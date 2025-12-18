Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Thứ năm, 19:00 18/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cổng nhà là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón và dẫn khí vào trong nhà. Do đó, khi làm cổng nhà, cần tuân thủ những nguyên tắc và kiêng kỵ nhất định để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tăng tài lộc, vận may.

Tránh xây kín cổng cao tường

Kín cổng cao tường được coi là một điều kiêng kỵ không nên áp dụng mà gia chủ cần xem xét khi thiết kế cổng cho ngôi nhà của mình. Trong phong thủy, cổng kín có thể gây cảm giác tù túng do khí không thể lưu thông, trong khi tường quá cao có thể ngăn chặn luồng khí tốt và tài lộc từ việc đi vào nhà.

Vì vậy, khi xây dựng cổng, gia chủ nên để lại những khoảng trống, xây tường rào vừa phải, và tránh trồng cây quá nhiều để che phủ cổng. Điều này giúp cho ngôi nhà có thể đón nhận và lưu thông sinh khí một cách tự nhiên.

Thiết kế cổng nhà hình chữ L ngược (hình số 7)

Thiết kế cổng nhà theo hình chữ L ngược (hình số 7) được coi là không tốt trong phong thủy, do ý nghĩa của số 7 liên quan đến thất (mất), và hình chữ L có thể gợi nhớ đến hình ảnh máy chém, mang ý nghĩa sát thương.

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây - Ảnh 1.

Khi xây dựng cổng, gia chủ nên để lại những khoảng trống, xây tường rào vừa phải, và tránh trồng cây quá nhiều để che phủ cổng.

Vì vậy, gia chủ nên tránh thiết kế cổng nhà theo kiểu này. Thay vào đó, nên chọn thiết kế cổng nhà đơn giản, vững chắc để thu hút tài lộc và khí lành vào nhà.

Tránh thiết kế cổng nhà và cửa chính thành 1 đường thẳng

Theo phong thủy, "sinh khí đi theo đường vòng, sát khí đi theo đường thẳng". Do đó, nếu cổng và cửa chính của nhà được thiết kế thẳng hàng, có thể dẫn sát khí vào nhà, gây ra các vấn đề về tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.

Trong trường hợp cổng và cửa chính đã thẳng hàng và không thể thay đổi, gia chủ có thể đặt một tấm bình phong ở giữa cổng và cửa chính để hóa giải tình hình. Điều này giúp chia cắt luồng khí và tạo ra một phần chắn gió để giảm thiểu sự tác động của sát khí vào nhà.

Cổng nhà đối diện bếp

Trong phong thủy, bếp được coi là "trái tim" của ngôi nhà vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lượng. Ngược lại, cổng chính của ngôi nhà được xem như "miệng" để đón nhận năng lượng và khí trời vào nhà.

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây - Ảnh 2.

Khi cổng nhà được thiết kế đối diện trực tiếp với bếp, khí trời sẽ bị chặn đứng.

Khi cổng nhà được thiết kế đối diện trực tiếp với bếp, dường như sự lưu thông của năng lượng và khí trời sẽ bị chặn đứng, dẫn đến việc tài lộc và may mắn của ngôi nhà không thể tích lũy được, mà thay vào đó, chúng sẽ thoát ra ngoài. Hậu quả của việc này có thể là mất hòa thuận trong gia đình và sức khỏe của các thành viên cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

Cổng nhà đối diện với cây khô, cây to

Theo phong thủy, cổng nhà đối diện với cây khô hoặc cây to có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và sức khỏe của gia chủ. Đặc biệt, sự hiện diện của cây khô có thể tạo ra cảm giác cô đơn và buồn bã, đồng thời gây ra vận xui và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Do đó, khi xây dựng cổng nhà, nên tránh đặt cổng đối diện trực tiếp với cây khô hoặc cây to. Nếu không thể tránh khỏi việc này, gia chủ có thể hóa giải bằng cách loại bỏ cây khô hoặc cây to, hoặc thay thế chúng bằng cây nhỏ hoặc cây có lá xanh tươi.

Ngoài ra, để hóa giải tình trạng này, có thể sử dụng các biện pháp như treo tranh nhiều màu sắc đỏ hoặc đặt một đèn sáng phía trước cổng. Các biện pháp này có thể giúp làm mờ đi sự hiện diện của cây khô và tạo ra một không gian thuận lợi hơn cho sinh khí tích cực trong nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây - Ảnh 3.Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

GĐXH - Theo phong thủy vị trí đặt gương là yếu tố cần được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là khi liên quan đến khu vực bếp - nơi giữ lửa và sinh khí cho cả gia đình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Đây mới là cách giảm bụi mịn trong nhà vô cùng hiệu quả

Đây mới là cách giảm bụi mịn trong nhà vô cùng hiệu quả

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Phong thủy nhà cho mùa Noel an lành, sung túc và thúc đẩy tài lộc

Phong thủy nhà cho mùa Noel an lành, sung túc và thúc đẩy tài lộc

Cùng chuyên mục

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

- 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách chi tiết những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn có thể lựa chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến bàn làm việc hay thậm chí là nhà vệ sinh.

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

- 7 giờ trước

GĐXH - Việc đưa cây xanh vào không gian sống đang là một xu hướng được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong phòng ngủ. Trong số rất nhiều lựa chọn, cây trầu bà luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

- 12 giờ trước

GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây thông Noel chính là tượng trưng cho hình ảnh mùa Giáng sinh sắp đến gần. Các gia đình thường bố trí cây thông Noel tại vị trí quan trọng là phòng khách. Cùng tìm hiểu phong cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách dưới đây.

Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

- 1 ngày trước

GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy vị trí đặt gương là yếu tố cần được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là khi liên quan đến khu vực bếp - nơi giữ lửa và sinh khí cho cả gia đình.

Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

- 1 ngày trước

GĐXH - Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc sắp xếp cây trầu không tại nhà theo quan niệm phong thủy là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận may và sự bình yên của gia chủ. Dưới đây là vị trí đặt phong thủy cây trầu không lý tưởng.

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Ở một không gian sống hiện đại, những chi tiết nhỏ như lịch treo tường có thể tạo nên sự khác biệt lớn về thẩm mỹ và phong thủy. Tuy nhiên có một sự thật là rất ít trường hợp gia chủ treo lịch đối diện cửa chính.

Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào mùa đông, không ít gia đình sử dụng điều hòa nhiệt độ để sưởi ấm, chống lạnh nhưng lại băn khoăn về lượng điện năng tiêu tốn. Nếu bạn biết áp dụng mẹo sử dụng điều hòa dưới đây, sẽ tiết được tiền điện hơn cả lò sưởi.

Xem nhiều

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

GĐXH - Việc sử dụng đồng hồ treo tường sẽ mang lại nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc, sự thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, không phải vị trí nào gia chủ cũng có thể treo đồng hồ. Dưới đây là một số vị trí đại kỵ mà bạn không nên treo đồng hồ.

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cách an vị ban thờ gia tiên chuẩn, gia đạo được ấm êm

Cách an vị ban thờ gia tiên chuẩn, gia đạo được ấm êm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top