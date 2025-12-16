Cách treo lịch năm mới theo phong thủy bản mệnh, tuổi 12 con giáp mang lại may mắn và bình an

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mệnh Kim

Phong thủy cho biết, người mệnh Kim hợp với những màu như vàng, trắng, nâu đất, xám bạc, xám, vì vậy có thể chọn lịch treo phong thủy có những màu này chủ đạo. Họa tiết có thể chọn gồm hoa tươi sắc, hình vẽ nghệ thuật trên tông cam, vàng...

Mệnh Mộc

Treo lịch đúng phong thủy hợp mệnh Mộc nên chọn lịch với màu sắc chủ đạo là màu xanh lá, xanh biển, đen cùng các họa tiết như cây cối, đồi núi...

Mệnh Thủy

Xanh biển, đen, trắng là những màu tương hợp, tương sinh với mệnh Thủy nên những người mệnh này có thể chọn lịch những màu như vậy để đẩy kích hoạt năng lượng tốt. Họa tiết biển, núi rừng phù hợp để lựa chọn.

Xanh biển, đen, trắng là những màu tương hợp, tương sinh với mệnh Thủy.

Mệnh Hỏa

Cũng theo phong thủy, người mệnh Hỏa có thể tìm chọn những mẫu lịch treo tường đẹp có màu sắc tốt với bản mệnh bao gồm màu đỏ, tím, hồng. Trong thiết kế có thể có các họa tiết như hoàng hôn, hoa đỏ, hình khối...

Mệnh Thổ

Mệnh Thổ nên chọn các lịch treo tường có các màu nâu, vàng, hồng, đỏ, tím tương sinh, tương hợp với bản mệnh, cùng các họa tiết như hoàng hôn, đất, sa mạc, tòa nhà...

Gia chủ cũng có thể treo lịch có biểu tượng phong thủy như Phúc Lộc Thọ, thần Tài, hoa mai hoa đào, mã đáo thành công... Mỗi hình ảnh mang ý nghĩa phong thủy tốt lành riêng.

Cách treo lịch theo phong thủy hợp tuổi

Tuổi Tý

Trong phong thủy, người tuổi Tý thích hợp treo lịch tường phong thủy có hình ảnh núi non hùng vĩ, hoa lá, mùa xuân, lịch rồng. Người tuổi Tý có thể treo lịch ở bên phải phòng khách để được quý nhân phù trợ, vận tài tốt.

Trong phong thủy, người tuổi Tý thích hợp treo lịch tường phong thủy có hình ảnh núi non hùng vĩ, hoa lá, mùa xuân, lịch rồng.

Tuổi Sửu

Người tuổi này hợp với lịch phong cảnh mùa xuân, cây cảnh, cỏ non và nên treo hướng Nam phòng khách hoặc phòng gia chủ để thu hút tiền tài và thịnh vượng.

Tuổi Dần

Gia chủ tuổi Dần có thể chọn lịch về núi non, hình hổ, vượng nhân đình, điền trạch để tăng thêm may mắn. Vị trí treo lịch giấy trong nhà cho người tuổi này là ở phía sau chỗ ngồi phòng khách, sảnh đường.

Tuổi Mão

Chọn lịch tường có hình ảnh trúc, mai, lan phú quý, cúc báo an cho người tuổi Mão. Hướng Đông, Tây Nam là những hướng tốt hợp tuổi Mão treo lịch để đón nhận sinh khí tốt.

Hướng Đông, Tây Nam là những hướng tốt hợp tuổi Mão treo lịch để đón nhận sinh khí tốt.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phù hợp với những cuốn lịch treo tường nội dung về bách mã đồ, hoa mẫu đơn, hồ quang sơn sắc, rồng xanh hí thủy để cầu lộc tài, đón nhận sinh khí an lành.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi này hợp với lịch treo tường về cá chép ao sen, hoa mẫu đơn, đại bàng, cá mập và treo ở sau chỗ ngồi phòng khách, phòng làm việc đều tốt để cầu đại lợi, phúc lộc cho gia chủ.

Tranh đại bàng nên treo đầu hướng ra ngoài ở phòng khách và không treo ở phòng ngủ, phòng thờ.

Tuổi Ngọ

Lịch treo tường hợp với người tuổi Ngọ là cá chép, cửu ngư đồ là tốt nhất, ngoài ra, còn có thể chọn trúc mai, tùng bách, sơn thủy. Người tuổi Ngọ nên treo lịch hướng Bắc, Đông Nam phòng khách, phòng làm việc.

Tuổi Mùi

Phong thủy cho biết, lịch về Phật giáo, sơn thủy hữu tình, cây, cành hoa lá sẽ giúp gia chủ tuổi Mùi gặt hái được phú quý, hướng tốt là bên trái phòng khách từ ngoài cửa nhìn vào, hoặc treo trong phòng làm việc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nếu muốn bình an và tốt lành thì nên treo lịch về tùng trúc, hạc, đàn dơi. Hướng tốt nhất treo lịch cho người tuổi Thân là hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Tây.

Hướng tốt nhất treo lịch cho người tuổi Thân là hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Tây.

Tuổi Dậu

Trong phong thủy, người tuổi Dậu nên treo lịch ở trung tâm phòng khách với nội dung về phượng hoàng, hoa mẫu đơn, bách điểu.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất tốt nhất nên chọn lịch treo tường gia đình hình hoa điểu, sơn thủy, mẫu đơn để trấn trạch và treo ở hướng Đông, Đông Nam.

Tuổi Hợi

Người tuổi này có thể chọn lịch mẫu đơn, song núi, cá chép, lịch chữ để có nhiều bình an, may mắn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.