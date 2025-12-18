Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây
GĐXH - Cổng nhà là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón và dẫn khí vào trong nhà. Do đó, khi làm cổng nhà, cần tuân thủ những nguyên tắc và kiêng kỵ nhất định để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tăng tài lộc, vận may.
Tránh xây kín cổng cao tường
Kín cổng cao tường được coi là một điều kiêng kỵ không nên áp dụng mà gia chủ cần xem xét khi thiết kế cổng cho ngôi nhà của mình. Trong phong thủy, cổng kín có thể gây cảm giác tù túng do khí không thể lưu thông, trong khi tường quá cao có thể ngăn chặn luồng khí tốt và tài lộc từ việc đi vào nhà.
Vì vậy, khi xây dựng cổng, gia chủ nên để lại những khoảng trống, xây tường rào vừa phải, và tránh trồng cây quá nhiều để che phủ cổng. Điều này giúp cho ngôi nhà có thể đón nhận và lưu thông sinh khí một cách tự nhiên.
Thiết kế cổng nhà hình chữ L ngược (hình số 7)
Thiết kế cổng nhà theo hình chữ L ngược (hình số 7) được coi là không tốt trong phong thủy, do ý nghĩa của số 7 liên quan đến thất (mất), và hình chữ L có thể gợi nhớ đến hình ảnh máy chém, mang ý nghĩa sát thương.
Vì vậy, gia chủ nên tránh thiết kế cổng nhà theo kiểu này. Thay vào đó, nên chọn thiết kế cổng nhà đơn giản, vững chắc để thu hút tài lộc và khí lành vào nhà.
Tránh thiết kế cổng nhà và cửa chính thành 1 đường thẳng
Theo phong thủy, "sinh khí đi theo đường vòng, sát khí đi theo đường thẳng". Do đó, nếu cổng và cửa chính của nhà được thiết kế thẳng hàng, có thể dẫn sát khí vào nhà, gây ra các vấn đề về tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.
Trong trường hợp cổng và cửa chính đã thẳng hàng và không thể thay đổi, gia chủ có thể đặt một tấm bình phong ở giữa cổng và cửa chính để hóa giải tình hình. Điều này giúp chia cắt luồng khí và tạo ra một phần chắn gió để giảm thiểu sự tác động của sát khí vào nhà.
Cổng nhà đối diện bếp
Trong phong thủy, bếp được coi là "trái tim" của ngôi nhà vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lượng. Ngược lại, cổng chính của ngôi nhà được xem như "miệng" để đón nhận năng lượng và khí trời vào nhà.
Khi cổng nhà được thiết kế đối diện trực tiếp với bếp, dường như sự lưu thông của năng lượng và khí trời sẽ bị chặn đứng, dẫn đến việc tài lộc và may mắn của ngôi nhà không thể tích lũy được, mà thay vào đó, chúng sẽ thoát ra ngoài. Hậu quả của việc này có thể là mất hòa thuận trong gia đình và sức khỏe của các thành viên cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
Cổng nhà đối diện với cây khô, cây to
Theo phong thủy, cổng nhà đối diện với cây khô hoặc cây to có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và sức khỏe của gia chủ. Đặc biệt, sự hiện diện của cây khô có thể tạo ra cảm giác cô đơn và buồn bã, đồng thời gây ra vận xui và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Do đó, khi xây dựng cổng nhà, nên tránh đặt cổng đối diện trực tiếp với cây khô hoặc cây to. Nếu không thể tránh khỏi việc này, gia chủ có thể hóa giải bằng cách loại bỏ cây khô hoặc cây to, hoặc thay thế chúng bằng cây nhỏ hoặc cây có lá xanh tươi.
Ngoài ra, để hóa giải tình trạng này, có thể sử dụng các biện pháp như treo tranh nhiều màu sắc đỏ hoặc đặt một đèn sáng phía trước cổng. Các biện pháp này có thể giúp làm mờ đi sự hiện diện của cây khô và tạo ra một không gian thuận lợi hơn cho sinh khí tích cực trong nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
