Mẹo hấp cá ngon: Hãy ghi nhớ 3 điểm này để cá vược trở nên mềm, ngọt và không bị tanh

Cá vược biển (hay còn gọi là cá chẽm) là một loại hải sản rất ngon, kết cấu mềm, ít xương. Cá vược rất giàu protein, omega-3, vitamin (A, D, E, B12) và khoáng chất (canxi, sắt, magie, kẽm, selen). Chính bởi nguồn dinh dưỡng dồi dào này mà cá vược mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tim mạch, phát triển cơ bắp, hệ xương, đồng thời tốt cho mắt cũng như não bộ và tăng cường miễn dịch. Khi nói đến việc chế biến cá vược, dẫu nó rất ngon nhưng nhiều người lại thấy hơi "khó khăn" bởi nó thường tanh hơn những loại cá khác. Nhiều người thích ăn cá vược hấp bởi nó giữ được hương vị nguyên bản, vừa béo, ngọt thịt ăn rất ngon. Một món cá vược hấp hoàn hảo không chỉ đơn giản là thêm nước vào nồi rồi đặt cá vào là hấp; mà còn cần sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Bản chất cá vược nếu không sơ chế đúng cách, khi nấu lên dễ bị mùi tanh nồng, khiến món ăn trở nên kém hấp dẫn. Có nhiều người khi làm cá vược hấp thường chỉ rửa cá sạch, đổ rượu nấu ăn vào rồi hấp trong nồi. Kết quả là ngay cả bản thân mình tự làm món ăn cũng "không thể thích nổi". Không chỉ vị không ngon mà kết cấu cũng rất tệ.

Vậy làm thế nào để làm món cá vược hấp ngon? Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Điều bạn cần lưu tâm không chỉ là công thức mà có 3 mẹo quan trọng để có món cá tươi, mềm và không tanh. Hãy làm theo hướng dẫn này và bạn sẽ thành công ngay lần đầu chế biến.

1. Công thức hấp các vược chuẩn ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 con cá vược, lượng hành lá thích hợp, 1 nhánh gừng lớn, một ít hành tây thái hạt lựu, 3 thìa canh nước tương hấp cá, 1 thìa canh dầu hào, một ít ớt cắt lát (để trang trí).

Để làm được món cá vược hấp tươi ngon, điều đầu tiên bạn cần lưu ý là hãy chọn con cá còn tươi và sơ chế xong là nấu luôn. Nếu bạn để cá đã sơ chế quá lâu trước khi chế biến sẽ khiến chất lượng món ăn giảm và thịt bị tanh.

Đầu tiên cho gừng và hành lá đã thái nhỏ vào bát, thêm nước ấm và ngâm một lúc.

Để sơ chế cá vược, bạn cần loại bỏ toàn bộ vảy, vây và mang cá, sau đó bỏ nội tạng. Sau khi sơ chế cá xong, bạn rửa dưới vòi nước chảy để loại bỏ máu bám trên xương và toàn bộ thân cá. Sau khi rửa sạch, bạn lấy khăn bếp thấm/lau khô. Tiếp theo, rạch hai đường trên lưng cá, vì phần thịt ở lưng dày nhất, nếu không rạch sẽ khó chín. Sau khi rạch, thịt cá sẽ nóng đều và dễ thấm gia vị hơn.

Sau khi tạo được lỗ mở, bạn có thể thay đổi hình dạng tùy theo nhu cầu, chẳng hạn như tạo hình giống con công đang xòe đuôi, hoặc để cá vược nằm trong đĩa.

Sau đó, vớt hành lá và gừng bạn đã ngâm ra khỏi bát. Cho cá vào ngâm trong nước gừng, hành trong khoảng 10 phút. Khi hết thời gian, vớt cá vược ra, cho vào đĩa và rưới một ít mỡ lợn lên bề mặt cá.

Đổ nước vào nồi hấp, đun sôi ở lửa lớn, đặt đĩa đựng cá mú lên xửng, đậy nắp và hấp ở lửa lớn trong 6-8 phút.

Trong khi cá đang hấp, hãy làm nước sốt. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho hành lá, gừng và hành tây vào xào cho đến khi thơm. Sau đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào rồi thêm nước tương hấp cá, dầu hào, đảo đều và nấu ở mức lừa nhỏ trong 2 phút. Tắt bếp và lọc qua rây. Nước sốt cho món cá hấp đã sẵn sàng.

Sau khi hấp cá vược được hấp chín, bạn lấy ra khỏi nồi hấp, đổ toàn bộ nước đọng trong đĩa đi. Đừng tiếc và cho rằng đó là "nước cốt" tiết ra từ cá vì chính phần nước đó đem lại mùi tanh nồng cho món ăn. Đặt một ít hành lá thái chẻ nhỏ lên thân cá, bạn cũng có thể thêm một ít ớt thái nhỏ để trang trí và rưới một ít dầu đun nóng lên trên nhằm kích thích mùi thơm. Cuối cùng, rưới nước sốt chần lên là món cá chẽm hấp đã hoàn thành. Món ăn sẽ rất ngon khi ăn nóng.

Để làm món cá vược hấp ngon, hãy ghi nhớ 3 điểm sau:

Đầu tiên, cần làm sạch cá thật kỹ, đặc biệt là phần máu gần xương. Rửa sạch, mùi tanh của cá sẽ giảm đi một nửa.

Thứ hai, trước khi hấp cá, hãy ngâm cá trong nước hành lá và gừng để loại bỏ mùi tanh và tăng hương vị.

Thứ ba, khi hấp cá, thêm một chút mỡ lợn có thể làm cho cá mềm và ngon hơn.

Bạn đã nắm vững hết các mẹo và thủ thuật trên chưa? Hãy thử áp dụng khi có thời gian nhé.