễ tiêu hóa và hấp thụ, cung cấp cho cơ thể nguồn protein chất lượng cao. Đậu hũ cũng chứa isoflavone đậu nành, lecithin và các chất dinh dưỡng khác rất có lợi cho sức khỏe. Với kết cấu mềm mại và dễ chế biến, đậu hũ là thực phẩm bổ dưỡng phù hợp với mọi lứa tuổi.

Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì nên bỏ ngay

