Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Lý do treo lịch

Lịch treo tường không đơn thuần chỉ là nơi đánh dấu ngày tháng, lịch còn mang lại cảm giác an tâm và nhắc nhở mọi người về sự tuần hoàn của thời gian.

Mỗi tờ lịch bị xé xuống đánh dấu một ngày trôi qua. Đồng thời đếm ngược đến những sự kiện quan trọng trong cuộc sống.

Ở khía cạnh thẩm mỹ, lịch treo tường còn được coi là một vật trang trí tạo điểm nhấn cho không gian nhà. Lịch có mẫu mã, màu sắc đa dạng, có thể giúp tạo nên phong cách riêng cho ngôi nhà. Quan trọng hơn nữa là lịch treo tường có thể ảnh hưởng đến phong thủy trong gia đình.

Treo lịch đối diện cửa chính có được không?

Xét về mặt thẩm mỹ, khi được treo đối diện cửa chính, lịch tạo ra cảm giác thân thiện và ấm áp cho khách đến nhà. Đồng thời, một chiếc lịch có thiết kế đẹp sẽ gây ấn tượng mạnh cho người nhìn ngay khi họ bước vào nhà.

Tuy nhiên, theo phong thủy, treo lịch đối diện cửa chính là không tốt. Trong phong thủy, cửa chính là nơi đón nhận dòng khí từ bên ngoài vào nhà. Bao gồm cả những năng lượng tốt và xấu.

Lịch treo ở vị trí này có thể được coi là chặn dòng khí lưu thông. Gây cản trở dòng năng lượng tích cực, và ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia đình.

Ngoài ra, phong thủy cho rằng lịch mang ý nghĩa biểu trưng cho sự đếm ngược của thời gian, đánh dấu sự kết thúc của từng ngày.

Vì thế, nếu treo lịch ngay đối diện cửa chính, có thể bị coi là nhắc nhở liên tục về sự hao mòn, mất mát, không may mắn. Điều này có thể tạo ra cảm giác bất an cho các thành viên trong gia đình.

Cách chọn lịch treo tường hợp phong thủy

Chọn lịch theo màu sắc: Bạn nên chọn lịch có màu sắc phù hợp với mệnh của gia chủ và hài hòa với không gian ngôi nhà.

Ví dụ, nếu bạn thuộc mệnh Hỏa, nên chọn lịch có tone màu đỏ, hồng hay cam. Ngược lại, nếu mệnh Thủy, bạn nên chọn lịch có tông màu xanh dương hoặc đen để cân bằng năng lượng.

Chọn lịch theo kích thước: Lưu ý về kích thước của lịch để tạo sự cân đối cho không gian. Một chiếc lịch quá lớn sẽ làm mất đi sự hài hòa trong không gian. Trong khi lịch quá nhỏ có thể bị lu mờ và không phát huy được tác dụng trang trí.

Chọn lịch theo nội dung hình ảnh: Bạn nên chọn những hình ảnh mang tính tích cực, tươi sáng. Như cảnh thiên nhiên, hoa lá, hoặc các bức tranh mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng. Tránh những hình ảnh u ám, buồn bã, có thể làm giảm đi sinh khí của không gian.

Lợi ích của việc sử dụng lịch trong không gian sống

Tạo sự ngăn nắp và dễ dàng theo dõi thời gian

Một trong những lý do quan trọng khiến lịch trở thành món đồ không thể thiếu trong mọi không gian là giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi thời gian.

Những sản phẩm lịch với thiết kế độc đáo và màu sắc tươi sáng sẽ làm không gian trở nên sinh động và đầy năng lượng.

Lịch quyển không chỉ giúp bạn nhớ các sự kiện quan trọng mà còn tạo sự ngăn nắp, giúp không gian làm việc hay sinh hoạt trở nên gọn gàng và có tổ chức.

Mang lại sự tươi mới cho không gian sống

Dù là lịch treo tường hay lịch để bàn, chúng đều có thể tạo ra một điểm nhấn thú vị trong không gian của bạn. Những sản phẩm lịch với thiết kế độc đáo và màu sắc tươi sáng sẽ làm không gian trở nên sinh động và đầy năng lượng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.