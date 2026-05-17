Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì nên bỏ ngay

GĐXH - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cảnh báo, đặc biệt có 3 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm rồi tiếp tục hâm nóng nhiều lần để ăn trưa.
Rau lá xanh: Từ món “healthy” thành nguy cơ tiềm ẩn
Theo các chuyên gia, các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải ngọt, rau muống, cải thìa hay rau dền chứa lượng nitrat tự nhiên khá cao.
Bản thân nitrat không độc. Tuy nhiên, khi rau đã nấu chín bị để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, vi khuẩn có thể chuyển nitrat thành nitrit. Chất này tiếp tục kết hợp với các amin trong thực phẩm để tạo thành nitrosamine – hợp chất được cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích lũy lâu dài.
Không chỉ vậy, việc hâm nóng nhiều lần còn khiến vitamin C và vitamin nhóm B trong rau gần như bị phá hủy hoàn toàn. Cuối cùng, món rau chỉ còn lại phần chất xơ nhưng giá trị dinh dưỡng giảm đáng kể.
Các chuyên gia cho rằng nếu cần chuẩn bị cơm từ tối hôm trước, nên ưu tiên các loại rau củ bền nhiệt hơn như cà rốt, bí đỏ, súp lơ hoặc nấm thay vì rau lá xanh.
Hải sản để qua đêm: Nguy cơ nhiễm khuẩn và sinh độc tố
Tôm, cua, sò, cá hay các loại hải sản giàu protein rất dễ bị vi khuẩn phân hủy sau khi chế biến, đặc biệt nếu bảo quản không đủ lạnh hoặc để ở nhiệt độ phòng quá lâu.
Khi protein bị oxy hóa và phân hủy, thực phẩm có thể sinh ra các chất gây hại cho gan, thận và hệ tiêu hóa. Một số trường hợp còn dẫn tới ngộ độc thực phẩm với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói.
Đáng lo hơn, ngay cả khi để trong tủ lạnh khoảng 4 độ C, một số vi khuẩn như Listeria monocytogenes vẫn có thể phát triển. Đây là loại vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai, người già và người có hệ miễn dịch yếu.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo hải sản nên ăn trong ngày, hạn chế tối đa việc để qua đêm rồi hâm nóng lại.
Đồ chiên rán: Càng hâm càng sinh chất có hại
Một nhóm thực phẩm khác thường xuất hiện trong hộp cơm văn phòng là đồ chiên rán như gà rán, cá chiên, nem rán hoặc khoai chiên.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình (Đài Loan, Trung Quốc), dầu ăn khi bị đun nóng nhiều lần có thể tạo ra acrylamide – hợp chất được cảnh báo liên quan tới nguy cơ ung thư nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể.
Ngoài ra, thực phẩm chiên rán hâm lại thường bị oxy hóa chất béo, làm tăng gánh nặng cho tim mạch và hệ tiêu hóa.
Những món ăn này cũng dễ bị khô, mất hương vị và gần như không còn giá trị dinh dưỡng sau nhiều lần gia nhiệt.
Cơm nguội cũng không hoàn toàn vô hại
Không chỉ thức ăn, cơm nguội cũng cần được bảo quản cẩn thận.
Theo cảnh báo từ Food Standards Agency, gạo sống có thể chứa bào tử vi khuẩn Bacillus cereus. Sau khi nấu chín, nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bào tử có thể phát triển và sinh độc tố.
Điều đáng chú ý là các độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn ngay cả khi hâm nóng lại, có thể gây nôn mửa hoặc tiêu chảy cấp.
Làm sao để mang cơm trưa an toàn hơn?
Các chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở việc “đồ ăn qua đêm chắc chắn gây ung thư”, mà nguy cơ thực sự đến từ cách bảo quản và hâm nóng sai cách trong thời gian dài.
Để giảm rủi ro, nên:
Bảo quản thực phẩm trong hộp kín và cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt.
Không để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Chỉ hâm đúng khẩu phần cần ăn, tránh hâm đi hâm lại nhiều lần. Khi hâm nóng, nhiệt độ lõi thực phẩm nên đạt ít nhất 75°C.
Ưu tiên món luộc, hấp, kho nhạt thay vì đồ chiên rán nhiều dầu mỡ.
Nếu thực phẩm có mùi lạ, đổi màu hoặc nhớt, nên bỏ ngay.
