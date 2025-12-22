Mẹo hóa giải những điều cấm kỵ với bàn làm việc
GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một trong những việc rất quan trọng. Vậy, chúng ta có thể hóa giải nếu như vô tình phạm phải những lỗi phong thủy dưới đây không, hãy tham khảo bài viết sau.
Những điều cấm kỵ trong phong thủy bàn làm việc
Theo phong thủy, bàn làm việc bằng gỗ hay chất liệu nào cũng nên hướng ra cửa nhưng không đối diện với cửa ra vào. Điều này sẽ giúp bạn luôn tỉnh táo và làm việc hiệu quả.
Cách bài trí bàn như này chỉ phù hợp khi phòng làm việc chỉ có một người và phía sau không có cửa sổ.
Phong thủy cho hay, nếu như đặt bàn làm việc cạnh cửa, bạn có thể sẽ bị sát khí quấy nhiễu, giảm hiệu suất lãnh đạo. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt bàn làm việc ở bên phải cửa, hơi chếch và cách xa nhau.
Khi kê bàn giữa phòng nghĩa là cả 4 bên đều thiếu "sơn" vì vậy có thể bạn sẽ bị cô lập, không được nâng đỡ về tinh thần, dễ phân tán, mắc sai lầm khi làm việc.
Nếu kê bàn làm mà sau lưng là cửa sổ thì người ngồi có thể sẽ ngăn đường đi của gió và ánh sáng. Mà theo quan niệm của phong thủy là chặn lại sự lưu thông của khí, biến sinh khí thành sát khí, người ngồi làm việc ở tư thế này, được phong thủy cho là trước sau cũng gặp thất bại.
Mẹo hóa giải những điều cấm kỵ với bàn làm việc
Phong thủy cho hay, một nơi đặt bàn làm việc văn phòng tốt là nơi phải được tiếp nhận nhiều sinh khí. Vì vậy bạn nên đặt cột thủy tinh không màu (vật dụng này được phong thuỷ gọi là tháp văn xương) để tiếp nhận sinh khí từ vũ trụ, giúp cho bạn minh mẫn trong điều hành công việc.
Nếu không có, bạn cũng có thể thay thế bằng một quả cầu thủy tinh cho bàn làm việc, có tác dụng ngưng tụ năng lượng trong không gian về một điểm, tăng khả năng tư duy.
Nếu như không được may mắn có thể tạo phong thủy và môi trường làm việc tốt tại công sở, bạn hãy thử cải thiện tình hình cho bàn làm việc của mình bằng những gợi ý sau:
Cũng theo phong thủy, nếu chỗ ngồi của bạn còn bị chi phối bởi không gian, bạn buộc phải ngồi quay lưng ra cửa ra vào, bạn có thể đặt một tấm gương nhỏ trên bàn để nhìn thấy những gì diễn ra ngay sau lưng bạn.
Bạn có thể đặt một bức ảnh gia đình, một tấm ảnh phong cảnh, một chậu cây nhỏ… để bàn làm việc đẹp hơn và để thanh lọc không khí căng thẳng nơi làm việc.
Tuy nhiên, bạn nên đặt những vật phẩm có năng lượng nhiều ở bên trái của mẫu bàn làm việc hoặc căn phòng, rồi đến những đồ dùng ít năng lượng hơn.
Ví dụ như đặt cây cảnh, máy vi tính hoặc điện thoại ở phía trái bàn làm việc thông minh, đặt giấy, đồ cắm bút và những vật dụng nhỏ ở bên phải chiếc bàn.
Nếu bên phải của căn phòng nhiều năng lượng hơn bên trái, chúng ta có thể đặt 1 tấm gương, hoặc 1 bức tượng hình rồng, tỳ hưu hoặc lân ở bức tường bên trái bàn làm việc để tạo sự cân bằng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
